Рубио утвердили на пост госсекретаря США

Комитет сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря

Tекст: Максим Попов

Комитет по международным делам сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, сообщило РИА «Новости». Это решение принято в рамках формирования новой администрации президента Дональда Трампа. Теперь кандидатуру предстоит утвердить полному составу сената.

В случае успешного голосования, 53-летний сенатор от Флориды станет первым латиноамериканцем на посту главы внешнеполитического ведомства США. Во время недавних слушаний Рубио заявил о намерении следовать политике президента Трампа, ориентированной на отстаивание национальных интересов страны. «Внешняя политика Соединенных Штатов будет определяться президентом, а моя задача – консультировать его и исполнять указания», – подчеркнул он.

Рубио известен своими жесткими взглядами на ряд стран, включая Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. Во время слушаний он выделил необходимость усиления позиций США в Арктике, защиты стратегически важного Панамского канала от Китая, поддержку НАТО и необходимость компромиссного подхода к дипломатии для завершения конфликта на Украине.

Во время избирательной кампании Трампа Рубио претендовал на пост вице-президента, но уступил пост бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.

До этого стало известно, что Трамп назначил временных руководителей на ключевые посты в своей администрации, включая Минобороны и Госдеп.