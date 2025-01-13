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    Мнения
    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

    22 комментария
    13 января 2025, 12:59 • Новости дня

    В Германии антисловом 2024 года признали термин «бионемец»

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии слово «бионемец» признано антисловом 2024 года из-за дискриминационного характера в отношении граждан, не относящихся к этническим немцам.

    В Германии в качестве антислова 2024 года выбрано слово «бионемец», которое, по мнению жюри, дискриминирует людей, не являющихся этническими немцами,передает ТАСС. Организаторы акции отметили, что данное слово используется для оценки и дискриминации людей на основе их биологического происхождения.

    Эксперты считают, что употребление этого термина приводит к разделению на «настоящих» немцев и немцев второго класса, что является формой повседневного расизма. Изначально слово использовалось иронически, но затем утратило этот оттенок и стало символом расовой и социальной дискриминации.

    Акция «Антислово года» проводится с 1991 года и изначально была организована Обществом немецкого языка в Висбадене. Сейчас ее осуществляет независимое жюри, в состав которого входят четыре языковеда и журналист, а также историк и политолог. Они выбирают слова, противоречащие демократическим принципам и дискриминирующие определенные общественные группы.

    Отметим, что выражение «Крах светофора» стало словом 2024 года в Германии после распада коалиции Шольца, известной как «светофор».

    10 января 2025, 16:00 • Новости дня
    Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    @ Wolfgang Kumm/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Канцлер Германии Олаф Шольц вступает в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом. Ее причина не столько в росте военных расходов НАТО, сколько в перспективах взаимоотношений европейцев и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Шольц выступил против требования Трампа нарастить оборонные расходы НАТО до 5%, а также «притормозил» пакет помощи Украине.

    «Выступление Олафа Шольца против требования Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП – смелый шаг канцлера. Он, чувствуя себя политиком лидирующей в Европе страны, счел, что имеет право поправить избранного президента США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он уточнил: кроме прибалтов и поляков, никто из европейцев не готов слушаться республиканца в вопросе оборонных расходов. «5% ВВП – это слишком завышенная цифра, которая ничем не обоснована. Разве блок готовится к войне? И почему именно 5%, а не 4%, 6% или 10%? Все эти вопросы возникают на повестке европейских лидеров», – указал собеседник.

    По его мнению, идея Трампа основывается на «диктате и демонстрации им возможностей заставить европейцев следовать приказам Вашингтона». Такой подход не понравился Шольцу, полагает Рар. При этом, как он заметил, немецкий политик не отказывается от повышения расходов на бундесвер и Североатлантический альянс – речь идет именно о «нелогичном требовании» Трампа.

    На этом фоне спикер не исключает, что республиканец намеренно выдвинул идею по увеличению расходов. «Это очень похоже на провокацию. То есть избранный президент США пытается надавить на Европу и дать ей понять, что он командир, а европейским лидерам следует становиться в ряд и слушаться. Но те пытаются усмирить республиканца и, как это уже сделал Шольц, уходят в оппозицию. Таким образом, у Трампа появляется аргумент в пользу роспуска Североатлантического альянса, который он, по всей видимости, считает неэффективным», – рассуждает политолог.

    Развитие событий по этому сценарию приведет к переполоху на Западе. «Одни будут кидаться в ноги Трампу, а другие – проклинать его. Возможно, в этом и заключается политическая затея избранного президента США», – допускает аналитик. Другими словами, конфронтация, которая возникает между Шольцем и Трампом, не столько конкретно про военные расходы НАТО, сколько в целом про стратегию блока, про отношение между Вашингтоном и европейцами, подчиненными Америки.

    Рар также обратил внимание на решение Шольца блокировать военную помощь Украине. Он объясняет такой шаг канцлера предвыборной кампанией в Германии. «В немецком обществе возникают вопросы, зачем передавать миллиарды евро Украине, если ВСУ фактически проигрывают. Шольц пытается заработать дополнительные очки и симпатию избирателей», – пояснил собеседник.

    Кроме того, свою роль сыграло и намерение Трампа урегулировать конфликт. «В ситуации, когда новая администрация может отказаться от помощи Украине, Берлину незачем выделять миллиарды. Между тем отдельные политики вроде глав МИД и Минобороны настаивают на финансировании Украины. Но делается это для того, чтобы в случае необходимости обвинить Шольца, что якобы именно он «сдал» Украину», – заключил Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. По его оценкам, позиция Шольца по торможению дополнительной военной помощи Киеву возвращает внутринемецкую дискуссию по украинскому конфликту к состоянию первой половины 2022 года – «уже не 5000 касок, еще не танки Leopard».

