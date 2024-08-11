Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
Смирнов обратился к жителям после падения обломков украинской ракеты в Курске
Глава Курской области Смирнов подтвердил, что в результате падения обломков украинской ракеты никто не погиб
В результате атаки вооруженных сил Украины есть пострадавшие, но никто не погиб, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Смирнов заявил в Telegram, что ВСУ совершили «очередную вероломную атаку по мирному населению». «К счастью, погибших нет», – подтвердил он. Смирнов отметил, что пострадавшие получают медицинскую помощь.
Также он рассказал, что проводится «работа совместно с силовыми структурами». «Держу ситуацию на контроле», – заявил врио губернатора Курской области.
Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что жильцы поврежденного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, передает РИА «Новости».
Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом в Курске, несущие конструкции целы. Произошел пожар, он ликвидирован. Пострадали 13 человек.