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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    30 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    9 комментариев
    3 августа 2024, 13:58 • Новости дня

    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников

    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    @ Chad Menegay/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников, сообщило Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия также поразили две установки ЗРК С-125, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    ПВО за сутки сбила ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотников, 80 из которых вне зоны проведения спецоперации.

    Всего начала СВО уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 БПЛА, 561 ЗРК, 16752 танка и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12779 орудий полевой артиллерии и минометов и 24316 единиц спецтехники.

    Ранее российские войска захватили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении.

    2 августа 2024, 20:15 • Новости дня
    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении

    Сырский доложил Зеленскому о тяжелейшей ситуации на Покровском направлении

    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация для украинской армии на Покровском направлении складывается тяжелейшим образом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в видеообращении сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уведомил его о критическом положении украинских войск на Покровском направлении, передает «Московский комсомолец».

    По словам Зеленского, там проходят самые жесткие бои, а подразделения ВСУ, пытающиеся держать оборону на этом участке фронта, по сути «держат основу обороны и на всем востоке».

    Ранее Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженным Покровское направление в ДНР.

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    2 августа 2024, 22:21 • Новости дня
    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ

    Российские военные уничтожили в пригороде Харькова обстреливавшую Белгородскую область ракетную установку

    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В пригороде Харькова контрбатарейным огнем уничтожена одна из ракетных пусковых установок, которые вооруженные силы Украины используют для обстрела Белгородской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев со ссылкой на коллег рассказал, что пригород Харькова столкнулся с «ответной реакцией от русских военных». Установка, которую ВСУ применяли для обстрелов мирного населения Белгородской области, была уничтожена около 18.30, передает РИА «Новости».

    В пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Шебекинском городской округе осколками снаряда повреждены кровли, фасады и заборы в двух частных домах и посечены два легковых автомобиля.

    На днях Гладков также сообщал об обстреле Шебекино со стороны вооруженных сил Украины. Были повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, коммерческие здания, несколько автомобилей.

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    2 августа 2024, 16:59 • Новости дня
    ВС России нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    ВС России за неделю нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    ВС России нанесли 11 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска за минувшую неделю нанесли 11 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), а также цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА, сообщило Минобороны.

    Силы России поразили склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российская ПВО за неделю сбила истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Также уничтожены ракета «Нептун», семь ракет ATACMS, четыре авиабомбы Hammer, две ракеты ЗРК Patriot, 46 снарядов РСЗО HIMARS и 375 беспилотников.

    Кроме того, в течение недели российские военнослужащие уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot, три РЛС воздушной разведки «Марс-Л», ATCR-33S и «Скала-М».

    Всего с начала спецоперации уничтожено 632 самолета, 278 вертолетов, 28 839 БПЛА, 559 ЗРК, 16 740 танков и других бронемашин, 1395 РСЗО, 12 714 орудий полевой артиллерии и минометов и 24 283 единицы спецтехники.

    Ранее фугас сбитой ракеты ATACMS упал на крышу дома в Севастополе.

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    3 августа 2024, 10:02 • Новости дня
    Зеленский раскрыл главную потребность Украины

    Зеленский: Скорейшее завершение конфликта является главной потребностью Украины

    Зеленский раскрыл главную потребность Украины
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевая потребность Украины заключается в том, чтобы конфликт с Россией завершился как можно скорее, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    В видеообращении Зеленский отметил, что МИД и сотрудники его офиса доложили ему о необходимости держать Украину в фокусе мирового внимания, добиваться наращивания поддержки, а также о главной потребности – «как можно быстрее и справедливо закончить этот конфликт», передает телеканал «360».

    Ранее на Западе заявили об осознании украинцами «фантазий» о победе над Россией.

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    2 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    В Словакии началась акция по борьбе с нелегальной миграцией с Украины

    Словакия начала на границе с Украиной акцию по борьбе с нелегальной миграцией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Акция по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой началась в пятницу на границе с Украиной, сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.

    По его словам, акция будет продолжаться до субботы, будет усилено патрулирование и мониторинг границы. Помимо пограничников в акции принимают участие порядка 400 правоохранителей, дополнительно привлечено 200 единиц техники, передает РИА «Новости».

    По его словам, в контексте военного конфликта, который до сих пор происходит на Украине, увеличилось число попыток нелегально пересечь границу на внешней границе Шенгенской зоны.

    Шутай-Эшток добавил, что речь идет не только о тех людях, которые пытаются покинуть Украину, растет число и тех, кто пытается ввезти в Словакию контрабандный товар, в том числе наркотики и оружие. Он отметил, что стартовавшая в пятницу акция связана с повышенной активностью тех групп, которые занимаются контрабандой и перевозкой нелегальных мигрантов.