    «Объяснить избирателю (если такая задача в принципе стоит), как миллиардная помощь украинскому руководству изменит жизнь к лучшему, значительно труднее, чем три года назад», – пишет он в своем Telegram-канале. При этом наряду с предвыборными маневрами, играет свою роль и трансатлантическая синхронизация, объяснил политолог. «Миротворческий задор Трампа может обернуться по-разному, но ставить себя в глупое положение в Берлине не хотят», – уточнил эксперт.

    Кроме того, «пацифизм» ведомства федерального канцлера можно считать результатом негласных договоренностей между СДПГ и ХДС, которым, вероятно, еще предстоит стоять плечом к плечу в непростом диалоге с командой республиканца, считает Соколов. 

    Ранее Олаф Шольц выступил против требования Дональда Трампа о росте оборонных расходов. Он указал на то, что 5% от ВВП Германии означали бы траты в размере 200 млрд евро в год. В то же время сейчас бюджет ФРГ составляет около 490 млрд евро, отметил канцлер.

    «Это большие деньги, и в действительности это означает, что пришлось бы прибегнуть или к экономии порядка 150 млрд, или задолженности в размере 150 млрд, или комбинировать все это. Поэтому я считаю, что лучше сконцентрироваться на пути, который давно оговорен в НАТО», – пояснил Шольц. По его словам, сейчас «есть четкая процедура», в рамках которой описаны задачи по наращиванию возможностей оборонного альянса.

    Несмотря на свою позицию, глава правительства также отметил, что Германия должна делать больше для своей безопасности. За последние годы Берлин практически удвоил свои оборонные расходы до почти 80 млрд евро в год. Это произошло на фоне договоренности стран НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году, где было принято решение тратить на оборону минимум 2% ВВП, что уже выполняют 23 из 32 членов альянса.

    Как отмечают опрошенные Reuters чиновники и аналитики, НАТО не согласится на предложение Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% ВВП. При этом, скорее всего, альянс все же увеличит текущий целевой показатель. «Похоже, что произойдут изменения. Я не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможно почти для каждой страны прямо сейчас, но это будет не 2%, которых мы уже пытаемся достичь, это будет больше двух», – заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    По мнению экспертов, показатель в 5% ВВП недостижим практически для всех членов альянса с экономической и политической точек зрения. Некоторые аналитики предполагают, что Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы по итогам длительных переговоров страны НАТО согласись на цифру, близкую к 3%.

    На этом фоне примечательно сообщение о блокировке Шольцем выделения Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро. Идею продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус. По данным журнала Der Spiegel, министры хотели бы реализовать проект до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля.

    Как сообщает издание, помощь должна, в частности, включать три системы ПВО IRIS-T и снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Предполагалось провести через бюджетный комитет Бундестага 3 млрд евро как дополнительные расходы. Два ведомства обосновывают этот шаг тем, что позиции Киева на поле боя в последние месяцы ухудшились. Они также указали на неясные перспективы в отношении будущей поддержки со стороны США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Однако в офисе канцлера дали понять, что тот не поддерживает идею. По данным газеты, Шольц «не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом» и «не видит необходимости в срочных действиях». Источники Der Spiegel видят и другие причины такого решения. По их мнению, Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия на Украину в разгар избирательной кампании, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ. «Зеленые» при этом пытаются привлечь сторонников, требуя увеличить расходы на оборону.

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    11 января 2025, 16:31 • Новости дня
    Вайдель потребовала запустить «Северный поток»

    Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель призвала возобновить поставки по «Северному потоку»

    Вайдель потребовала запустить «Северный поток»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель призвала к возобновлению поставок российского газа через уцелевшую нитку «Северного потока – 2», сообщает ТАСС. Это заявление она сделала на федеральном съезде партии в городе Риза, который транслировался телеканалом Welt.

    Вайдель, утвержденная делегатами съезда в качестве кандидата на досрочных парламентских выборах, запланированных на 23 февраля, подчеркнула необходимость запуска газопровода.

    Дополнительную напряженность в вопросах поставок газа создает полный отказ Украины от продления соглашения о транзите российского газа через ее территорию, что произошло 1 января. «Газпром» сообщил, что это решение украинской стороны делает невозможным продолжение подачи газа по этому маршруту как с технической, так и с юридической точки зрения. В условиях сокращения источников поставок газа в Европу, предложение Вайдель может получить дополнительную поддержку.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что взрывы на газопроводах были произведены при поддержке США. В связи с этим Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело, квалифицировав его как акт международного терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе начали обсуждать восстановление транзита газа по «Северному потоку».

