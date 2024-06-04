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    Зачем Запад атакует «Силу Сибири – 2»
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    Названы причины замедления продвижения ВС России в Харьковской области
    Российские войска отбросили ВСУ от села Работино
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    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Отечественный футбол учится играть без Европы

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

    0 комментариев
    4 июня 2024, 12:53 • Новости дня

    Российские войска отбросили ВСУ от села Работино

    Рогов: Российские войска отбросили ВСУ от села Работино на 500–700 метров

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка отбросила подразделения ВСУ от села Работино в Запорожской области на расстояние 500–700 метров, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов.

    По его словам, чтобы удержаться на своих позициях в районе Работина командование ВСУ стягивает в этот квадрат свежие резервы. Ближайшие вражеские позиции располагаются примерно в 500–700 метрах, передает ТАСС.

    Известно, что в результате наступления в Запорожской области 15 мая село Работино было взято под контроль российскими Вооруженными силами.

    Как сообщалось ранее, в результате обстрела села Новогоровка в Запорожской области погибли женщина и ее 13-летняя дочь.

    3 июня 2024, 21:45 • Новости дня
    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление

    В Foreign Policy перечислили три сценария завершения конфликта на Украине

    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ сейчас срочно необходимо контрнаступление, чтобы пойти на переговоры на более сильных позициях, пишет Foreign Policy.

    Конфликт может развиваться по трем сценариям, считает автор статьи. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    В публикации издания отмечается, что Киеву придется идти на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями, но даже локальные успехи смогут усилить переговорную позицию, а поэтому Киеву нужны информационные успехи, подкрепленные на поле боя .

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине.

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    3 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России

    Кирби заявил о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского оружия против России

    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России
    @ Bonnie Cash/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина получила от США разрешение на точечное и ограниченное в масштабах использование американского оружия для ударов по России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить Украине применять полученное от США оружие «для самозащиты», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории.

    Напомним, Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли они к новым политическим решениям. США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    3 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны у Нескучного, Гранов и Константиновки в этом регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила пять контратак украинских штурмовиков у Липцов и Волчанска. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 215 человек, танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    У Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР) отражены три контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли за сутки до 435 человек, два БТР. При контрбатарейной борьбе поражены три гаубицы Д-30, САУ 2С1 «Гвоздика», американское орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы.

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    3 июня 2024, 14:07 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР

    Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки

    Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения российской армии выбили группировку ВСУ из центральной части Красногоровки в ДНР и закрепились на новых позициях, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, в этом городе ВСУ оборудовали мощный укрепленный пункт, который считался неприступной крепостью. «Падение Красногоровки не за горами», – подчеркнул он.

    Также Кимаковский отметил, что во время штурма центра города ВСУ потеряли тысячи солдат, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, группировка «Днепр» нанесла поражение двум украинским бригадам.


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    4 июня 2024, 06:58 • Новости дня
    Комплексы «Бастион» нанесли удар по ВСУ
    Комплексы «Бастион» нанесли удар по ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Черноморский флот России, используя береговые ракетные комплексы «Бастион», нанес удар по вооруженным силам Украины, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что военные, получив координаты объектов ВСУ, направились в позиционный район, откуда произвели пуски крылатых ракет. Средства объективного контроля подтвердили, что цели на территории Украины были успешно поражены, передает ТАСС.

    Напомним, гендиректор предприятия Александр Леонов сообщил, что комплекс «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» разработки и производства НПО машиностроения в ходе СВО успешно наносит удары по наземным целям.

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    4 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление

    Политолог Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ

    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление
    @ Diego Herrera Carcedo /Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Призывы к ВСУ перейти в контрнаступление являются ярким примером пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика. Так политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал публикацию американского журнала Foreign Policy о необходимости срочного контрнаступления ВСУ. По мнению собеседника, цель материала – поддержать градус милитаризма.

    «В западных СМИ периодически появляются материалы о подразделениях, которые украинская армия сосредотачивает на севере Харьковской области, а также под Днепром. Но резко выделяется американский журнал Foreign Policy, который заговорил о возможном контрнаступлении ВСУ», – отметил политолог Владимир Скачко.

    Публикацию он назвал «вбросом идиотизма в исполнении одаренного стратега». Цель материала, как считает собеседник, поддержать градус милитаризма. «Это яркий пример пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика», – подчеркнул политолог. 

