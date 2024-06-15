Под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение

Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.14 комментариев
Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.14 комментариев
Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.17 комментариев
Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.7 комментариев
Путин: В зоне СВО находятся почти 700 тыс. российских военных
«В зоне специальной военной операции у нас почти 700 тыс. человек», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее Путин заявил, что считает героев спецоперации членами большой семьи.
Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».
Песков назвал предсказуемой реакцию НАТО и Зеленского на мирные инициативы Путина
Он заявил, что реакции генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского были предсказуемыми, передает ТАСС.
Песков передал слова российского лидера, который сказал, что «даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия еще более ухудшатся».
Ранее Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом.
Алаудинов: После слов Путина Западу будет тяжело говорить о нежелании Россией переговоров
По его словам, предложения Путина связаны с тем, чтобы западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, знали, на что они могут рассчитывать, и разговоры вне условий, которые озвучил президент России, невозможны, передает ТАСС.
Алаудинов обратил внимание, что Путин четко дал понять лидерам Запада, что Россия готова идти до конца до тех пор, пока не будут выполнены все задачи и цели, которые были поставлены в ходе СВО.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.
Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций. По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.
Советник главы офиса Зеленского не увидел «мирного предложения» в заявлении Путина
Подоляк также считает, что принятие Украиной внеблокового статуса «оставит страну беззащитной» и отверг и другие составляющие мирной инициативы, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.
По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.
Как сообщил источник ТАСС, в Кривом Роге поражен расположенный в здании полиции командный центр ГУР.
Ранее взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.
Глава МИД России подчеркнул, что все многочисленные шаги России и желание сохранить украинское государство, обеспечив дружественный по отношению к Москве характер, были последовательно, жестко, категорично отвергнуты, передает ТАСС.
Президент в очередной раз призвал прислушаться к позиции и предложению России, к такой ситуации пришли.
Ранее Путин предложил Западу и Киеву еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.
По словам Зеленского, в заявлениях президента России Владимира Путина нет ничего, кроме ультиматумов. Он считает, что предложение ведет к замораживанию конфликта, но так не будет, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.
Путин также указал, что президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую невозможно восстановить.
Подполье: Российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области
По его словам, зафиксированы прилеты в Николаевской области, в Баштанском районе «прилетело в ангар», где что-то долго горело и детонировало, передает РИА «Новости».
Накануне ВС России ударили по складам хранения ракет Storm Shadow на Украине.
Толстой в своем Telegram-канале отметил, что «современным шольцам-байденам-макронам» плевать на Украину, потому что это люди совсем другой ментальности, а в эпоху прагматичных Рейгана и Тэтчер Путина бы услышали, поторговались бы для приличия, но предложения по Украине приняли бы.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.
Рогов: Потеря Работино надломила боевой дух ВСУ
По словам Рогова, у противника резко упал морально-боевой дух, психологическое состояние военнослужащих ВСУ сразу надломилось, передает РИА «Новости».
Рогов рассказал, что противник ради исправления ситуации привлек на помощь психологов и журналистов, но это не помогло.
Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино.
Группа Избакиева в октябре 2022 года обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 солдат противника, передает ТАСС.
«В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера», – рассказал президенту майор Денис Диденко.
«Ничего не может быть более убедительного, чем то, что вы сказали, тем более что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем», – сказал президент.
Ранее Путин сообщил, что в зоне проведения СВО сейчас находится почти 700 тыс. военнослужащих ВС России.
Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».
Песков заявил, что предложения Путина по решению конфликта на Украине бессрочны, но ситуация на фронте меняется
Для киевских властей в определенный момент изменение ситуации будет означать очередное ухудшение позиций, поэтому «есть смысл задуматься сейчас» предупредил Песков, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что нелегитимность Владимира Зеленского не препятствует переговорам России и Украины по инициативе Путина. По словам представителя Кремля, не столь важно, кто ведет переговоры, главное – чтобы их результаты фиксировались легитимными представителями.
Ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом.
Путин обещал поддержку попавшим в тяжелые условия людям после боевых действий
«Задача государства – поддержать людей, которые оказались в очень тяжелых условиях, которые вот видят то, что происходит. Я думаю, что здесь вам не нужно говорить, вот сейчас доктор только рассказывала про эти тяжелейшие ранения. Да и здесь вот люди с такими тяжелейшими ранениями. А сами прошли через это и видят, что происходит, ну, через кровь проходят. И конечно, и реабилитация нужна, и поддержка нужна. Сейчас, и будет нужна в будущем для большого количества людей. И мы уже сегодня думаем о том, как, каким способом организовать и оказать эту поддержку всем тем, которые в ней будут нуждаться после того, как они закончат военную службу в зоне специальной военной операции. Это особая ситуация. И к людям нужно подходить с особыми ключами. В самом добром смысле этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее Путин от имени всего руководства страны обратился к героям спецоперации, отметив, что их считают членами большой семьи.
Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».
«Почти никогда не было у России совсем уж благостных времен. Всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности. И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали внутреннее решение служить Отечеству, защищать его», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за прошлый год Владимир Путин назвал патриотизм и сплоченность россиян опорой для бойцов СВО.
Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».
По его словам, на снятом российским беспилотником видео заметно, как «Ланцет» атакует припаркованный Су-25 и взрывает его, передает РИА «Новости».
Экс подчеркнул, что непонятно, почему украинские ВВС продолжают рисковать своими самолетами, оставляя их на уязвимом аэродроме.
Аналитики отмечают, что уничтожение Су-25 является серьезным ударом по украинским воздушным силам.
Ранее во вторник Минобороны сообщило, что ВС России за сутки поразили Су-25 и Су-27 на аэродромах базирования.