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу основными подозреваемыми в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Между тем президент Сербии Вучич допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    11 января 2025, 21:31 • Новости дня
    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы

    Кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель пообещала перезапуск газопровода «Северный поток» в случае победы

    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии.

    Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на предстоящих досрочных парламентских выборах в Германии, передает РИА «Новости».

    «Мы вернем «Северный поток» в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», – заявила она на партийном съезде «АдГ», сообщает газета Welt.

    Вайдель добавила, что ее партия хочет «снести все ветряные мельницы» и возобновить работу АЭС, отмечает ТАСС.

    Россия неоднократно запрашивала данные по инцидентам на «Северных потоках», однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, так и не получила ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    В субботу Вайдель и Олаф Шольц были утверждены кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии на досрочных выборах, которые пройдут 23 февраля.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск в ходе онлайн-дискуссии с лидером партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель заявил, что лишь «АдГ» может спасти Германию.

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    10 января 2025, 20:41 • Новости дня
    Россельхознадзор назвал Украину причиной вспышки ящура в ФРГ
    Россельхознадзор назвал Украину причиной вспышки ящура в ФРГ
    @ Andrey Nekrasov/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вспышка ящура в Германии могла быть вызвана бесконтрольным перемещением животных через территорию Европейского союза и Украины, сообщили в Россельхознадзоре.

    Россельхознадзор сообщил, что вспышка ящура, зафиксированная в стаде буйволов в Германии, могла произойти из-за бесконтрольного перемещения скота на территории ЕС, передает «Интерфакс». Не исключено, что это также может быть связано с беспорядочным перемещением скота через Украину, отметили в ведомстве.

    По данным зарубежных СМИ, власти Германии подтвердили первую за почти 40 лет вспышку ящура в стране. Россельхознадзор отметил, что ранее прогнозировал развитие подобного сценария. Представители службы заявили: «Россельхознадзор по имеющимся аналитическим данным прогнозировал текущий сценарий развития событий, о котором заявили власти Германии по поводу обнаружения первой вспышки ящура за последние 37 лет».

    В 2023 году в Обуховском районе Киевской области обнаружили незаконный скотомогильник с африканской чумой свиней (АЧС), а в прошлом году в украинских Черновцах нашли зараженные африканской чумой туши свиней.

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    12 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Бербок удостоилась рукопожатия при встрече с министром Сирии в Эр-Рияде

    Глава МИД Германии удостоилась рукопожатия при встрече с министром Сирии Асадом Хасаном аш-Ширбани в Эр-Рияде

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась с главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани в Эр-Рияде и удостоилась рукопожатия, чего не произошло в ее предыдущем визите в Дамаск, сообщила DPA.

    Как написали немецкие журналисты, на этот раз дипломатические обычаи были соблюдены, и Бербок была приветствована рукопожатием, что контрастирует с ее предыдущим визитом в Сирию, передает ТАСС.

    Напомним, в январе, когда глава МИД Германии посещала Дамаск, ей отказали в рукопожатии: сначала в аэропорту, а затем и при встрече с лидером вооруженных формирований Ахмедом аш-Шараа. Бербок тогда отметила, что это стало очевидным, как только она прибыла в страну: «Как только я прибыла, мне стало понятно, что здесь, очевидно, не будет обычных рукопожатий».

    Известно, что Бербок участвует в расширенных переговорах по Сирии, которые проходят в Эр-Рияде. Инициатором встречи выступила Саудовская Аравия. Переговоры направлены на поиск путей стабилизации региона и установление мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД 4 января, визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Дамаск закончился провалом, так как сирийская сторона не поддержала ее попытки дискредитировать Россию и обозначить преступления Башара Асада.

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    10 января 2025, 17:33 • Новости дня
    СМИ: Танкер с российской нефтью потерял управление у берегов Германии

    DPA: Следовавший из российского порта танкер с 99 тыс. тонн нефти потерял управление у берегов Германии

    СМИ: Танкер с российской нефтью потерял управление у берегов Германии
    @ Stringer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Балтийском море у берегов немецкого острова Рюген дрейфует танкер Eventin с 99 тыс. тонн нефти на борту, пишет агентство DPA.

