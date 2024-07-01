С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.4 комментария
В результате атак ВСУ пострадали девять жителей Белгородской области
Ребенок получил баротравму в результате украинского обстрела Белгородской области
Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Белгородский район, украинские беспилотники атаковали Шебекино, пострадали девять человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Белгороде и Белгородском районе ранения получили семь человек, в том числе ребенок из поселка Майский – у него баротравма и сотрясение мозга. Одна женщина получили осколочное ранение шеи, другая – баротравму, еще у двух жительниц – контузия. Их увезли в больницу. Также госпитализирован мужчина с баротравмой, еще один пострадавший от госпитализации отказался – у него закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы.
В Шебекино решено было госпитализировать мужчину с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы – его доставят в областную клиническую больницу. Получившая осколочные ранения кистей женщина будет лечиться амбулаторно, сообщил Гладков в Telegram.
Напомним, украинские военные обстреляли сельхозпредприятие в Новой Таволжанке в Белгородской области, погиб мирный житель. Жители нескольких районов Белгородской области и Белгорода в понедельник остались без света, причиной стало технологическое нарушение из-за внешнего воздействия на энергообъект.