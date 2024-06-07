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    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

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    7 июня 2024, 12:25 • Новости дня

    ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино

    Рогов: ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино

    Российские силы отбросили ВСУ на расстояние более километра от северных окраин Работино в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    Говоря об успехах ВС России севернее Работино, он отметил: «увеличилась серая зона, противника откинули». «Сейчас враг находится в 1 км и далее от северных окраин села», – цитирует его ТАСС. На данный момент российские силы контролируют территорию к западу и востоку от Работино «совокупно примерно на 1,5 км», указал Рогов.

    Напомним, 4 июня он сообщал, что российские войска отбросили ВСУ от села Работино на 500–700 метров.

    Кроме того, он рассказал, что ВС России начали наносить удары авиабомбами ФАБ по позициям ВСУ в Степногорске в Запорожской области.

    «На васильевском направлении начали регулярно отрабатывать ФАБами, – отметил Рогов. – Чувствительные потери противника по живой силе и технике, даже не на линии боевого соприкосновения, а глубже, в том числе в Степногорске».

    Эксперт подчеркнул, что в результате «ослабляются логистические цепочки ВСУ, враг уничтожается еще до участия в боестолкновениях».

    5 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Марочко: Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные сорвали попытку украинских сил провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    С начала июня украинское командование планировало провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток, рассказал Марочко ТАСС. Однако благодаря крепкой обороне России и неточным разведданным ВСУ, план не был реализован, отметил он.

    «Украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток», – заявил Марочко, отметив, что на это указывают характер действий противника, то, какие силы и средства были задействованы, а также информационное сопровождение операции.

    Замысел, по его словам, реализован не был, поскольку оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали в ВСУ, а разведданные были неточными.

    В результате украинские войска были вынуждены отказаться от своего плана и скорректировать задачи, заключил Марочко.

    Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, поэтому наступление российских войск замедлилось.

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    6 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА, сообщили военкоры.

    Оператор дронов ставил на пульте кресты пораженных целей. «Не удивительно, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», – пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств заявил, что требование поставить на воинский учет 17-летних юношей на Украине и снизить мобилизационный возраст до 18 лет пришло из США.

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    5 июня 2024, 06:29 • Новости дня
    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Замглавы МИД России Галузин указал на необходимость признать территориальные реалии для урегулирования на Украине

    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса должны быть признаны современные геополитические и территориальные реалии, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин заявил, что также необходимо «устранить первопричины» кризиса, прекратить «накачивать ВСУ вооружениями», сама Украина должна «прекратить боевые действия», передает ТАСС.

    Он заверил, что «Россия открыта к диалогу», но диалог должен проходить с учетом интересов России. По его словам, на Западе многие готовы «слепо жертвовать интересами своих стран и народов», пытаясь нанести России «стратегическое поражение».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    6 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Стало известно о тяжелых боях по всей линии фронта в Харьковской области
    Стало известно о тяжелых боях по всей линии фронта в Харьковской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ведут тяжелые бои с ВСУ по всей линии фронта в Харьковской области, сообщил глава гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что противник использует западное вооружение и снаряды, регулярно применяет БПЛА против мирного населения.

    Ганчев рассказал, что за две недели из-за ударов украинских дронов девять жителей региона получили ранения.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» улучшили свое положение по переднему краю в последние сутки в Харьковской области.

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    4 июня 2024, 14:18 • Новости дня
    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину

    Политолог Рар: Макрон может обозвать вице-премьера Италии Сальвини «фашистом»

    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину
    @ CHRISTOPHE ENA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Франции не изменит позицию по украинскому конфликту после жесткого заявления со стороны вице-премьера Италии. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. По мнению эксперта, если французский лидер и отреагирует на этот выпад, то лишь обзовет оппонента «фашистом». Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини предложил Эммануэлю Макрону «надеть каску» и самому поехать на Украину.

    «В Евросоюзе идут горячие споры между либералами и реалистами», – сказал германский политолог Александр Рар. По его словам, первые, к которым принадлежит Эммануэль Макрон, считают, что Россия не может победить на поле боя, а Европа вместе с Украиной должны защищать свою новую идеологию – либеральные ценности. «Представители этой группы уверены в том, что западное оружие в конце концов одержит верх над Москвой», – добавил собеседник.

    Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини относится к реалистам, продолжил Рар. «Они считают, что у ВСУ нет шансов победить Российскую армию, а поставки западного оружия приводят только к большим смертям», – детализировал политолог. Эксперт пояснил: на сегодняшний день либеральные силы находятся у власти в большинстве стран Евросоюза, а настоящие реал-политики – только в Венгрии и Словакии.

    По мнению спикера, после критики со стороны Сальвини Макрон не станет корректировать риторику. «Президент Франции работает на конкретную аудиторию в Европе, которая его полностью поддерживает. На высказывание итальянского политика он реагировать, скорее всего, не будет. Но если все же и ответит, то лишь обзовет того фашистом», – допустил Рар.

    Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции отправиться в зону конфликта и принять участие в боевых действиях. «Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Таким образом Сальвини отреагировал на провокационные предложения французского лидера по Украине. Напомним, ранее Макрон говорил, что Париж намерен создать и возглавить коалицию стран, готовых направить в зону конфликта военных инструкторов для обучения ВСУ. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.

    Сальвини в последнее время регулярно критикует руководство НАТО и ЕС за позицию по наращиванию военной поддержки Киева и готовность разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по России. Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля итальянский политик назвал «подрывником», а генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга – «опасным господином».

    Комментируя призыв генсека НАТО снять ограничения на удары Киева по объектам в России, Сальвини заявил, что «Италия ни с кем не воюет». Он также отметил, что не желает, чтобы его «дети росли в страхе перед третьей мировой».

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    6 июня 2024, 11:45 • Новости дня
    В подполье сообщили об эвакуации украинской администрации из Херсона

    Tекст: Александра Юдина

    Назначенная Киевом администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным подполья, главные чиновники уже давно сбежали, сейчас идет уничтожение невывезенных документов, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что ночью в разных местах города произошли возгорания в зданиях государственных учреждений, что, по его мнению, указывает на завершающий этап уничтожения документов.

    Координатор подполья заверил, что есть копии всех документов в электронном виде.

    Ранее в подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками.

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    5 июня 2024, 03:55 • Новости дня
    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты

    Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk пролетел в 250 км от Ялты

    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полет американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Как свидетельствуют данные портала, позволяющего следить за перемещением воздушных судов, БПЛА с позывным Forte12 поднялся в небо с базы в Сицилии. В районе Крыма сигнал БПЛА перестал поступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. В мае стало известно, что RQ-4B Global Hawk помогал координировать украинские атаки на Крым.

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    5 июня 2024, 04:57 • Новости дня
    Украина конфисковала «связанные с Россией» активы почти на 1 млрд долларов

    Власти Украины конфисковали «связанные с Россией» активы общей стоимостью около 940 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине арестованы и конфискованы активы, которые власти Украины считают связанными с Россией, на сумму чуть менее 940 млн долларов, сообщил начальник департамента стратегических расследований нацполиции Украины Андрей Рубель.

    Рубель сказал, что «обнаружены и арестованы активы на 38 млрд гривен», сейчас они «работают на благо и нужды» государства, в том числе на «потребности» вооруженных сил Украины. Он заявил, что ВСУ, в частности, получили вертолет Bell 427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

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    5 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Анонсирована выставка трофейной техники из зоны СВО под Екатеринбургом

    В Свердловской области покажут трофейное оружие НАТО из зоны СВО

    Анонсирована выставка трофейной техники из зоны СВО под Екатеринбургом
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Верхней Пышме Свердловской области 8 июня откроется первая за пределами Москвы масштабная выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО.

    Экспозиция, на которой представят образцы техники, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе спецоперации, будет работать на площади Дворца спорта до 17 июля. Посетители смогут увидеть трофеи ежедневно с 9.00 до 21.00 по местному времени, передает ТАСС.

    «Выставка станет первой крупной экспозицией трофеев специальной военной операции, прошедшей за переделами московского региона», – сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

    На выставке будут представлены танки, бронемашины, самоходные артиллерийские установки, беспилотники, а также другое вооружение и военная техника стран НАТО.

    Ожидается, что выставка вызовет большой интерес у жителей и гостей региона.

    8 мая в чеченской столице в преддверии Дня Победы открылась выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции на Украине.

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    6 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складу боеприпасов в Херсоне

    Подполье: При ударе по складу в Херсоне произошла сильная детонация боекомплекта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по недействующему строительному гипермаркету «Эпицентр» в подконтрольном Киеву Херсоне, где располагался склад боеприпасов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам источников подпольщика, прилет был ночью, взрыв был такой силы, что «окна хлопали, двери трясло», передает РИА «Новости».

