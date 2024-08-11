Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
Украинский БПЛА сбит над Брянской областью
Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Никто не пострадал. О разрушениях также не сообщалось. «Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – заявил Богомаз в Telegram.
Напомним, вооруженные силы Украины также атаковали Курскую, Белгородскую и Воронежскую области.