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Названы повреждающие аккумуляторы смартфонов зарядные кабели
Эксперт Казаков: Тонкие длинные кабели могут увеличить время зарядки
Неподходящий зарядный кабель может быстро вывести из строя аккумулятор смартфона. Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков рассказал, на какие параметры стоит обратить внимание при выборе кабеля для зарядки гаджета.
Эксперт отметил, что многие пользователи сталкиваются с проблемой быстрого износа аккумуляторов своих смартфонов. Часто причиной становится неправильная эксплуатация устройства, в том числе использование некачественных зарядных кабелей, передает Газета.Ru.
Казаков подчеркнул важность совместимости кабеля с устройством: «Если у вас iPhone, то вам нужен кабель Lightning, если телефон на Android – micro-USB или USB-C». Неправильный кабель, скорее всего, не подойдет к разъему вашего устройства, уточнил он.
Еще одним важным параметром является пропускная способность кабеля по току. Эксперт объяснил: «Если зарядное устройство выдает ток 2А, то и кабель должен быть рассчитан на такой же ток или выше. В противном случае зарядка будет длиться дольше». Казаков также отметил, что для смартфонов с поддержкой быстрой зарядки рекомендуется выбирать кабели с более высокой пропускной способностью.
Длина кабеля также влияет на скорость зарядки. Длинные кабели обладают большим сопротивлением, что может замедлить процесс. Однако слишком короткие кабели могут быть неудобны в использовании. Оптимальной длиной эксперт считает 1,5 метра.
Что касается материала кабеля, то нейлоновые кабели считаются более прочными и гибкими, чем пластиковые. Резиновые кабели хорошо подходят для использования в экстремальных условиях. «При этом кабель потолще будет более прочным и пропускать больше тока, чем тоненькие провода, которые к тому же нагреваются при зарядке», – считает Казаков.
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