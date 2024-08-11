Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.18 комментариев
Обезврежено более десяти беспилотников в Воронежской области
Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали более десяти беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Гусев указал в Telegram, что о пострадавших и повреждениях не сообщалось.
Напомним, Гусев сообщал, что силы ПВО обнаружили и сбили несколько беспилотников.