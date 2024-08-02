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    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    11 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    13 комментариев
    2 августа 2024, 10:53 • Новости дня

    ВС России взяли под огневой контроль ключевой транспортный узел угледарской группировки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки ВСУ в Угледаре попал под полный огневой контроль российской артиллерии, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, трасса, ведущая из Угледара в поселок Константиновка, перерезана, ВС России успешно штурмуют сам населенный пункт, откуда также держат теперь уже под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение ВСУ в Угледаре.

    Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение.

    31 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину

    Рябков сообщил о направленном Белоусовым главе Пентагона Остину «серьезном предостережении»

    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Комментируя «недавний контакт министров обороны», Рябков отметил, что все контакты с США «на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам» совершаются в «сугубо утилитарных целях», передает ТАСС.

    В частности, Вашингтону «было направлено очень серьезное предостережение». Речь шла о «возможных новых провокациях со стороны Киева». Подчеркивается, что они «немыслимы без прямого содействия Вашингтона».

    Как пояснил Рябков, предупреждение направили, чтобы не допустить «дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».

    Напомним, New York Times сообщала, что Белоусов и Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России. По данным газеты, Пентагон позднее «связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».

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    31 июля 2024, 02:27 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией

    Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой с опорой на международное право

    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Подоляк пояснил, что Киев выражает готовность к переговорам, чтобы «правильно себя позиционировать». По его словам, «Украина готова к переговорам – это главный пункт», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как подчеркнул Подоляк, «пункт номер два – на каких условиях, на каких основаниях будут проходить переговоры». Он сказал, что Украина «четко» заявляет о намерении «вести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию». При этом главным в данной «концепции» Киев считает «территориальную целостность и субъектность», суверенитет государства.

    Напомним, на прошлой неделе Подоляк высказался против заключения мирного соглашения с Россией и назвал подписание такого соглашения «сделкой с дьяволом».

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    31 июля 2024, 01:58 • Новости дня
    Украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую и Брянскую области, сообщили руководители регионов Алексей Смирнов и Александр Богомаз.

    Смирнов сообщил в Telegram, что в Курском районе после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов.

    В Брянской области силами ПВО сбит украинский беспилотник, сообщил в Telegram Богомаз.

    Напомним, обстрелу со стороны вооруженных сил Украины подвергся город Шебекино в Белгородской области.

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    1 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву

    Правозащитник Хелали: Поставка истребителей F-16 Киеву является безрассудством

    В США предупредили о последствиях из-за «безрассудных поставок» F-16 Киеву
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Поставка истребителей F-16 Киеву закрепляет вовлеченность США в конфликт на Украине, является безрассудным и провокационным шагом «на пути к ядерной конфронтации с Россией», заявил американский правозащитник, член Компартии США Кристофер Хелали.

    «Передача Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО истребителей F-16 Украине является опасным и безрассудным шагом на пути к ядерной конфронтации с Российской Федерацией», – приводит ТАСС слова Хелали.

    Он напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что поставки истребителей F-16 на Украину являются для нее «красной чертой». Хелали подчеркнул, что в Вашингтоне и НАТО должны понимать, что разработанные и производимые в США истребители F-16 еще больше закрепляют вовлеченность в войну на Украине.

    Правозащитник назвал провокационным и безрассудным поставку, что значительно приближает к конфронтации между США, НАТО и Российской Федерацией, что обернется катастрофой.

    Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.

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    1 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ

    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами

    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены три пусковые установки американского ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО за сутки сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотник, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 ЗРК, 16 734 танка и других бронемашин, 1395 боевых машин РСЗО, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24250 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в четверг представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.

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    31 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новые взрывы произошли в Киеве, также взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Броварах и Борисполе, а также в Житомирской области Украины и подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога действовала на всей территории Украины, сейчас она продолжает звучать в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что по Украине нанесен «массированный удар», для этого были задействованы ракетоносцы Ту-95МС, истребитель МиГ-31 и 45 «Гераней».

    Напомним, уже сообщалось о взрывах в Киеве, в городе Белая Церковь (Киевская область), в районе города Полтавы (Полтавская область), в районе города Вознесенска (Николаевская область), в Павлограде (Днепропетровская область), а также о нескольких сериях взрывов в Харькове.

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    1 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    Сопротивление: Большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР

    Лебедев: Большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР

    Сопротивление: Большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники, участвовавшие в украинском конфликте, ценятся в западных частных военных компаниях больше. В настоящее время на Украине в основном наемники из бывших советских республик и стран Варшавского договора, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, большинство наемников из бывших советских республик и стран Варшавского договора, которые едут на Украину набраться опыта, передает ТАСС.

    «Те, кто воевал против русских, дороже ценятся в западных ЧВК. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», – сказал Лебедев.

    Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы.

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    1 августа 2024, 08:57 • Новости дня
    На Украине заподозрили у Зеленского раздвоение личности

    Депутат Рады Дубинский: Зеленский делает полярные высказывания о переговорах с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский делает противоположные заявления, обсуждая вероятные переговоры с Россией, отметил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Депутат предположил, что существует «два Зеленских», один из которых говорит о невозможности прекращения огня и переговоров, а второй обещает план завершения боевых действий в ноябре и допускает возможность договориться с Москвой, передает канал «360».

    Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.

    Позже Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.

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    1 августа 2024, 07:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек

    Минобороны: ВСУ потеряли за июль более 60 тыс. военных

    ВСУ потеряли за месяц более 60 тыс. человек
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за июль потеряли в зоне специальной операции более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля, следует из данных Министерства обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, с 1 по 5 июля потери ВСУ составили до 9875 военных в зоне СВО, с 6 по 12 июля – до 14 070 человек, с 13 по 19 июля – 13 075, с 20 по 31 июля – до 23 610 человек.

    Таким образом, в среднем ежедневно ВСУ теряют около 2 тыс. человек, всего за месяц – более 60 тыс. человек, передает ТАСС.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что с начала года безвозвратные потери ВСУ, вероятно, превысили 700 тыс. человек.

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    31 июля 2024, 14:36 • Новости дня
    Один из 22 подсудимых участников «Азова» не дожил до приговора в Ростове-на-Дону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из 22 подсудимых по делу об участии в украинском националистическом батальоне «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александр Ищенко умер в Ростове-на-Дону, сообщил его адвокат в ходе заседания в Южном окружном военном суде, попросив суд истребовать справку о его смерти.

    Одного из подсудимых по делу 22 участников «Азова» не доставили в среду из СИЗО на судебное заседание, адвокат сообщил, что его подзащитный умер, передает ТАСС.

    «Суд удовлетворил ходатайство истребовать справку о смерти Ищенко», – сказал судья.

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    31 июля 2024, 13:05 • Новости дня
    В Кремле объяснили выплаты в 400 тыс. за контракт на участие в СВО
    В Кремле объяснили выплаты в 400 тыс. за контракт на участие в СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Увеличение до 400 тыс. рублей единовременной выплаты за заключение военного контракта для участия в спецоперации направлено на поддержку бойцов и их семей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, это увеличение не связано с изменением задач в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    «Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей», – отметил Песков.

    Ранее президент Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам спецоперации в два раза.

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    30 июля 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Ленинское в ДНР
    Российские войска освободили Ленинское в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило министерство обороны.

    Группировка также улучшила свое тактическое положение и поразила формирования 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1-й танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ у Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила шесть контратак штурмовиков 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 315 человек, танк, две БМП, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й, 116-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Водяного, Сторожевого, Макаровки (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).

    Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла свыше 125 человек, боевую бронированную машину, британскую гаубицу FH-70 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Новоданиловки, Лобкового, Каменского (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область).

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 90 человек, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

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    31 июля 2024, 04:54 • Новости дня
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью признался в атаке на военный аэродром

    Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал свою вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году, также признался в атаке на военный аэродром Дягилево, сообщили в правоохранительных органах.

    Сидики сообщил, что использовал для атаки четыре квадрокоптера, которые сам сделал «по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины». Он подробно изложил детали атаки и «раскаялся в содеянном», передает ТАСС.

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Сообщается, что ГУР Минобороны Украины якобы перевело ему 15 тыс. долларов и обещало подданство Великобритании.


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    1 августа 2024, 13:45 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ под Харьковом и в Сумской области
    Группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ под Харьковом и в Сумской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны около населенного пункта Порозок в Сумской области, а также возле Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) под Купянском, Синьковкой Харьковской области, Надией, Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР), Красным Лиманом Донецкой народной республики (ДНР) и у Серебрянского лесничества.

    За последние сутки отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

    Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», американская 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Хортица-М», «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

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    30 июля 2024, 12:39 • Новости дня
    NYT: Потеря Урожайного и Старомайорского в ДНР стала ударом для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение ВС России сел Урожайное и Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР) стало ударом для Киева, при этом боевой дух российских военных находится на подъеме, пишет The New York Times (NYT).

    Как пишет издание, потеря двух сел «стала ударом для Украины» особенно на фоне того, что украинская морская пехота затратила значительные силы, чтобы захватить эти населенные пункты во время контрнаступления в 2023 году, передает ТАСС.

    В материале говорится, что ВСУ, вынужденные отступить после сдачи Урожайного, охарактеризовали военнослужащих российских штурмовых отрядов «мотивированными и полными решимости».

    Напомним, 27 июня российские войска заняли центр Урожайного в ДНР.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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