Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
Домен Wildberries стал принадлежать РВБ
Домен Wildberries перешел к совместной компании маркетплейса и Russ РВБ
Домен Wildberries (wildberries.ru) перешел к РВБ – совместной компании маркетплейса и Russ, следует из данных сервиса проверки доменов.
Указанный домен создан в 2004 году и на данный момент оплачен до конца марта 2025, передает ТАСС.
В качестве его администратора сейчас выступает ООО «РВБ». Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил, что у домена поменялся владелец. Воробьев связывает данный шаг со сделкой Wildberries и Russ, передает РИА «Новости».
Напомним, предпринимательница Татьяна Бакальчук, комментируя слияние Wildberries с Russ, заявила, что это позволит «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня». Бакальчук также заявила, что ее супруг вводит людей в заблуждение, рассказывая о «рейдерском захвате» компании.