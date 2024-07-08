В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
Эксперт: Конкурс «Это у нас семейное» стал примером и мотиватором для всех российских семей
Политолог Линдигрин объяснила успех конкурса «Это у нас семейное»
Конкурс «Это у нас семейное» выполняет важнейшие задачи по популяризации семьи и развития демографии, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин посетил Международную выставку-форум «Россия», где встретился с участниками конкурса «Это у нас семейное».
«Участие главы государства в таких мероприятиях еще раз подчеркивает, какое значение в нашей стране придается семье и защите семейных ценностей. Президент не раз подчеркивал, что поддержка семьи и детей является одной из основ его политики и всей государственной системы», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».
Собеседница напомнила, что «для популяризации и сохранения традиционных семейных ценностей Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи». По его же инициативе проводится и конкурс «Это у нас семейное».
Она также обращает внимание на то, с «какой искренностью и радостью глава государства общается с семьями»: «Путин всегда находится в прямом контакте с людьми, очень внимательно и открыто говорит с гражданами на любые темы, потому что все вопросы и проблемы считает важными». «Эта позиция находит отклик у россиян, что показала встреча с участниками конкурса. Более того, такие беседы заложили основу для многих решений – Путин опирается на мнения и запросы семей при доработке мер семейной политики и создания новых проектов», – сказала аналитик.
«В целом же основная задача конкурсов вроде «Это у нас семейное» – популяризация семьи, создание наилучших условий для увеличения их числа и рождения детей. В состязаниях смогли принять участие семейные команды из четырех и более родственников – представителей трех поколений: дети, родители, бабушки и дедушки», – добавила Линдигрин.
Эксперт отметила, что конкурс стал самым массовым проектом платформы «Россия – страна возможностей». «Особенно ценно, что в нем были представлены все 89 российских регионов, а также близкие и родственники конкурсантов, которые проживают в 81 стране по всему миру. Успех мероприятия делает обоснованным его проведение на регулярной основе», – полагает спикер.
По ее словам, финалисты и победители конкурса – хороший пример для подражания и мотивации других семей на совместное саморазвитие. «Все это показывает, что Россия – большая многопоколенная семья семей, где царят гармония, взаимопонимание и наследуемые традиции. А крепкая счастливая семья с детьми – это будущее всей нашей страны и залог ее успешного развития», – резюмировала Линдигрин.
В понедельник президент Владимир Путин посетил Международную выставку-форум «Россия», где встретился с участниками конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
Перед беседой с финалистами Путин выразил уверенность в том, что конкурс «удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы». В ходе самой встречи он предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу.
«Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и все», – сказал Путин.
Кроме того, он поддержал идею создания в России специального праздника для многодетных семей, в который они могли бы посещать ряд культурно-досуговых мероприятий бесплатно.