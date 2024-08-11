В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Нападение на Курскую область приведет к истощению украинской армии

Tекст: Вера Басилая

Джонсон считает, что результат наступления в Курской области не имеет никакого значения, потому что Украина уже проиграла, ВСУ перестали сражаться, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, из-за этого наступления ВСУ терпят значительные необратимые потери, уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, в то время как в резерве у Украины нет полумиллиона обученных солдат или пары эскадрилий самолетов F-16, чтобы бросить их в бой.

Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил, что ВСУ напали на Курскую область с целью отвлечь внимание от Донбасса, где ситуация для украинских войск складывается тяжелейшим образом.

Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории. В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.