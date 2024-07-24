Бакальчук рассказала свою версию ситуации с Wildberries

Tекст: Валерия Городецкая

«Я не понимаю, для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей. И у меня, и у детей все хорошо. Мне очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности», – сказала она в интервью РБК. Бакальчук добавила, что оставит при себе подробности бракоразводного процесса.

Комментируя слияние Wildberries с Russ, предпринимательница объяснила, что это позволит «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня».

Также она ответила на заявления супруга о массовом увольнении топ-менеджеров, заверив, что команда, которая участвовала в формировании бренда, «осталась с тем же или с расширенным функционалом».

Комментируя слова Бакальчука об ухудшении показателей Wildberries, основательница маркетплейса заявила, что эта информация не соответствует действительности. По ее словам, только за первую половину этого года оборот компании вырос на 62% относительно аналогичного периода прошлого года.

Ранее в Кремле сообщили, что не будут вмешиваться в ситуацию с Wildberries.