    В свою очередь в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры тушения пожара в гипермаркете «Эпицентр» в Херсоне. По словам военкоров, украинские СМИ подтвердили, что в ТЦ прилетела российская ракета, боеприпасы сдетонировали. На кадрах видно, что украинские спасатели работали в бронежилетах.

    Ранее удар был нанесен по гипермаркету в Харькове, где находился склад с боеприпасами.

    Между тем, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации.

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    6 июня 2024, 09:24 • Новости дня
    Пленный колумбийский наемник ВСУ заявил об обмане Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Воевавший за ВСУ и сдавшийся в плен колумбийский наемник Анхель Карденас Монтилла предостерег своих соотечественников от участия в конфликте на Украине, сообщает Минобороны.

    Пленный рассказал, что ВСУ его обманули, заявив, что направят его охранять здание, однако послали прямо на линию огня, передает ТАСС.

    Монтилла рассказал, что не имел боевого опыта, при этом получил на Украине только «ускоренную обычную подготовку на полигоне», где ему и его соотечественникам в течение нескольких дней показали, «что такое стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление».

    Также пленный отметил, что перед отправкой на передовую колумбийцы практически не общались с украинскими военными, а сидели в подвале, из которого выходили только за едой.

    Ранее президент Владимир Путин рассказал, что в плену на Украине находятся 1348 российских военнослужащих, а количество украинских военнопленных в России составляет 6465 человек.

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    4 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Лавров назвал законной целью для России любых французских военных на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, есть немало конкретных фактов, что французские инструкторы на Украине уже работают. Лавров отметил, что их статус для российских военных не имеет значения, потому что они являются законной целью, передает ТАСС.

    Напомним, Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину. После этого у Эйфелевой башни в Париже установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине».

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    6 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    Песков рассказал, как Запад избавится от Зеленского

    Песков заявил, что Запад скоро захочет убрать Зеленского с поста президента Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Запад через некоторое время захочет убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины, это является очевидным фактом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в интервью «Известиям» в ответ на вопрос, каковы дальнейшие перспективы Зеленского, Песков ответил, что они не связаны с должностью главы государства, очевидно, что Запад захочет убрать его с поста президента, передает ТАСС.

    По его словам, снижение до более молодого возраста для мобилизации сделает его врагом многих-многих матерей, ему «будет очень сложно жить на белом свете».

    Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, он «дожмет» Украину и его сменят, Запад от него избавится.

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    6 июня 2024, 13:45 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» улучшили свое положение по переднему краю в последние сутки в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны у Волчанска, Белого, Колодезя, Веселого, Высокой Яруги, Жовтневого и Циркунов в регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены шесть контратак украинских штурмовиков 82-й десантно-штурмовой бригады, 101-й бригады охраны генштаба ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

    Украинская сторона потеряла в зоне ответственности группировки до 140 человек, танк, два БТР, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Боровой (Харьковская область), Ивановки, Колодезя и Нового (ДНР). Также она отразила две контратаки 3-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинские военные потеряли в зоне ответственности этой группировки до 155 человек, два БТР, польскую САУ Krab, две американские гаубицы М198, САУ «Акация» и американское орудие М119.

    Между тем Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированных бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны у Верхнекаменского, Елизаветовки, Константиновки и Курдюмовки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 640 человек, две бронемашины, включая американский БТР М113, гаубицу М198, три гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20. Уничтожены станция РЭБ «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

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    5 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Связанные с украинским олигархом компании обращены в доход России

    Суд в Курске обратил в доход России связанные с украинским олигархом Черняком компании

    Tекст: Антон Антонов

    Решением Ленинского районного суда Курска собственность компаний, которые связаны с украинским олигархом Евгением Черняком, обращена в доход государства, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

    Речь идет о компаниях «Стандарт качества», «Русский Север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень». Также в доход государства обращены акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин», зарегистрированные за иностранной компанией «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед».

    В России запрещена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» деятельность объединения, в которое вместе с Черняком входят Александр Беспалов, Иван Курбаков и Андрей Лазутин, передает РИА «Новости».

    В мае сообщалось, что Генпрокуратура подготовила иск с требованием изъять имущество учредителей и руководителей подконтрольных Черняку предприятий, которым принадлежит бренд «Хортица».

    Черняк заочно арестован по обвинению в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России. С начала СВО Черняк перечислил ВСУ свыше 1 млрд рублей.


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      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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