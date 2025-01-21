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Рубио утвердили на пост госсекретаря США
Комитет сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря
Кандидатуру Марко Рубио на должность госсекретаря США утвердил комитет по международным делам сената США, теперь решающее слово за полным составом верхней палаты конгресса.
Комитет по международным делам сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, сообщило РИА «Новости». Это решение принято в рамках формирования новой администрации президента Дональда Трампа. Теперь кандидатуру предстоит утвердить полному составу сената.
В случае успешного голосования, 53-летний сенатор от Флориды станет первым латиноамериканцем на посту главы внешнеполитического ведомства США. Во время недавних слушаний Рубио заявил о намерении следовать политике президента Трампа, ориентированной на отстаивание национальных интересов страны. «Внешняя политика Соединенных Штатов будет определяться президентом, а моя задача – консультировать его и исполнять указания», – подчеркнул он.
Рубио известен своими жесткими взглядами на ряд стран, включая Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. Во время слушаний он выделил необходимость усиления позиций США в Арктике, защиты стратегически важного Панамского канала от Китая, поддержку НАТО и необходимость компромиссного подхода к дипломатии для завершения конфликта на Украине.
Во время избирательной кампании Трампа Рубио претендовал на пост вице-президента, но уступил пост бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.
До этого стало известно, что Трамп назначил временных руководителей на ключевые посты в своей администрации, включая Минобороны и Госдеп.