    «По версии Запада, боевые действия на Украине должны либо привести к стратегическому поражению России, либо к максимальному ущербу, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров на чужих условиях. Но желания западных стратегов не отвечают интересам нашей страны. Более того, российские силы добились успеха на поле боя. На этом фоне в прессе и разводят пропагандистскую трескотню», – пояснил Скачко.  

    При этом не совсем понятно, какими силами украинской армии совершать контрнаступление. «Да, мобилизационный ресурс Украины еще не исчерпан, вопрос лишь в его качестве. ВСУ могут решить проблему численности армии за счет калек, городских сумасшедших, наркоманов, да кого угодно. Их зачислят в воинские части так называемой черной пехоты, а затем бросят на участки, где идут наиболее ожесточенные бои», – указал спикер, добавив, что участь этих бедолаг будет незавидной. 

    Вместе с тем эксперт допускает, что у Киева еще есть несколько наиболее мотивированных и подготовленных бригад. Другое дело, что и они несут большие потери. «Поэтому в то, что ВСУ в случае нового «контрнаступа» могут достичь каких-то ощутимых результатов, верится с трудом», – заключил Скачко. 

    Ранее издание Foreign Policy призвало ВСУ срочно развернуть контрнаступление и вернуть себе как можно больше территорий. Авторы статьи подчеркивают, что помощь США Украине не будет продолжаться вечно, но у Киева еще есть время, так как западное вооружение только начало поступать на фронт и в ближайшие месяцы объемы его поставок возрастут.

    Издание полагает, что украинские войска в любом случае не смогут нанести поражение Российской армии на поле боя, так что Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, убеждены западные аналитики.

    При этом, по их мнению, способность Украины договориться о приемлемом послевоенном урегулировании зависит от ее военных успехов в течение следующих 18 месяцев. В Foreign Policy выделили три сценария завершения войны. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

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    3 июня 2024, 13:31 • Новости дня
    Группировка «Днепр» нанесла поражение двум украинским бригадам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Днепр» ВС России поразила живую силу и технику формирований 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, сообщило российское Минобороны.

    Эти формирования поражены в районах Работино и Вербового в Запорожской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 60 человек, американскую гаубицу М198 и гаубицу Д-20.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 118 районах.

    Средства ПВО уничтожили за сутки 67 дронов, противокорабельную ракету «Нептун», четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, зенитную ракету комплекса Patriot и 19 снарядов HIMARS и «Ольха».

    С начала СВО уничтожено: 609 самолетов, 274 вертолета, 25081 дрон, 526 ЗРК, 16236 танков и других бронемашин, 1328 машин РСЗО, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    4 июня 2024, 04:24 • Новости дня
    Макрона предупредили об угрозе гибели французских военных на Украине

    Washington Post предупредила Макрона об угрозе гибели французских военных инструкторов на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Если Париж направит военных инструкторов на Украину, Россия может нанести по ним удар, французское общество не готово встречать гробы с погибшими, пишет колумнист Ли Хокстадер.

    Хокстадер предположил, что Россия «распознает блеф» президента Франции и воспользуется «шансом унизить» Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Издание отмечает, что Макрон стал «одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров». Хокстадер считает, что риск слишком велик и что страны НАТО не захотят участвовать в конфликте с Россией напрямую, даже если военные инструкторы погибнут.

    Напомним, Reuters сообщало, что Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину. После этого у Эйфелевой башни в Париже установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине».

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    3 июня 2024, 20:27 • Новости дня
    В Курской области объявили ракетную опасность
    В Курской области объявили ракетную опасность
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил о ракетной опасности и опасности атаки беспилотников ВСУ в регионе, силы и средства ПВО приведены в боевую готовность.

    Он попросил жителей региона быть бдительными и по возможности укрыться в безопасных помещениях, передает РИА «Новости».

    Ранее в Белгородской области уничтожили ракету «Нептун» и три дрона.

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    4 июня 2024, 11:53 • Новости дня
    В Москве таксист высадил из машины участников спецоперации

    СК России: В Москве таксист высадил из машины участников спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о ненависти либо вражде, а также унижении человеческого достоинства против таксиста, который высадил из машины участников спецоперации в Москве.

    В Telegram-канале СК указано, что водитель такси негативно высказывался в адрес граждан России и высадил из автомобиля пассажиров – участников спецоперации.