    Танкер Eventin, ходящий под флагом Панамы, потерял управление в Балтийском море у побережья немецкого острова Рюген, сообщило DPA, передает ТАСС. По данным германской аварийно-спасательной службы, на борту судна находится около 99 тыс. тонн нефти. Танкер направлялся из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.

    Сообщается, что экипаж судна остается на борту, необходимости в эвакуации нет. «Опасности для окружающей среды пока не создано», – пишет издание. Судно длиной 274 метра дрейфует, и ожидается, что его отбуксируют в ближайший порт. Причины, приведшие к утрате управления судном, пока неизвестны.

    В ноябре турецкое управление по береговой охране сообщило о временной приостановке движения в Босфоре из-за поломки руля у танкера NAZAN, следовавшего из России в Коджаэли. В декабре останавливали транзит судов через пролив Босфор из-за технических проблем у танкера Cordelia Moon, который шел из турецкого порта Ялова в Новороссийск.

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    11 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Делегаты АдГ отказались осудить Россию за конфликт на Украине

    На съезде АдГ в Ризе делегаты проголосовали против критики России

    Tекст: Ольга Иванова

    Делегаты съезда партии «Альтернатива для Германии» не поддержали поправку, осуждающую участие России в конфликте на Украине, 69% делегатов проголосовали против ее включения в предвыборную программу.

    Делегаты съезда партии «Альтернатива для Германии» отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Мероприятие проходит в городе Риза, в федеральной земле Саксония.

    Как передает телеканал N-tv, 69% из около 600 делегатов проголосовали против внесения поправки, которая критиковала бы действия России, в предвыборную программу партии. Таким образом, большинство делегатов выступило против предложенных изменений в программе.

    Съезд партии «Альтернатива для Германии» проходит на фоне сложных внешнеполитических условий, и отказ делегатов от критики России отражает сложившуюся в партии позицию по вопросу международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув важность участия Киева в этом процессе.

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    12 января 2025, 17:21 • Новости дня
    Вагенкнехт предупредила о деиндустриализации Германии

    Сара Вагенкнехт предупредила о возможной деиндустриализации и потере благосостояния в Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Германии грозит деиндустриализация, что может привести к значительной потере благосостояния населения и социальной защищенности, заявила лидер «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Германия находится на грани деиндустриализации, передает ТАСС.

    По ее словам, это может привести к значительной потере благосостояния граждан и социальной защищенности. Вагенкнехт подчеркнула, что для предотвращения такого сценария необходимы кардинальные изменения в политике, особенно в отношении энергетических ресурсов.

    Она также добавила, что Германии нужны не только предвыборные обещания, но и доступные энергоресурсы, чтобы сохранить компании и рабочие места. Экономическая ситуация в Германии вызывает беспокойство, так как ведущие экономические институты страны недавно снизили прогноз роста ВВП на 2024 год на 0,1%.

    Ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» решила выдвинуть своего лидера кандидатом в канцлеры ФРГ.

    Между тем кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что немцев заставят выбрать между холодильником и страхом войны с Россией.

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    11 января 2025, 17:10 • Новости дня
    Шольц и Вайдель утверждены кандидатами в канцлеры ФРГ

    Tекст: Мария Иванова

    Олаф Шольц утвержден кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии на досрочных выборах, которые пройдут 23 февраля.

    Олаф Шольц, действующий канцлер, был утвержден кандидатом на пост главы правительства от Социал-демократической партии Германии на досрочных парламентских выборах, сообщает ТАСС.

    Решение принято на съезде партии в Берлине, где кандидата поддержали аккламацией. В предыдущих выборах в 2021 году кандидата выбирали тайным голосованием, но в этот раз руководство партии решило использовать упрощенную процедуру.

    Между тем, аналогичное событие произошло в партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), где сопредседатель партии Алис Вайдель была утверждена кандидатом в канцлеры. На съезде в городе Риза около 600 делегатов выразили ей поддержку аплодисментами. Решение о выдвижении Вайдель было принято еще осенью прошлого года, и традиционное голосование не проводилось.

    Выступая на съезде, Вайдель отметила, что трансляция события ведется в соцсети X предпринимателем Илоном Маском, который известен своей поддержкой АдГ. Это вызвало критику со стороны других политических сил Германии, касающуюся возможного вмешательства в предвыборный процесс. Сейчас Бундестаг проводит проверку на предмет нарушения закона о политических партиях. Несмотря на высокий рейтинг популярности среди кандидатов, шансы Вайдель стать канцлером минимальны из-за отказа других партий сотрудничать с АдГ.

