Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Оборону Белгородской области усилили новыми средствами ПВО
В группировке Белгородской области развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны
Минобороны представило отчет о работе оперативной группы Координационного совета ведомства по вопросам военной безопасности приграничных территорий.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, от оперативных штабов при губернаторах Курской, Белгородской и Брянской областей поступило 83 вопроса. 65 из них решено, оставшиеся будут отработаны в суточный срок.
В группировке Белгородской области развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны. В группировку Курской области осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки.
Как сообщалось в понедельник, дополнительные комплексы разведки были поставлены в Курскую и Белгородскую области.