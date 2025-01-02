США вернулись к фиксированному потолку госдолга

Tекст: Ольга Иванова

США 2 января 2025 года официально вернулись к фиксированному потолку государственного долга, сообщает РИА «Новости». Это произошло спустя полтора года после временной отмены потолка в рамках соглашения между президентом Джо Байденом и конгрессом. За время действия закона о фискальной ответственности, подписанного в июне 2023 года, США увеличили объем своих долговых обязательств на 4,8 трлн долларов – с 31,4 трлн до 36,2 трлн долларов, как отмечает американское казначейство.

Министр финансов Джанет Йеллен в своем заявлении отметила, что новый лимит будет установлен на уровне текущей непогашенной задолженности с учетом определенного законом лимита на конец предыдущего дня. Она также указала, что ожидается сокращение задолженности примерно на 54 млрд долларов благодаря запланированному выкупу части ценных бумаг, что даёт правительству дополнительное время для решения вопроса о повышении или новой заморозке долга.

Однако ситуация осложняется тем, что США могут столкнуться с угрозой дефолта. Уходящая администрация Байдена не имеет плана для решения проблемы лимита госдолга, а новая администрация избранного президента Дональда Трампа не располагает временем для достижения соглашения с конгрессом. Минфин США ожидает, что потолок государственного долга будет достигнут в период с 14 по 23 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный долг Соединенных Штатов достиг нового рекорда, когда превысил 36 трлн долларов. Илон Маск, который возглавит департамент по повышению эффективности государственного управления в новой администрации Дональда Трампа, заявил о риске банкротства США из-за стремительного роста государственного долга.