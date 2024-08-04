Жители украинского Ковеля устроили митинг у военкомата

Жители украинского Ковеля потребовали от сотрудников военкомата отпустить задержанных горожан

Tекст: Антон Антонов

Как сообщили СМИ, собравшиеся на «митинг возле ТЦК» потребовали «отпустить парней, которых военкомы задержали на блокпосту». Судя по видео, митинг начался днем, на него собралась толпа из нескольких десятков человек, полиция пыталась оттеснить участников акции от военкомата, передает РИА «Новости».

Акция продолжилась и вечером. В соцсетях утверждают, что задержанных отпустили, но народ решил продолжить митинг, передает RT.

Напомним, на Украине многие жители враждебно настроены к продолжающейся мобилизации, массовое бегство от которой даже привело к возникновению в стране новой отрасли экономики, построенной на огромной цепи взяток. Людей в военкоматы загоняют силой и обманом. В ответ жители Украины жгут машины сотрудников ТЦК.