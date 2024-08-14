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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

    21 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    24 комментария
    14 августа 2024, 07:25 • Новости дня

    Группировка «Запад» за день захватила 34 опорных пункта ВСУ

    Минобороны: Группировка «Запад» за день захватила 34 опорных пункта ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных наступательных действий овладели 34 опорными пунктами ВСУ, улучшив таким образом свои позиции на линии фронта, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, российские мотострелки, действуя совместно с артиллерией и авиацией, успешно атаковали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Синьковка, Стелимаховка, Новоегоровка, Копанки, Дружелюбовка, Новосадовое и Червоная Диброва, передает ТАСС.

    Утром в среду сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли точные удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

    13 августа 2024, 10:22 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники

    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено, ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

    Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

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    13 августа 2024, 15:28 • Новости дня
    Севернее Часова Яра ВС России начали успешные наступательные действия
    Севернее Часова Яра ВС России начали успешные наступательные действия
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские войска сейчас ведут успешные наступательные действия на Артемовском направлении, севернее Часова Яра.

    Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА «Новости». По его словам, эти бои являются важным успехом.

    «На Артемовском направлении, в районе Часова Яра, наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия – севернее Часова Яра, то есть в районе Григорьевки со стороны Богдановки», – сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    13 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию

    Политолог Скачко: Украинский неонацист Аваков абсолютно управляем спецслужбами США и Британии

    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию
    @ Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Арсен Аваков – жестокий, подлый, коррумпированный украинский неонацист. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее в СВР заявили о недовольстве Владимиром Зеленским в элитах США. Согласно данным разведки, подходящим кандидатом на смену ему может стать Арсен Аваков.

    «Сигналы о том, что Запад подбирает замену Владимиру Зеленскому, появляются с завидной периодичностью. Дело в том, что человек, который незаконно продолжает занимать пост украинского президента, – пустышка, которая не блещет умом. Но Зеленский пока сохраняет свои позиции, поскольку американцам нужна своего рода губка, впитывающая весь негатив происходящего на Украине», – сказал политолог Владимир Скачко.

    Он убежден: на Зеленского повесят провал провокации под Курском, уничтожение в этой авантюре значительной части боеспособных украинских частей, а также западной техники, поражение на других направлениях, последствия мобилизации. «Зеленскому неминуемо придется за все отвечать. На этом фоне представляется вполне логичным, что западные элиты вновь подняли вопрос о его замене», – считает собеседник.

    По словам Скачко, выбор кандидатуры экс-главы МВД Украины Арсена Авакова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объясним. «Во-первых, он давно сидит на кукане западных спецслужб. И ЦРУ, и MI6 прекрасно знают, как он начинал свою карьеру, где за границей у него находятся объекты недвижимости, которые при желании можно всегда конфисковать. Таким образом, Аваков – абсолютно управляемая фигура», – уточнил политолог.

    «Во-вторых, после отставки в 2021 году его репутация не была запятнана безобразиями, которые творились в стране. В частности, на нем нет крови мобилизации», – продолжил эксперт. Аваков может быть удобен западным странам, но он не устроит Москву.

    «Фактически это украинский неонацист – жестокий, подлый, коррумпированный. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, на мой взгляд, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой», – детализировал спикер.

    Таким образом, «золотой трон» Авакову если и светит, то явно нескоро, полагает Скачко. Тем не менее, как считает собеседник, экс-главу МВД Украины могут подтянуть на «предстартовые позиции», чтобы он «втянулся в дело, перехватил рычаги управления и ознакомился с настроениями внутри».

    «Так, возможен сценарий, при котором Аваков займет пост премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля, о смещении которого также часто сообщают СМИ, или должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Кроме того, его могут продвинуть на место руководителя офиса президента вместо Андрея Ермака, тем самым ослабив Зеленского. Если будет реализовано что-то подобное, то Запад обозначит своего нового фаворита», – заключил Скачко.

    Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что власти США недовольны Владимиром Зеленским и ищут ему замену. В Демократической и Республиканской партиях «все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую получает Киев», уточнили в СВР.

    «Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», – отметили там. В службе считают, что Зеленский «перешел к лихорадочным действиям», чтобы сохранить позицию во власти из-за того, что 20 мая истек срок его президентских полномочий.

