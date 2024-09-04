  • Новость часаПосол Китая выразил уверенность в запуске «Силы Сибири – 2»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удар по Институту связи в Полтаве выбил у ВСУ ценный ресурс
    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ
    Боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу»
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой
    Названы потери ВСУ при ударе по полтавскому военному училищу
    Руководство Украины обвинили в сокрытии масштабов удара по Полтаве
    Байдену запретили приближаться к скоплениям людей
    Генерал Попов запросил восьмерых командиров в качестве свидетелей защиты
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов МУС со своим суррогатом отстал от времени

    Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».

    6 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Выучила ли страна уроки Беслана

    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского бандподполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    2 комментария
    4 сентября 2024, 06:17 • Новости дня

    Воздушные цели сбиты над Белгородом

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом уничтожено несколько воздушных целей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что никто не пострадал, «серьезных разрушений нет». Он рассказал, что в Севрюково повреждено частное жилое домовладение.

    Напомним, оборону Белгородской области усилили новыми средствами ПВО.

    3 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Стало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе по военному училищу в Полтаве

    Рогов: Силы России нанесли ракетный удар по военному училищу ВСУ в Полтаве

    Стало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе по военному училищу в Полтаве
    @ AlphaSpecnaz/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи, которое готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, личный состав училища накрыли ракетным ударом в момент построения, в котором принимало участие свыше полутысячи украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что потери ВСУ исчисляются сотнями.

    Ранее подполье сообщило об ударе по Дворцу спорта с боевиками ВСУ в Харькове.

    Коментарии (35)
    3 сентября 2024, 19:14 • Новости дня
    Названы потери ВСУ при ударе по полтавскому военному училищу
    Названы потери ВСУ при ударе по полтавскому военному училищу
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве потеряли убитыми и ранеными более 300 человек, сообщил источник в российских военных кругах во вторник вечером.

    В числе убитых и раненых украинских боевиков – иностранные инструкторы, сказал собеседник ТАСС.

    Источник в военных кругах уточнил, что удар наносился ракетами «Искандер-М», ракеты обрушили перекрытия трех этажей и крышу постройки.

    «Одна ракета ударила между третьим и четвертым этажами, взрывом были обрушены перекрытия четвертого и пятого этажей, не обрушив крышу здания. Вторая ракета ударила в крышу здания сверху, обрушив крышу и перекрытия пятого, четвертого и третьего этажей», – пояснил он.

    Ранее глава комиссии по суверенитету ОП Владимир Рогов заявлял, что украинская сторона при ударе по училищу потеряла сотни человек. Источник уточнял, что удар наносился «Искандером» в момент построения личного состава.

    Коментарии (25)
    3 сентября 2024, 20:50 • Видео
    На земли России позарился Тайвань

    Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    Коментарии (2)
    3 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский удар по украинскому учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве стал «одним из самых страшных» за все время специальной военной операции, пишет британская газета The Times.

    В публикации The Times говорится, что в результате атаки погибли как минимум 47 человек, свыше 200 пострадали, передает «Московский комсомолец».

    При этом отмечается, что число погибших может увеличиться, поскольку неясно, сколько человек находится под завалами. Общее число пострадавших может составлять до 600 человек, пишет издание со ссылкой на украинских экспертов.

    Напомним, во вторник был нанесен ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи, которое готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.

    Коментарии (10)
    3 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ

    WP: В Харькове за год удвоилось число могил солдат ВСУ

    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польская журналистка Анна Гусарская показал масштабы потерять среди военных Вооруженных сил Украины на видеоролике с кладбища в Харькове, который опубликовала американская газета Washington Post.

    «Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    На кадрах видны десятки могил с украинскими флагами. Согласно описанию, ролик сняли в конце августа на муниципальном кладбище №17 в Харькове.

    Ранее ВСУ при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве потеряли убитыми и ранеными более 300 человек,

    Коментарии (21)
    3 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве
    Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска нанесли удар по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве, ракетный удар был нанесен, по предварительным данным, «Искандером» в момент построения личного состава.

    Отмечается, что точное количество погибших и раненых в результате обстрела пока неизвестно, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Также в публикации указано, что в учебном центре проходили подготовку украинские специалисты радиоэлектронной борьбы и связи, которых обучали иностранные инструкторы.

    Также авторы канала связывают увеличение числа ударов по объектам в глубоком тылу Украины с началом активных действий этих специалистов.

    «Прибытие и размещение иностранных военных на объектах, координаты которых давно известны, значительно облегчает работу российской разведки и ракетчиков», –  подчеркнуто в сообщении.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов заявил, что потери ВСУ при ударе ВС России по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи исчисляются сотнями.

    Коментарии (9)
    3 сентября 2024, 13:46 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»

    Военный эксперт Климов: «Гром-Э1» на фоне авиабомб с модулем УМПК резко выделяется аэродинамикой

    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»
    @ roe.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ракета «Гром-Э1» относится к категории современных боеприпасов российской армии. Среди ее преимуществ – габариты и аэродинамические качества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее на Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову.