    В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее водитель московского такси Аипбек Латипов высадил трех участников СВО на МКАД после их резких высказываний о мигрантах.

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    3 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    Захарова дала совет участникам встречи по Украине в Швейцарии

    Захарова дала совет участникам встречи в Швейцарии после просьбы Зеленского о психиатрах

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу Владимира Зеленского к президенту Филиппин о психиатрах для ВСУ, посоветовав именно этой проблемой заняться на «мирной конференции» в Швейцарии.

    В своем Telegram-канале Захарова, комментируя просьбу Зеленского к Филиппинам о психиатрах для ВСУ, отметила, что власти Австралии на встрече по Украине в Швейцарии представит министр госуслуг и системы страхования инвалидов.

    «Ровно этим проблемами и должны заняться участники так называемой швейцарской конференции», – заявила Захарова, добавив, что Зеленский сказал правду.

    Ранее Зеленский попросил лидера Филиппин Фердинанда Маркоса прислать больше специалистов в области психического здоровья для солдат ВСУ.

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    3 июня 2024, 23:15 • Новости дня
    США заверили в понимании Киевом указаний по ограничениям на удары вглубь России

    Представитель Белого дома Кирби заявил о понимании Киевом указаний США относительно ограничений на удары по России

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская сторона понимает указания, касающиеся ограничений ударов по России американским оружием, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что в Киеве «понимают указания, которые им были даны», передает РИА «Новости».

    Напомним, США согласились предоставить Украине «возможность использовать поставленные Вашингтоном вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

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    4 июня 2024, 04:55 • Новости дня
    Украинские предприятия ВПК пожаловались на мобилизацию работников

    Украинские предприятия ВПК сообщили о мобилизации их работников военкоматами

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя предприятия ВПК на Украине по закону могут «бронировать до 100% персонала», военкоматы мобилизуют их работников, сообщили украинские СМИ.

    Украинские предприятия ВПК пожаловались властям страны на работу территориальных центров комплектования (военкоматов). Сообщается, что сотрудников предприятий «мобилизуют во время сверки данных», передает ТАСС.

    На действия военкоматов пожаловались свыше 40 предприятий. Указывается, что военкоматы проводят мобилизацию, хотя им предоставлены «доказательства непосредственного участия» работников в «реализации госконтрактов оборонного назначения».

    Предприятия заявили, что из-за действий военкоматов могут оказаться сорваны государственные оборонные контракты.

    Напомним, сообщается, что на Украине закрываются или оказываются на грани закрытия все больше предприятий, поскольку всех сотрудников мобилизовали.

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    3 июня 2024, 14:05 • Новости дня
    ФСБ раскрыла планы агентов ГУР в Севастополе

    ФСБ: Задержанные в Севастополе агенты ГУР планировали взрывы на аэродроме

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный в Севастополе украинский агент планировал диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, другой диверсант должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера Черноморского флота России, сообщили в ФСБ.

    В ФСБ рассказали, что севастополец, получивший псевдоним Ментор, был завербован ГУР МО Украины в апреле 2022 года через переписку в мессенджере. Он не уезжал из России и передавал всю информацию из Севастополя, предлагал объекты для теракта.

    От киевских кураторов Ментор получил инструкцию по сбору СВУ и организации подрыва, в ГУР ему дали задание при помощи взрывчатки, взятой из тайника, устроить диверсию на военном аэродроме в Каче, передает ТАСС.

    Другой украинский агент был бывшим контрактником армии Украины. У него было задание – устранить офицеров Черноморского флота России, за которыми он следил. По данным ФСБ, агенту прислали посылку с двумя самодельными взрывными устройствами с взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства, которую ему приказали заложить под автомобиль офицера.

    В ФСБ сообщили, что против задержанных агентов возбудили уголовное дело, они дали признательные показания.

    Ранее ФСБ задержала в Севастополе пятерых агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ, которых завербовали в Запорожской области.

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    3 июня 2024, 22:54 • Новости дня
    Снаряды РСЗО «Ольха» уничтожены над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО отразили атаку киевского режима на Белгородскую область, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что Украина пыталась провести террористическую атаку, используя РСЗО «Ольха». Около 21.10 мск шесть реактивных снарядов были сбиты силами российской ПВО.

    Напомним, в понедельник в регионе сбили несколько украинских дронов. В поселке Муром беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате взрыва погиб водитель.

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