    «В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников», – указано в сообщении пресс-бюро СВР России. Так, по мнению властей США, согласно данным разведки, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков может стать подходящим кандидатом на смену Зеленскому.

    О том, что в США ищут альтернативу Зеленскому, СВР сообщает не в первый раз. В июле служба рассекретила донесение резидента о поисках Вашингтоном альтернативы украинскому президенту. В шифрограмме человека, подписавшегося Стоуном, от 5 мая также говорилось о Виталии Кличко и Петре Порошенко.

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    13 августа 2024, 08:23 • Новости дня
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничном районе Курской области уничтожено четверо украинских военнослужащих и захвачена станция Starlink, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинских боевиков обнаружила штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» благодаря разведке с помощью БПЛА, захвачена станция Starlink, передает RT.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

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    13 августа 2024, 11:14 • Новости дня
    Ракетным ударом поражены склады с военными грузами из Румынии под Одессой

    Подполье: Под Одессой взорвались склады с военными грузами

    Ракетным ударом поражены склады с военными грузами из Румынии под Одессой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области после ракетного удара взорвались склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Информаторы Лебедева сообщили, что взрывы произошли в селе Визирка рядом с портом и трассой, через которые поступают вооружение и боеприпасы.

    Лебедев отметил, что складские помещения с «зерном» в Визирке, как их называли в украинских СМИ, горели продолжительное время. Местные жители слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию «зерна». Сообщается, что на эти склады ранее в течение недели проехало множество фур и военных грузовиков, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России нанесли удар по складам в поселке Нерубайское Одесской области.

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    13 августа 2024, 14:23 • Новости дня
    Ассоциация ветеранов СВО сформировала отряд для поддержки Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Члены Ассоциации ветеранов СВО из Москвы, Тверской области, ЛНР, Чувашии прибыли в Курскую область для оказания помощи гражданскому населению и региональным органам власти.

    Группа укомплектована ветеранами боевых действий, отличившимися при исполнении долга в зоне проведения спецоперации, обладающими навыками организации работы в чрезвычайных условиях, сопряженных с риском для жизни.

    Отряд Ассоциации ветеранов СВО занимается эвакуацией гражданского населения на личных автомобилях из опасных населенных пунктов. Члены Ассоциации ветеранов СВО уже помогают с эвакуацией из Кореново, Беловского, Льговского и Рыльского районов, проведена работа в Черемошках и Кромских Быках.

    Также ветеранами спецоперации обеспечено усиление безопасности на некоторых гражданских объектах.

    Эвакуируемых доставляют к родственникам или на пункты регистрации в Курске. Отряд Ассоциации ветеранов СВО работает в полной координации с региональным правительством, военнослужащими ВС РФ и муниципальными властями.

    Ветераны заявили, что готовы к решению любых поставленных задач, в том числе к участию в операциях прикрытия российских военнослужащих.

    Присоединиться ко второму заезду с 18 августа уже готовы ветераны боевых действий из других субъектов России, в том числе из Сибири.

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    13 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область

    Сенатор Долгов назвал враньем слова сенатора США Грэма о неожиданности вторжения ВСУ в Курскую область

    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Татьяна Алабугина

    Нападение ВСУ на Курскую область не стало сюрпризом для Вашингтона. Более того, операция готовилась при непосредственном участии США и НАТО. И слова Линдси Грэма это лишь подтвердили, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее американский сенатор похвалил Владимира Зеленского за нападение на российский регион.

    «Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса Владимира Зеленского стоят США и администрация Байдена», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Слова американского политика о том, что Украина якобы не предупредила США об атаке на Курскую область, собеседник счел враньем. «Может быть, лично Грэм ничего и не знал, но это и не та фигура, которую будут посвящать в военно-оперативное планирование. Я напомню, что это достаточно маргинальный сенатор, который не пользуется большим влиянием в вашингтонских коридорах власти», – пояснил парламентарий.

    Долгов убежден: нападение ВСУ на Курскую область не было сюрпризом для Вашингтона и готовилось при непосредственном участии США и НАТО. «Нет сомнений в том, что операция спланирована и подготовлена западными странами: они обеспечили украинских боевиков вооружением и техникой, а также передавали разведданные», – детализировал спикер. 

