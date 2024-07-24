Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.0 комментариев
В Кремле сообщили, что не будут вмешиваться в ситуацию с Wildberries
Кремль не может вмешиваться в ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле не собираются влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения, передает ТАСС.
«Действительно, ранее спрашивали о поручении президента поддержать такое решение, однако мы не являемся исполнителями, а дело за какими-то корпоративными действиями», – указал представитель Кремля.
Песков заверил, что в Кремле не станут вмешиваться в эти действия.
Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом и опровергла «захват» Wildberries.