    «Ракета «Гром-Э1» была известна задолго до СВО. Однако сейчас, судя по всему, украинская сторона обнаружила обломки боеприпаса», – считает военный эксперт Максим Климов. Он добавил, что ракета могла использоваться в рамках конфликта и ранее. Спикер также уточнил, что управляемые авиационные средства поражения «Гром» имеют две модификации: управляемая крылатая ракета «Гром-Э1» и управляемый крылатый планирующий боеприпас «Гром-Э2».

    Отличие заключается в том, что в первом случае стоит ракетный двигатель, а во втором размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. «Они относятся к категории современных боеприпасов российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Среди преимуществ «Гром-Э1» – ее габариты, указал Климов. «Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и следовательно поражаемых целей», – пояснил военный эксперт. Он допускает, что удар по Харькову был нанесен при помощи истребителя Су-57.

    «Кроме того, «Гром-Э1» на фоне авиабомб, к которым приделывают модули УМПК, резко выделяется хорошими аэродинамическими качествами», – добавил Климов. Однако есть и «проблемный вопрос» – это цена. «Такие боеприпасы должны быть дешевыми и массовыми», – уточнил собеседник.

    «В зависимости от боевой части ракета может поражать разные цели, в том числе защитные сооружения, мосты, штабы, места дислокации противника. Фактически «Гром-Э1» – многоцелевой боеприпас», – заключил Климов.

    Ранее на Украине заявили о первом применении армией России ракеты «Гром-Э1» по Харькову. Как пояснил мэр города Игорь Терехов, это произошло 31 августа. Другие подробности он не привел.

    Между тем Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

    Коментарии (2)
    3 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Руководство Украины обвинили в сокрытии масштабов удара по Полтаве

    На Украине обвинили руководство страны в сокрытии масштабов удара по военному училищу в Полтаве

    Руководство Украины обвинили в сокрытии масштабов удара по Полтаве
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство не раскрывает истинных масштабов российского удара по военному училищу в Полтаве, заявил депутат Рады Артем Дмитрук во вторник.

    «Власть манипулирует, говоря, что удар пришелся по «учебному заведению и больнице». Врут о числе погибших, врут обо всем, потому что боятся», – заявил Дмитрук, передает ТАСС.

    По его словам, руководство ВСУ не приказало военнослужащим спуститься в подвалы во время воздушной тревоги, потому большая часть из них погибла.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что при ударе погиб 41 человек, свыше 180 ранены. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявлял, что погибли несколько десятков, а свыше 600 ранены.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов сообщал, что потери ВСУ при ударе ВС России по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи исчисляются сотнями.

    Источник сообщал, что удар якобы наносился «Искандером» в момент построения личного состава.

    Коментарии (13)
    3 сентября 2024, 20:21 • Новости дня
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    @ REUTERS/Stringer

    Российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников Вооруженных сил Украины в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Удар российская армия нанесла ночью, противник потерял более 50 боевиков, передает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

    «В результате удара были ликвидированы свыше 50 иностранных наемников», – сказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области.

    Коментарии (12)
    3 сентября 2024, 21:06 • Новости дня
    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой

    Группировка ВСУ к северу от Красногоровки в ДНР пытается выйти из окружения

    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска, которые удерживали позиции к северу от Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР), пытаются выйти из окружения. Об этом сообщили в силовых структурах республики.

    «Оперативная обстановка заставила украинских военнослужащих между Красногоровкой и Невельским покидать позиции. Противник пытается выходить, ибо фактически оказался в окружении», – передает слова представителя ДНР ТАСС.

    Он добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются выходить из окружения малыми группами и при этом несут серьезные потери.

    Ранее сообщалось, что скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500. Удар бомбами выполнил самолет Су-34 ВКС России

    Коментарии (0)
    3 сентября 2024, 11:18 • Новости дня
    Украинский спортсмен оскорбил россиянина на Паралимпиаде в Париже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова, сообщили СМИ.

    «Немножко скребет на душе, что проиграл этому недоразумению. Все они поддерживают СВО, приедут домой и будут фотографироваться с депутатами», – передает RT слова Литвиненко.

    Спортсмены выступали в классе T36 (люди с нарушениями координации), Торсунов с результатом 5,83 м. установил рекорд Паралимпийских игр.

    Ранее украинский пловец Александр Комаров отказался от совместной фотографии с россиянином Кириллом Пульвером после церемонии награждения на Паралимпиаде в Париже.

    Коментарии (26)
    3 сентября 2024, 16:05 • Новости дня
    Скопление ВСУ в Курской области поразили бомбами ФАБ-500
    Скопление ВСУ в Курской области поразили бомбами ФАБ-500
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500, сообщило Минобороны России во вторник.

    Су-34 ВКС России ударил по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе области, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Удар наносился по разведанным замаскированным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава и техники ВСУ, после чего экипаж самолета вернулся на аэродром вылета.