    Отметим, что в субботу кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    Напомним, американский миллиардер Илон Маск поддержал Вайдель, отметив, что только «Альтернатива для Германии» может спасти страну.

    Уровень поддержки «Альтернативы для Германии» достиг максимума за почти год, согласно опросу INSA, проведенному по заказу Bild.

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    11 января 2025, 17:50 • Новости дня
    Протестующие против АдГ в Саксонии начали блокировать улицы

    Полиция в Саксонии разогнала протестующих против съезда партии «Альтернатива для Германии»

    Tекст: Мария Иванова

    В Саксонии полиция разогнала протестующих, блокировавших улицы с целью сорвать съезд партии АдГ.

    Как сообщает Junge Welt, в Саксонии немецкая полиция применила силу для разгона протестующих, блокировавших улицы в знак протеста против правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Манифестанты перекрыли дорогу перед машиной сопредседателя АдГ Алисы Вайдель, что вызвало оперативную реакцию правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

    Газета Bild отметила, что среди протестующих нашлись те, кто приклеил руки к асфальту. Пять человек заблокировали трассу B169 более чем в километре от города Риза, где проходит партийный съезд АдГ. В результате полицейской операции пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов.

    Правоохранители заявили, что им удалось обеспечить как проведение акции протеста, так и прибытие участников на федеральную партийную конференцию. Ожидается, что в протесте примут участие около 10 тыс. человек, в то время как на страже порядка будут стоять около 3 тыс. полицейских.

    Партия АдГ в своей политической программе предлагает ужесточение миграционной политики и выход Германии из еврозоны и ЕС. Партия также нацелена на «основанные на интересах» отношения с мировыми державами, планируя отменить экономические санкции против России и выступая за нейтралитет Украины вне НАТО и ЕС.

    Ранее Олаф Шольц и Алиса Вайдель были утверждены кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии на досрочных выборах, которые пройдут 23 февраля.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск в ходе онлайн-дискуссии с лидером партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель заявил, что лишь АдГ может спасти Германию.

    Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов увеличил отрыв от Социал-демократической партии Германии, уровень поддержки «Альтернативы для Германии» достиг максимума за почти год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA по заказу Bild.

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    12 января 2025, 23:51 • Новости дня
    Писториус опроверг блокировку Шольцем помощи Украине

    Министр обороны ФРГ заявил об отсутствии блокировки Шольцем военной помощи Украине

    Tекст: Максим Попов

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что канцлер Олаф Шольц не блокирует новый пакет военной помощи Украине, хотя процесс согласования в правительстве еще не завершен.

    Глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что информация о блокировке канцлером Олафом Шольцем нового пакета военной помощи Украине не соответствует действительности, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в министерстве уже подготовлен новый пакет военной помощи киевскому режиму, однако процесс согласования в правительстве еще не завершен.

    Писториус отметил, что для окончательного утверждения пакета помощи необходимо политическое решение. «Как только все вопросы будут прояснены, я рассчитываю на соответствующее решение», – сказал министр.

    Напомним, 10 января Spiegel сообщил об отказе Шольца одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро. По информации издания, он включает в себя системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы.

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    12 января 2025, 04:05 • Новости дня
    Bloomberg назвало политические расклады в Германии после инаугурации Трампа

    Возвращение Трампа в Белый дом может повлиять на выборы в Германии в пользу Шольца

    Tекст: Максим Попов

    Инаугурация Дональда Трампа может изменить предвыборный расклад в Германии, повысив шансы Шольца на переизбрание и усложнив кампанию для Мерца.

    По информации агентства, возвращение Дональда Трампа в Белый дом может улучшить позиции канцлера Германии Олафа Шольца в предстоящих выборах и усложнить ситуацию для его конкурента Фридриха Мерца, передает ТАСС. Советники Мерца обеспокоены инаугурацией Трампа, назначенной на 20 января, считая, что это событие способно радикально изменить политический ландшафт и повысить популярность Шольца как защитника демократических ценностей.

    На съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), прошедшем в субботу в Берлине, Шольц подчеркнул свою приверженность демократическим принципам, особенно в свете недавних заявлений Трампа о Гренландии. Шольц заявил, что согласно западным ценностям, «границы должны быть неприкосновенными» и «ни одна страна не является задворками другой».

