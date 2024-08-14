Су-34 нанесли удар по ВСУ в Курской области

Су-34 поразили авиабомбами удар личный состав и технику ВСУ в Курской области

Как указали в ведомстве, экипажи российских Су-34 нанесли точные удары по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, передает ТАСС.

В Минобороны уточнили, что после получения подтверждения от разведки об уничтожении целей, Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

Кроме того, российские подразделения успешно отразили пять атак и шесть контратак противника, уничтожив до 470 украинских военнослужащих, бронетехнику, артиллерию и склады боеприпасов. В частности, был уничтожен американский бронеавтомобиль «Страйкер» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил, что российские войска продвинулись на отдельных участках фронта и овладели 34 опорными пунктами ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены польская самоходка Krab, две гаубицы Д-30, два орудия М777 и 15 минометных расчетов. Средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников.

«При поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений 67-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Стелимаховка, Новоегоровка, Копанки, Дружелюбовка, Новосадовое и Червоная Диброва», – заявил офицер.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе села Малая Локня в Курской области.