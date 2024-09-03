Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Беспилотник ВСУ повредил храм в Белгородской области
Храм Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области поврежден в результате атаки беспилотника ВСУ
Церковь Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области была повреждена атакой БПЛА. Пожарные прибыли оперативно и потушили загоревшийся купол храма.
«FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegran-канале.
Также Гладков отметил, что пожарные расчеты приехали на место оперативно и потушили очаг возгорания.
Ранее во вторник сообщалось, что, несмотря на все усилия врачей, в больнице скончалась женщина, получившая ранения 26 августа в результате атаки украинских беспилотников на Саратовскую область.