    Параллельно с этим, рост популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), поддерживаемой Илоном Маском, является общей тревогой как для СДПГ, так и для ХДС. Недавняя онлайн-дискуссия Маска с председателем АдГ, Алис Вайдель, вызвала большой интерес в СМИ, что отвлекло внимание от предвыборной кампании ХДС, сообщили источники из окружения Мерца.

    По решению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, после вынесения вотума недоверия канцлеру, Бундестаг был распущен, а досрочные выборы назначены на 23 февраля 2025 года.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, кандидат  на пост канцлера ФРГ Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии.

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    11 января 2025, 16:36 • Новости дня
    Шольц поддержал переговоры о мире на Украине с участием Киева

    Шольц заявил, что любые переговоры по Украине должны проходить с участием Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув важность участия Киева в этом процессе.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на федеральном съезде Социал-демократической партии в Берлине, сделал заявление о необходимости переговоров, которые могли бы положить конец смертям и разрушениям на Украине. Об этом сообщает ТАСС. Шольц подчеркнул, что такие переговоры должны проходить с обязательным участием Киева, заявив: «ничего об Украине без Украины».

    Далее канцлер отметил, что Германия активно сотрудничает с различными странами в вопросах урегулирования конфликта и что ФРГ остается лидером в оказании поддержки Киеву в Европе. Он также заверил, что эта тенденция сохранится и дальше.

    Шольц отдельно упомянул Социал-демократическую партию Германии, подчеркнув ее безоговорочную поддержку Украины и одновременно стремление избежать втягивания в военные действия. Канцлер заверил граждан Германии в своей приверженности твердости и благоразумию в международной политике, на что могут рассчитывать все.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    10 января 2025, 14:49 • Новости дня
    N-tv: Германия планирует поставить Украине танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО

    N-tv: Германия планирует поставить Украине танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО в первой половине 2025 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    В первой половине этого года Германия намерена отправить Украине значительное количество вооружений, включая танки Leopard-1 и системы ПВО, а также ударные беспилотники и вертолеты, сообщил телеканал N-tv.

    По информации правительственных источников N-tv, власти Германии планируют передать Киеву крупные партии вооружений в первой половине текущего года, передает ТАСС.

    В поставку войдут 22 танка типа Leopard-1, 25 боевых машин пехоты Marder, еще одна система ПВО IRIS-T SLM/SLS, 16 гаубиц, две пусковые установки Patriot и семь зенитных самоходных установок Gepard с 120 тыс. снарядов.

    Кроме того, Украина получит 3,5 тыс. ударных беспилотников от фирмы Helsing, шесть вертолетов Sea-King с вооружением и 250 тыс. артснарядов. Телеканал подчеркнул, что запланированы также поставки других видов вооружений.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал выделение Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии Анналеной Бербок и Борисом Писториусом. Экс-посол Украины Андрей Мельник заявлял, что Германия должна предусмотреть в бюджете на ближайшие четыре года помощь Киеву в размере 80 млрд евро, что составляет 20 млрд евро ежегодно.

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    11 января 2025, 17:08 • Новости дня
    Шольц напомнил Трампу о неприкосновенности границ

    Шольц призвал Трампа соблюдать границы после заявления о Гренландии

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Дональда Трампа соблюдать международные границы после его высказываний о возможном включении Гренландии в состав США.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с критикой заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможности включения Гренландии в состав Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС. Шольц, выступая на федеральном съезде Социал-демократической партии Германии в Берлине, подчеркнул неприкосновенность государственных границ как основополагающий принцип международного права.

    «Мы слышали некоторые заявления из США, которые дают повод для беспокойства», – заявил Шольц. Он добавил, что принцип неприкосновенности границ должен соблюдаться любой страной, вне зависимости от ее размера и могущества.

    Канцлер также отметил, что ни одна страна не является задворками другой и ни одна маленькая страна не должна бояться большого соседа. Эти заявления были сделаны в контексте обсуждения западных ценностей.

    Шольц подчеркнул, что соблюдение границ является сердцевиной того, что определяет западные ценности, и призвал Трампа придерживаться международных норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии пока не планируют проведение референдума о независимости от Дании, несмотря на стремление к самостоятельности.

    Попытка избранного американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США военным путем могла бы активировать положения Лиссабонского договора о взаимной обороне стран ЕС, что может вызвать сложности из-за отсутствия реальной военной силы, указывают СМИ.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, контроль над Гренландией может предоставить Трампу новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, а также крупные запасы редкоземельных металлов.

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