Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.3 комментария
ВС России взяли под огневой контроль ключевой транспортный узел угледарской группировки
Один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки ВСУ в Угледаре попал под полный огневой контроль российской артиллерии, сообщили в силовых структурах.
Как сообщил источник ТАСС, трасса, ведущая из Угледара в поселок Константиновка, перерезана, ВС России успешно штурмуют сам населенный пункт, откуда также держат теперь уже под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение ВСУ в Угледаре.
Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение.