Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Путин заявил, что главари киевского режима встали на путь истребления украинцев
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на российской границе отметил, что потери наиболее боеспособных подразделений ВСУ резко возрастают.
Он добавил, что руководители киевского режима фактически выбрали курс на уничтожение собственного народа.
«Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления самих украинцев», – передает ТАСС его слова.
Российский лидер также подчеркнул, что потери ВСУ значительно увеличиваются, в том числе среди наиболее подготовленных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к российской границе.
Ранее в Минобороны сообщили, что только за сутки ВСУ в Курской области потеряли до 260 военных.