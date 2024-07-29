Названы повреждающие аккумуляторы смартфонов зарядные кабели

Эксперт Казаков: Тонкие длинные кабели могут увеличить время зарядки

Tекст: Дарья Григоренко

Эксперт отметил, что многие пользователи сталкиваются с проблемой быстрого износа аккумуляторов своих смартфонов. Часто причиной становится неправильная эксплуатация устройства, в том числе использование некачественных зарядных кабелей, передает Газета.Ru.

Казаков подчеркнул важность совместимости кабеля с устройством: «Если у вас iPhone, то вам нужен кабель Lightning, если телефон на Android – micro-USB или USB-C». Неправильный кабель, скорее всего, не подойдет к разъему вашего устройства, уточнил он.

Еще одним важным параметром является пропускная способность кабеля по току. Эксперт объяснил: «Если зарядное устройство выдает ток 2А, то и кабель должен быть рассчитан на такой же ток или выше. В противном случае зарядка будет длиться дольше». Казаков также отметил, что для смартфонов с поддержкой быстрой зарядки рекомендуется выбирать кабели с более высокой пропускной способностью.

Длина кабеля также влияет на скорость зарядки. Длинные кабели обладают большим сопротивлением, что может замедлить процесс. Однако слишком короткие кабели могут быть неудобны в использовании. Оптимальной длиной эксперт считает 1,5 метра.

Что касается материала кабеля, то нейлоновые кабели считаются более прочными и гибкими, чем пластиковые. Резиновые кабели хорошо подходят для использования в экстремальных условиях. «При этом кабель потолще будет более прочным и пропускать больше тока, чем тоненькие провода, которые к тому же нагреваются при зарядке», – считает Казаков.

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