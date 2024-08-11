При падении обломков украинской ракеты на дом в Курске пострадали 13 человек

Tекст: Антон Антонов

Смирнов сообщил в Telegram, что на месте «работают все оперативные службы», в том числе несколько бригад скорой помощи. Туда направились заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.

«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на девятиэтажный дом в Курске, начался пожар. Несущие конструкции здания не повреждены, пожар ликвидирован.



