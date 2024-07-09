Небензя назвал причиной трагедии в Киеве размещение украинской ПВО в жилых кварталах

Орбан написал ЕС письмо о встречах с Зеленским и Путиным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов), письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, который Орбан посетил после визита в Москву, документ адресован председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств – членов Евросоюза.

Как следует из письма Орбана, в Кремле уверены, что «время не на стороне Украины, а на стороне российских сил». По словам венгерского премьера, Путин оценивает потери ВСУ в 40–50 тыс. человек в месяц. При этом число российских потерь он, судя по всему, не упоминал.

Как пишет Орбан, Путин был удивлен тем, что Зеленский отверг временное прекращение огня. В то же время Москва, по его утверждению, готова «рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил».

Как пишет издание, Путин по-прежнему считает актуальными «Стамбульские соглашения» 2022 года. В частности, президент России якобы ссылается на пятый пункт этих соглашений, конкретизирующий «международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине».

Второй документ, который Орбан, по собственным словам, обсудил с Путиным, – так называемый Китайско-бразильский мирный план (Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса), который «находится на рассмотрении российской стороны», указывает Орбан.

Премьер Венгрии считает, что Европа должна проявить инициативу, чтобы запустить миротворческие процессы в войне России против Украины. «Если мы не сможем сдержать или остановить этот войну на Украине, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде», – сообщил Орбан.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским политикам необходимо «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках «миссии мира».