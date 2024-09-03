Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава российского государства пишет, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительно повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов. Кроме того, негативную роль сыграли последствия решений советского руководства по национально-территориальному вопросу, говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

«В 1954 году Н.С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что создание Украины началось сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без четких границ.

При этом в эпоху СССР границы союзных республик чертились произвольно по «пролетарской необходимости». Таким образом, Украина получила Донбасс с населением, состоящим преимущественно из русских.

Перед Великой Отечественной войной и после нее благодаря Иосифу Сталину территория Украины включала польские, румынские и венгерские территории.

Напомним, Путин в начале осени посетит Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха.