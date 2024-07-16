На Украине рассказали об обманном приглашении в военкоматы

Депутат Рады Мазурашу: Украинские военкоматы обманом отправляют людей на фронт

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Мазурашу, в ТЦК (военкоматах) новая тактика: гражданина встречают на улице, приглашают для уточнения данных, потом уверяют, что «ничего страшного», а затем отправляют на обследование военно-врачебной комиссии и на полигон, передает РИА «Новости».

По его словам, военкоматы таким образом обманным путем отправляют людей воевать. По его информации, схема уже действует в нескольких регионах страны.

Мазурашу пояснил, что если у человека нет документов о непригодности к службе, его направляют на медкомиссию, где «признают годным с оговоркой». Затем его отправляют на полигон, где ему предлагают оформить документы за время службы или получить статус участника боевых действий, а после этого – уволиться.

«Военные говорят: «Мы же написали нормально, что ты не можешь быть в штурмовиках. Идешь на полигон, за это время доделываешь документы, а потом уволишься. А может и УБД (статус участника боевых действий) получишь, и в форме побудешь... И тебе хорошо, и нам. Мы показатель (мобилизованных) поставили», – рассказал парламентарий, заверив, что такая схема уже системно используется во многих регионах.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.