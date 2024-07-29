Домен Wildberries стал принадлежать РВБ

Домен Wildberries перешел к совместной компании маркетплейса и Russ РВБ

Tекст: Антон Антонов

Указанный домен создан в 2004 году и на данный момент оплачен до конца марта 2025, передает ТАСС.

В качестве его администратора сейчас выступает ООО «РВБ». Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил, что у домена поменялся владелец. Воробьев связывает данный шаг со сделкой Wildberries и Russ, передает РИА «Новости».

Напомним, предпринимательница Татьяна Бакальчук, комментируя слияние Wildberries с Russ, заявила, что это позволит «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня». Бакальчук также заявила, что ее супруг вводит людей в заблуждение, рассказывая о «рейдерском захвате» компании.