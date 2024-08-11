Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.18 комментариев
При падении обломков украинской ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек
В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске пострадали 13 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Смирнов сообщил в Telegram, что на месте «работают все оперативные службы», в том числе несколько бригад скорой помощи. Туда направились заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.
«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.
Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на девятиэтажный дом в Курске, начался пожар. Несущие конструкции здания не повреждены, пожар ликвидирован.