    В конце августа Су-34 также поражал скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

    Коментарии (3)
    3 сентября 2024, 18:51 • Новости дня
    На Украине несколько министров решили уйти в отставку

    Главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины заявили об уходе в отставку

    Три украинских министра подали заявления об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

    На странице в социальной сети он опубликованы данные о том, что прошения об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, передает ТАСС.

    Ранее на Украине уволили с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Также пост командующего ВВС Украины покинул Николай Олещук.

    Коментарии (0)
    3 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Саперу «Азова» вынесли приговор за жестокость к мирным жителям

    Сапер «Азова» приговорен к 18 годам за жестокость с гражданским населением и разбой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима сапера украинского националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Сергея Рудика за жестокое обращение с гражданским населением и разбой, сообщили в пресс-службе СК.

    Как говорится в сообщении приговором суда Рудику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    В СК добавили, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора саперу 1-го снайперского отделения снайперской группы специального назначения «Азова» Рудику, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Жестокое обращение с гражданским населением, разбой, совершенный организованной группой с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия».

    Установлено, что в марте 2022 года Рудик в районе проспекта Нахимова в Мариуполе получил незаконный приказ похитить транспортное средство у мирных жителей. Увидев у дома 204 по проспекту Нахимова двигавшийся автомобиль белого цвета, Рудик с сослуживцами, вооруженными автоматами Калашникова, остановили автомобиль и напали на находившихся в нем мирных граждан.

    «Нападавшие несколько раз выстрелили в воздух, а затем, направив оружие на мирных граждан, стали угрожать его применением и заставили их покинуть автомобиль. С похищенным имуществом Рудик с сослуживцами с места происшествия скрылись, распорядившись им по своему усмотрению», – рассказали в СК, добавив, что своими преступными действиями участники организованной группы причинили потерпевшему имущественный вред в крупном размере.

    В ходе предварительного следствия Рудик вину признал в полном объеме.

    Ранее один из 22 подсудимых участников «Азова» не дожил до приговора в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (7)
    3 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Reuters: США могут передать Украине ракеты большой дальности JASSM
    Reuters: США могут передать Украине ракеты большой дальности JASSM
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев, сообщает Reuters.

    Ожидается, что США могут включить эти ракеты в новый пакет помощи, но прежде Киеву придется подождать несколько месяцев, пока Вашингтон решит технические вопросы, передает Lenta.ru.

    Источники утверждают, что поставка Киеву ракет JASSM якобы «может повлиять на положение» ВСУ на фронте.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что представляет собой ракета JASSM.

    Коментарии (5)
    3 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Украинцы избили работника парома в Черногории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Черногории двое украинских граждан жестоко избили рабочего на пароме в Которском заливе Адриатического моря, сообщили в местной полиции во вторник.

    В населенном пункте Лепетани несколько человек напали на рабочего автомобильного парома на линии Лепетани – Каменари, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Правоохранители задержали 61-летнего М.С. и 23-летнего К.С., это украинские граждане. Их заподозрили в нанесении тяжких телесных повреждений – переломе ребер, зубов, причинении многочисленных ушибов и кровоподтеков потерпевшему.

    В августе 2023 года украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистский лозунг «Слава Украине».

    Коментарии (10)
    Главное
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    Замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова арестовали
    На Украине несколько министров решили уйти в отставку
    В СК раскрыли показатели роста преступности среди мигрантов
    В Крыму задержали укравших оборудование в порту Керчи на 3 млрд рублей
    Мизулина подала в суд на Дудя и Лебедева
    Российская пловчиха Лукьяненко с мировым рекордом выиграла Паралимпиаду

    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие Покровска станет приговором для украинской металлургии

    Положение ВСУ в Донбассе ухудшается. Украинская армия оставляет позиции в районах, которые примыкают к Покровску (Красноармейску). Этот населенный пункт до СВО был одним из ключевых центров угольной промышленности Украины. Что может означать его потеря для экономики противника и какие перспективы после его взятия открываются для Вооруженных сил России? Подробности

    Перейти в раздел

    Глубокий тыл спецоперации. Как Забайкалье ждет своих героев

    В Забайкальском крае прошел «Форум СВОих». Участники спецоперации и общественные активисты вместе с руководством региона обсудили, как жить после победы – и что необходимо сделать уже сейчас, чтобы обеспечить воинам-победителям достойную и удобную для них мирную жизнь. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил у губернатора края Александра Осипова, насколько готов регион к возвращению фронтовиков – и чем, в частности, определяется глубина тыла СВО, когда речь идет о Забайкалье. Подробности

    Перейти в раздел

    Турция сделала хитрый жест в глобальной игре с Россией

    «Очень серьезное геополитическое событие, которое говорит о том, что на планете появился новый центр. Некая альтернативная реальность, где проекты России, Китая и Индии набирают популярность». Такими словами эксперты оценивают сообщения о том, что Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Турция в БРИКС была бы несомненно полезна России – однако каковы реальные намерения турецкого руководства? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............