    Как сообщил глава управления пограничной полиции Тибор Мако, порядка 700 человек были задержаны в Словакии с начала года в ходе попыток нелегально попасть в республику с Украины. Он добавил, что большинство из задержанных – это украинские мужчины.

    «Там сейчас воинская обязанность, они не могут пройти через пограничные переходы легально, если эти люди не представляют риски для безопасности, тогда в большинстве своем они просят временное убежище и остаются под охраной Словакии, мы не возвращаем их назад», – сказал Мако.

    Ранее Словакия выдвинула ультиматум Украине из-за российской нефти.

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    2 августа 2024, 19:44 • Новости дня
    Украинцы бросились за высшим образованием ради отсрочки от мобилизации
    Украинцы бросились за высшим образованием ради отсрочки от мобилизации
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Около 200 тыс. мужчин на Украине подали документы для обучения в вузах, чтобы получить отсрочку от мобилизации, заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

    По его словам, среди мужчин старше 25 лет, а также среди аналогичной категории из довоенного периода около 200 тыс. поступает в вузы на разных уровнях ради отсрочки от мобилизации, передает ТАСС.

    «Мы сосредотачиваем внимание на таком неприемлемом явлении, как фиктивное обучение в высших учебных заведениях, именно с этой мотивацией», – отметил он на брифинге.

    Ранее издание «Страна» сообщало, что Минобразования и науки Украины усложнило процесс приема в магистратуру и аспирантуру, введя дополнительный экзамен и изменив сроки зачисления.


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    3 августа 2024, 00:56 • Новости дня
    S&P понизило рейтинг Украины до дефолтного уровня

    S&P понизило кредитный рейтинг Украины до «выборочного дефолта»

    S&P понизило рейтинг Украины до дефолтного уровня
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кредитный рейтинг Украины понижен с «CC/C» до уровня «SD/SD» («выборочный дефолт»), сообщило международное рейтинговое агентство S&P.

    До «SD/SD» понижены долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте. Рейтинг еврооблигаций 2026 года опустился с «CC» до «D» (дефолт). S&P объяснило данные шаги решением Киева провести официальную реструктуризацию ряда внешних займов, а также заморозить выплаты по затронутым облигациям до реструктуризации, передает РИА «Новости».

    Напомним, в конце июля Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте до уровня «C». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Украинский лидер Владимир Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, что позволяет Украине приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.

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    3 августа 2024, 10:49 • Новости дня
    Успехи России на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам

    Conversation: Успехи России на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижения российских войск на поле боя вынудили украинцев изменить свою точку зрения по вопросу переговоров, пишет Conversation.

    В статье Conversation отмечается, что украинский народ больше не хочет терпеть любые трудности ради восстановления границ 1991 года, передает РИА «Новости».

    В публикации также говорится, что развитие событий на фронте идет по сценарию, выгодному для России. К началу 2025 года, когда в Белом доме появится новый президент, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Украины, пишет издание.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью Украины.

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    3 августа 2024, 05:54 • Новости дня
    Фигурант дела против полковника Пешкова решил сотрудничать со следствием

    Второй фигурант дела против экс-замкомандира 144-й мотострелковой дивизии Пешкова согласился сотрудничать со следствием

    Tекст: Антон Антонов

    Второй фигурант уголовного дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для участников специальной военной операции находится под домашним арестом, сообщили в правоохранительных органах.

    В правоохранительных органах сообщили, что арест продлен до 7 октября. Фигурант уголовного дела согласился сотрудничать со следствием, он дает показания, передает ТАСС.

    Напомним, в рамках данного дела обвиняется бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник Дмитрий Пешков. Он помещен в СИЗО-11.

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    2 августа 2024, 21:23 • Новости дня
    В Венгрии назвали Хорватию ненадежным транзитером нефти

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил с зампредом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом возможности Хорватии, которая была предложена в качестве транзитера нефти после прекращения поставок через Украину.

    «Я сообщил ему, что на основании нашего опыта Хорватия не является надежным транзитером для нас, так как после начала конфликта хорваты значительно увеличили тарифы на транзит, которые оказались в несколько раз выше средних по европейскому рынку», – передает ТАСС его заявление.

    Также он указал на то, что хорваты не устанавливали долгосрочные ограничения на мощности, поэтому при транспортировке через их территорию остается неясным, сколько нефти можно прокачать по трубопроводу.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что блокировка поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию не нарушает соглашение об ассоциации с ЕС.

