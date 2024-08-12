Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу эмоций.11 комментариев
Пожар на Запорожской АЭС полностью ликвидирован
Возгорание градирни Запорожской АЭС полностью ликвидировано
Пожар, который произошел на Запорожской АЭС в результате украинской атаки, полностью ликвидирован, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов сообщил в Telegram, что «возгорание градирни Запорожской АЭС полностью ликвидировано». Он также предложил на государственном уровне запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism («Остановите украинский ядерный терроризм»). Он уточнил, что хештег должен быть на английском, так как «это родной язык для жителей стран, чьи элиты стоят за атаками на Запорожскую и Курскую АЭС».
Напомним, Росатом сообщил, что два удара украинских БПЛА серьезно повредили градирню Запорожской АЭС. В главке МЧС по Запорожской области уточнили, что «повреждена нефункционирующая башенная градирня №1 с последующим возгоранием пластиковых пароуловителей». Губернатор Евгений Балицкий при этом заверил, что опасности для Энергодара и Запорожской области нет.