Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.0 комментариев
Резервы ВСУ уничтожены «Искандером-М» перед отправкой в Курскую область
Подполье: «Искандером-М» поражены в Кривом Роге техника и личный состав ВСУ перед отправкой в Курскую область
Российские войска нанесли удары «Искандером-М» в районе железнодорожной станции в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить на передовую в Курскую область, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, нанесено два удара в район станции Червоная около «Криворожстали». Лебедев рассказал, что жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар, передает РИА «Новости».
Подпольщик сообщил, что были поражены склады с боекомплектами, составы с военной техникой и личный состав ВСУ, который должен был отправиться на подкрепление боевикам в Курскую область.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область.