Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.12 комментариев
На Украине рассказали об обманном приглашении в военкоматы
Депутат Рады Мазурашу: Украинские военкоматы обманом отправляют людей на фронт
Депутат Рады Георгий Мазурашу обвинил украинские военкоматы в обмане при мобилизации. По его словам, людей заманивают в военкоматы под предлогом уточнения данных, а затем отправляют на фронт.
Как указал Мазурашу, в ТЦК (военкоматах) новая тактика: гражданина встречают на улице, приглашают для уточнения данных, потом уверяют, что «ничего страшного», а затем отправляют на обследование военно-врачебной комиссии и на полигон, передает РИА «Новости».
По его словам, военкоматы таким образом обманным путем отправляют людей воевать. По его информации, схема уже действует в нескольких регионах страны.
Мазурашу пояснил, что если у человека нет документов о непригодности к службе, его направляют на медкомиссию, где «признают годным с оговоркой». Затем его отправляют на полигон, где ему предлагают оформить документы за время службы или получить статус участника боевых действий, а после этого – уволиться.
«Военные говорят: «Мы же написали нормально, что ты не можешь быть в штурмовиках. Идешь на полигон, за это время доделываешь документы, а потом уволишься. А может и УБД (статус участника боевых действий) получишь, и в форме побудешь... И тебе хорошо, и нам. Мы показатель (мобилизованных) поставили», – рассказал парламентарий, заверив, что такая схема уже системно используется во многих регионах.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.