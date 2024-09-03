Оборону Белгородской области усилили новыми средствами ПВО

В группировке Белгородской области развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны

Tекст: Константин Сергеев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, от оперативных штабов при губернаторах Курской, Белгородской и Брянской областей поступило 83 вопроса. 65 из них решено, оставшиеся будут отработаны в суточный срок.

В группировке Белгородской области развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны. В группировку Курской области осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки.

Как сообщалось в понедельник, дополнительные комплексы разведки были поставлены в Курскую и Белгородскую области.