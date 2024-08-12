Балицкий заявил, что опасности для Энергодара из-за пожара на ЗАЭС нет

Балицкий сообщил об отсутствии опасности для Запорожской области в связи с пожаром на ЗАЭС после украинской атаки

Tекст: Антон Антонов

Балицкий в Telegram заявил, что население Запорожской области встревожено в связи с пожаром на ЗАЭС. Он заверил, что «никакой опасности для Энергодара и всей области нет».

«На сегодняшний день все подразделения в готовности, радиационный фон в норме, последствия пожара не окажут влияния на работу самой станции», – сообщил Балицкий.

Глава региона рассказал, что после «попадания беспилотника с зажигательной частью произошло воспламенение одной из градирен атомной станции». Сейчас завершается тушение пожара.

Балицкий отметил, что Украина при поддержке НАТО «системно обстреливает весь север Запорожской области», но «принимаются все меры», чтобы «локализовать последствия этих ударов».

Он напомнил, что на встрече с ним президент России Владимир Путин поручил «повысить бдительность и внимание к объектам стратегической инфраструктуры», в число которых входит и ЗАЭС. Принятые в этой связи решения «позволяют безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые» Украиной.

Напомним, в результате двух прямых ударов украинских беспилотников серьезно повреждена градирня Запорожской АЭС. Произошел пожар, возгорание локализовано.