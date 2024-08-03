Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.0 комментариев
Российские войска взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил, что в Запорожской области силы России взяли два опорных пункта ВСУ
Российские войска захватили два опорных пункта ВСУ на запорожском направлении, вблизи Малой Токмачки, который расположен всего в нескольких километрах от одного из ключевых узлов украинской обороны – Орехова.
Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА «Новости».
«На ореховском направлении запорожского фронта были взяты два опорных пункта ВСУ в районе Малой Токмачки», – заявил Рогов.
Он также отметил, что продвижение российских сил на этом участке линии соприкосновения осложняется тем, что местность сильно заминирована.
Ранее сообщалось, ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области.