    По мнению сенатора, лучшим ответом России на заявление Грэма станут успехи российских военных на поле боя. «Американские политики понимают только язык силы, а вступать в какие-то словесные перепалки с ними бессмысленно. Поэтому мы сосредоточимся на решении задач, которые озвучил Владимир Путин: выкинуть противника за пределы российской территории и достичь целей спецоперации. Для этого сейчас делается все необходимое», – заключил Долгов.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. По его словам, после 2,5 лет Зеленский продолжает стоять на своих позициях, да и еще зашел в Россию, в США гордятся его руководством. Грэм также добавил, что рад нападению, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

    Накануне Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области. На этом фоне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курск было необходимо Зеленскому для поднятия морального духа войск. Тот якобы намеревался показать ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России. Однако, по мнению Фримана, ему этого не удалось. Действия Киева он счел актом отчаяния.

    Накануне Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах России, которые подвержены атакам ВСУ. Президент заявил, что потери Киева «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые перебрасываются к границе России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – заверил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Киев выбрал военное поражение вместо мирных переговоров.

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    13 августа 2024, 21:54 • Новости дня
    Опубликовано видео буксировки трофейной американской бронемашины Stryker

    Появилось видео, как российские бойцы везут трофейный американский бронетранспортер Stryker

    Опубликовано видео буксировки трофейной американской бронемашины Stryker
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Кристина Цыцура

    В телеграм-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют трофейную американскую бронированную машину Stryker.

    По словам водителя, машина – то еще «ведро», отмечается публикации.  В видео сидящий за рулем Страйкера боец рассказывает, что в американской боевой машине много датчиков, она оснащена автоматической коробкой передач.  По его словам, американский БТР удалось завести, он поехал своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.


    Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

    Ранее бойцы группировки «Восток» захватили на Угледарском направлении танк Т-64 ВСУ.

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    13 августа 2024, 13:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Лисичное в ДНР

    Минобороны: Российские военные освободили Лисичное в ДНР

    Российские войска освободили Лисичное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Лисичное в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале ведомства указано, что подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Лисичное в ДНР. Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное в ДНР.

    Потери противника составили до 635 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США.

    На других направлениях также отмечаются успехи российских войск. Так, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области.

    Потери противника составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Новоегоровка, Дружелюбовка Харьковской области, Стельмаховка, Невское в ЛНР и Торское в ДНР.

    Отражены две контратаки подразделений 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад противника.

    ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и три полевых склада боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Миньковка, Переездное, Часов Яр и Курахово в ДНР.

    Противник потерял более 510 военнослужащих, боевую бронированную машину, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и две 105-мм гаубицы М119 производства США.

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    13 августа 2024, 12:56 • Новости дня
    Куряне проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел

    Волонтеры проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел Курской области

    Куряне проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел
    @ AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    «Слаженно все прошло. Выбрались в «зеленку», шли на полусогнутых еще метров 200, чтобы в спину не отработали. Поднялись, когда уже дошли до наших военных», – рассказал многодетный отец Роман Яценко, спасший жену и пятерых детей из-под обстрелов в Судже. Россияне рассказали, как помогают эвакуироваться пострадавшим в Курской области.

    Пенсионер Юрий Сухоруков из села Заолешенка, расположенного в пригороде Суджи, несколько дней помогал эвакуировать людей в Курск. Как рассказал Юрий изданию Readovka, с момента нападения ВСУ он вывез сначала своих родных, а потом еще несколько семей. Во время одной из вылазок его поймали украинские военные и хотели расстрелять, но в итоге отпустили, отобрав телефон. Вскоре пенсионер встретил российских военнослужащих и заверил, что намерен дальше помогать людям с эвакуацией.

    Кроме того, когда в село Гуево Суджанского района Курской области пытались зайти ВСУ, Юрий Сухоруков также организовал эвакуацию населения. Ему удалось вывести из-под угрозы около 70 человек, пишет Регнум. Ночью группа людей лесом вышла к реке Псел, перебрались на другой берег на лодках, а дальше их ждали автомобили. Эвакуировавшихся отвезли в Курск.

    Также известно о случае, когда настоятель Свято-Троицкого храма вывозил жителей из Суджи. Тем временем храмы Курской епархии помогают размещать людей, попавших под обстрелы ВСУ. Свои двери уже открыли Курская Коренная пустынь, Знаменский мужской монастырь и другие.

