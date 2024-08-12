Два удара украинских БПЛА повредили градирню Запорожской АЭС

Росатом сообщил о серьезном повреждении градирни Запорожской АЭС в результате ударов украинских БПЛА

Tекст: Антон Антонов

Ударные беспилотники вооруженных сил Украины атаковали одну из двух градирен Запорожской АЭС в 20.20 и 20.32. В результате двух прямых ударов начался пожар с горением внутренних конструкций. «К 23.30 силами МЧС основной пожар был потушен», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Росатом подчеркнул, что «внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб». Когда ситуация позволит, специалисты оценят риск обрушения конструкции.

В главке МЧС по Запорожской области уточнили, что «повреждена нефункционирующая башенная градирня №1 с последующим возгоранием пластиковых пароуловителей». Поясняется, что «устройство предназначено для охлаждения большого количества воды в системе оборотного водоснабжения турбины реактора», передает ТАСС.

Росатом указал, что ВСУ атаковали «оборудование АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции». В связи с этим действия Украины «можно характеризовать как факт ядерного терроризма».

Яшина заявила, что «атака – один из элементов выведения станции из строя». Создана «беспрецедентная угроза ядерной безопасности, так как атомная станция впервые получила столь серьезные повреждения». Она указала, что «нарушена физическая целостность атомной станции, тем самым попраны базовые принципы МАГАТЭ».

«Мы ежедневно фиксируем наличие дронов ВСУ над городом-спутником Запорожской АЭС. Тем самым создается угроза безопасности для жителей Энергодара и атомной станции», – заявила Яшина.

Градирня – специальное устройство для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Градирни большой производительности используются для охлаждения теплообменных аппаратов, в частности, на ТЭС и АЭС.

Напомним, в результате украинской атаки произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

