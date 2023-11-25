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Специалисты рассказали, что делать при возгорании портативного аккумулятора
Большая часть переносных аккумуляторов для смартфонов имеет встроенные механизмы безопасности, позволяющие предотвратить пожар, но важно следить за тем, чтобы устройство не перегревалось, рассказал эксперт по ремонту электроники и бытовой техники Владимир Осанкин.
Нельзя оставлять такие устройства под воздействием прямых солнечных лучей или пользоваться ими при очень высокой температуре воздуха, сказал Осанкин в беседе с «Вечерней Москвой».
К переносным аккумуляторам нужно относиться бережно и не подвергать их механическому воздействию. Девайс может повредиться при механическом ударе, падении, сильном сжатии. В таких случаях устройство может не только выйти из строя, но и загореться.
Также нужно использовать оригинальные кабели для зарядки. Несертифицированные и поддельные кабели могут повредить не только аккумулятор, но и гаджет, который заряжается. Кроме того, не следует держать устройство на морозе, под дождем или снегом.
При возгорании нельзя трогать аккумулятор, нужно отойти на безопасное расстояние и вызвать пожарных. При попытке тушения водой он может загореться еще сильнее, а пламя может разойтись на окружающие предметы. Можно тушить такой аккумулятор огнетушителем.
Также не надо пытаться вытащить зарядный шнур и смартфон, вставленные в горящий аккумулятор. Это грозит еще более сильным пожаром, который приведет к ожогам рук.