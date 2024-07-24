В Кремле сообщили, что не будут вмешиваться в ситуацию с Wildberries

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в Кремле не собираются влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения, передает ТАСС.

«Действительно, ранее спрашивали о поручении президента поддержать такое решение, однако мы не являемся исполнителями, а дело за какими-то корпоративными действиями», – указал представитель Кремля.

Песков заверил, что в Кремле не станут вмешиваться в эти действия.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом и опровергла «захват» Wildberries.