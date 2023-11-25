Специалисты рассказали, что делать при возгорании портативного аккумулятора

Tекст: Алексей Дегтярев

Нельзя оставлять такие устройства под воздействием прямых солнечных лучей или пользоваться ими при очень высокой температуре воздуха, сказал Осанкин в беседе с «Вечерней Москвой».

К переносным аккумуляторам нужно относиться бережно и не подвергать их механическому воздействию. Девайс может повредиться при механическом ударе, падении, сильном сжатии. В таких случаях устройство может не только выйти из строя, но и загореться.

Также нужно использовать оригинальные кабели для зарядки. Несертифицированные и поддельные кабели могут повредить не только аккумулятор, но и гаджет, который заряжается. Кроме того, не следует держать устройство на морозе, под дождем или снегом.

При возгорании нельзя трогать аккумулятор, нужно отойти на безопасное расстояние и вызвать пожарных. При попытке тушения водой он может загореться еще сильнее, а пламя может разойтись на окружающие предметы. Можно тушить такой аккумулятор огнетушителем.

Также не надо пытаться вытащить зарядный шнур и смартфон, вставленные в горящий аккумулятор. Это грозит еще более сильным пожаром, который приведет к ожогам рук.