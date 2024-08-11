Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
МО: ПВО сбила 35 украинских дронов и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями
ПВО ВС России за ночь сбили 35 украинских БПЛА и четыре ракеты «Точка-У» над российскими областями, сообщило Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, за ночь 14 украинских беспилотников и четыре ракеты «Точка-У» уничтожены над территорией Курской области, 16 беспилотников были сбиты над территорией Воронежской области, три БПЛА уничтожили над Белгородской областью и по одному – над территориями Орловской и Брянской областей, передает РИА «Новости».
Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Брянской областью.