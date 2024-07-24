Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Путин потребовал увеличить размер налогового вычета за диспансеризацию и ГТО
Путин потребовал существенно увеличить размер налогового вычета за диспансеризацию и ГТО
Президент России Владимир Путин потребовал существенно увеличить вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно сдает нормы ГТО.
По итогам совещания с членами правительства глава государства рекомендовал Госдуме, правительству и Народному фронту «в целях создания эффективного механизма мотивации граждан к ведению здорового образа жизни при доработке проекта федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотреть существенное увеличение размера стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, который будет предоставлен налогоплательщикам, регулярно проходящим диспансеризацию и успешно выполняющим нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», говорится на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин утвердил сформированный после XXVII Петербургского международного экономического форума список поручений, ряд поручений затрагивают льготную семейную ипотеку.