    Героически поступил и многодетный отец Роман Яценко, спасший жену и пятерых детей из-под обстрелов в Судже. По дороге курянин даже смог помочь еще одной женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно, передает РБК. «Слаженно все прошло. Выбрались в «зеленку», шли на полусогнутых еще метров 200, чтобы в спину не отработал. Поднялись, когда уже дошли до наших военных», – поделился мужчина.

    30-летний Василий Скоркин также активно помогал вывозить граждан из опасных районов. В условиях обстрелов он неоднократно возвращался, обходил квартиры, собирал людей и выводил их в безопасное место. У самого Скоркина двое маленьких детей и пожилые родители.

    Еще один пример готовности помочь курянам – это охотники, приехавшие из разных регионов России. Один из них – Анатолий из Краснодара, посчитавший, что в нынешних условиях его помощь точно не будет лишней, рассказывает АиФ. По словам самого охотника, он «прикрывал» семью в одном из районов во время эвакуации.

    Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в регионе объявили режим контртеррористической операции.

    Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании о том, что из приграничья региона выехали 121 тыс. жителей. Президент России, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

    Глава государства поручил ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.

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    13 августа 2024, 10:03 • Новости дня
    В СВР раскрыли планы США дискредитировать Зеленского

    СВР: Вашингтон планирует развернуть информационную кампанию по дискредитации Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США намерена развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации украинского президента Владимира Зеленского, чтобы вынудить его покинуть пост, сообщили в Службе внешней разведки.

    В российской разведке отметили, что США ищет «черную кошку в черной комнате» – вменяемого политика в постмайданной украинской «верхушке» на замену Зеленскому, передает ТАСС.

    В СВР считают, что Украина превращается в «черную дыру» Европы, и назвали единственной реальной основой для переговоров озвученные ранее предложения президента России Владимира Путина.

    Ранее в СВР сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Зеленского на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова.

    Президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.

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    13 августа 2024, 14:30 • Новости дня
    В Минобороны допустили наличие у Киева «грязной бомбы»

    Глава войск РХБЗ Кириллов: Киев, вероятнее всего, обладает «грязной бомбой»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина с высокой вероятностью уже создала «грязную бомбу», заявил в интервью телеканалу «Звезда» начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

    «Мы не будем раскрывать секреты, но на самом деле это не так сложно. Я думаю, у них она есть», – передает ТАСС его слова.

    Кириллов также добавил, что отравляющие вещества, которые уже применяются ВСУ, могли быть синтезированы только в США, так как промышленность других стран не подготовлена для этого.

    Он уточнил, что Киев применял отравляющие вещества, которые относятся к тем, что использовали нацисты в газовых камерах в годы Второй мировой войны.

    Химическое оружие ВСУ ранее применили в понедельник, 12 августа, на территории Курской области. В результате обстрела пострадали несколько сотрудников полиции и глава местного самоуправления.

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    13 августа 2024, 09:05 • Новости дня
    На Украине вооруженные дезертиры ВСУ ограбили магазин под Харьковом

    Марочко: Дезертиры из ВСУ совершили вооруженное ограбление магазина под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Группа вооруженных дезертиров из ВСУ ограбила в Харьковской области продуктовый магазин на подконтрольной Украине территории, забрав алкоголь, деньги и продукты, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, отделение украинских боевиков вместе с оружием покинуло позиции северо-западнее от Харькова. Дезертиры совершили разбойное нападение на украинский продуктовый магазин, передает РИА «Новости».

    Марочко подчеркнул, что в связи с этим на дорогах, ведущих к Харькову, ВСУ усилили блокпосты, увеличили количество автопатрулей.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу.

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    13 августа 2024, 08:12 • Новости дня
    В Сумах после ракетного удара повреждены объекты инфраструктуры

    Власти Сум сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Объекты инфраструктуры были поражены в городе Сумы Украины после серии взрывов, сообщили в местной областной администрации.

    Сообщается, что был нанесен ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры города Сумы, поражены объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщали о повторном взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги, которая звучала более 10 часов.

    Ранее эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области.

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    13 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны опубликовало кадры удара «Искандером» по аэродрому в Полтавской области

    Минобороны опубликовало кадры удара «Искандером» по аэродрому Миргород в Полтавской области

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожен с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что «Искандером-М» был уничтожен боевой самолет Су-27 ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили украинский самолет Су-27 на аэродроме базирования и сбили вертолет Ми-8.

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