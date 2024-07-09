Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.21 комментарий
Небензя назвал причиной трагедии в Киеве размещение украинской ПВО в жилых кварталах
Трагедии в Киеве, где ракета ПВО ВСУ упала рядом с больницей, можно было бы избежать, если бы Украина не размещала эти системы в жилых кварталах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации.
Он отметил, что размещением ПВО в жилых кварталах, Киев нарушает нормы международного гуманитарного права. Небензя также предположил, что антиракета ВСУ, упавшая на больницу в Киеве, была запущена для перехвата удара по военному заводу, передает «Звезда» в Telegram-канале.
Ранее Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали украинские ЗРК, антиракета упала в черте города и вызвала разрушения.