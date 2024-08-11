Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.18 комментариев
Потушен пожар после падения обломков украинской ракеты в Курске
Пожар в девятиэтажном доме в Курске потушили, несущие конструкции здания не повреждены, сообщил главк МЧС по Курской области.
В доме выбиты окна, повреждены балконы. Также загорелись несколько машин. В МЧС сообщили, что «распространения огня не допущено». «15 человек спасено, 30 эвакуировано. На месте работают более 40 человек личного состава и десять единиц техники», – сообщил главк в соцсети «ВКонтакте».
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в Telegram, что в Курске сохраняется ракетная опасность. При этом «украинские спецслужбы распространяют слухи о панике в городе, но это не так», сообщил он, отметив, что «обстановка под контролем, работают оперативные службы».