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    3 августа 2024, 05:29 • Новости дня
    Памятник Ленину «переделали» в памятник Тарасу Шевченко на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Житомирской области Украины в рамках «декоммунизации» памятник Владимиру Ленину не стали сносить, а «переделали», теперь это памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщают украинские СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ, памятнику Ленину в селе Котлярка приделали пышные усы, поменяли форму носа и «повязали» на шею шарф. Автором инициативы стала заведующая сельского Дома культуры Татьяна Петрук. Она пояснила, что памятник Ленину собирались сносить, но на установку нового монумента не хватило бы денег.

    «Был Ленин, стал Шевченко», – пишут украинские СМИ. Памятники Ленину и прежде переделывали в памятники Шевченко в Ровненской и Харьковской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Украине в 2014 году начался «ленинопад» – националисты, а затем и официальные власти принялись сносить памятники Ленину. В 2016 году украинские СМИ объявили о том, что в стране демонтировали последний памятник Ленину. Однако объявление оказалось преждевременным.

    Объектами «декоммунизации» стали и прочие памятники, связанные с Россией или СССР. Так, в Киеве герб СССР заменили на украинский трезубец на монументе «Родина-мать». Менее чем через год после замены на новом изображении появилась коррозия.

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    3 августа 2024, 01:56 • Новости дня
    Взрывы произошли в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе.

    Воздушная тревога действует в 12 областях Украины, передает РИА «Новости».

    Сначала она была объявлена в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, позднее сирены сработали также в Винницкой, Кировоградской, Одесской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Напомним, подполье сообщало, что в Одессе уничтожены две украинские системы противовоздушной обороны Patriot.

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    2 августа 2024, 20:24 • Новости дня
    Часть Энергодара осталась без света из-за атаки ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Город-спутник Запорожской АЭС частично остался без электричества из-за удара ВСУ.

    Согласно предварительным данным, аварийное отключение подстанции произошло за пределами города в результате атаки украинских сил, сообщили в городской администрации. «Без света остались близлежащие населенные пункты и частично жители Энергодара», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    В настоящее время осуществляется обследование повреждений для начала восстановительных работ. Городские власти заверяют, что последствия атаки будут устранены в кратчайшие сроки. Инцидент не повлиял на работу ЗАЭС.

    Ранее в конце июля из-за двух ударов ВСУ в Запорожской области начались перебои с электричеством.


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    2 августа 2024, 16:44 • Новости дня
    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО более 13,5 тыс. военных
    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО более 13,5 тыс. военных
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю на всех направлениях спецоперации потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих, значительное количество военной техники, включая танки западного производства, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что наибольшие потери ВСУ понесли на направлениях действий группировок войск «Запад» и «Юг». Так, подразделения группировки «Запад» отразили 12 контратак противника и заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение нескольким украинским бригадам, включая бригаду «Азов». В результате этих действий ВСУ потеряли более 3600 военнослужащих, пять танков, 66 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.

    Как указали в пресс-службе, на южном направлении российские войска улучшили свое положение на линии фронта, нанеся удар по четырем механизированным и двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ. Потери украинских подразделений на этом направлении составили более 4000 военнослужащих, два танка, включая немецкий Leopard, и 68 артиллерийских систем.

    В сообщении говорится, что на других направлениях также были зафиксированы значительные потери ВСУ. Так, в ходе активных действий группировки войск «Центр» российские подразделения освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское ДНР и нанесли поражение нескольким украинским бригадам. Потери ВСУ на этом направлении составили более 2600 военнослужащих, четыре танка и 26 артиллерийских орудий, отметили в ведомстве.

    В Минобороны уточнили, что в течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, мотопехотной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. А также ВС РФ отразили 27 контратак противника и ликвидировали до 1755 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе Kirpi турецкого производства и две бронемашины HMMWV производства США.

    Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Кроме того, ВСУ потеряли на данном направлении до 905 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии.

    В ведомстве пояснили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Уточняется, что российские военные уничтожили до 650 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, в том числе бронемашины MaxxPro и HMMWV производства США.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны около населенного пункта Порозок в Сумской области, а также возле Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области.

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    3 августа 2024, 02:46 • Новости дня
    Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА
    Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о массированной атаке беспилотников на регион, два БПЛА «попали в жилой дом», никто не пострадал.

    В ночь на субботу силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены три беспилотника. В Telegram Клычков сообщил, что два «БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», возникший пожар потушили.

    Напомним, три беспилотника было сбито над Ростовской областью, еще один – над Белгородской.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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