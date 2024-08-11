Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.18 комментариев
Украинская ракета повредила жилой дом в Курске
После объявления в Курской области ракетной опасности временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о работе ПВО в Курске.
Смирнов сообщил в Telegram, что «сбитая украинская ракета упала на жилой дом», начался пожар.
Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что также повреждено несколько машин. «Жителям пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь», – сообщил он в Telegram.
Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. На территории Курской, Белгородской и Брянской областях с пятницы введен режим контртеррористической операции.