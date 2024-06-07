До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.0 комментариев
ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино
Рогов: ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино
Российские силы отбросили ВСУ на расстояние более километра от северных окраин Работино в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.
Говоря об успехах ВС России севернее Работино, он отметил: «увеличилась серая зона, противника откинули». «Сейчас враг находится в 1 км и далее от северных окраин села», – цитирует его ТАСС. На данный момент российские силы контролируют территорию к западу и востоку от Работино «совокупно примерно на 1,5 км», указал Рогов.
Напомним, 4 июня он сообщал, что российские войска отбросили ВСУ от села Работино на 500–700 метров.
Кроме того, он рассказал, что ВС России начали наносить удары авиабомбами ФАБ по позициям ВСУ в Степногорске в Запорожской области.
«На васильевском направлении начали регулярно отрабатывать ФАБами, – отметил Рогов. – Чувствительные потери противника по живой силе и технике, даже не на линии боевого соприкосновения, а глубже, в том числе в Степногорске».
Эксперт подчеркнул, что в результате «ослабляются логистические цепочки ВСУ, враг уничтожается еще до участия в боестолкновениях».