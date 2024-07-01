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    Зеленский допустил управленческую ошибку в беспилотной авиации
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    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина
    Аналитика: Победа Ле Пен подожгла Францию и вскрыла тактику Макрона
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к конфликту в Европе
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    Стало известно об аресте счетов Хабиба Нурмагомедова налоговой
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    33 комментария
    1 июля 2024, 14:38 • Новости дня

    Масштабное отключение электричества произошло в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители нескольких районов Белгородской области и Белгорода в понедельник остались без света, причиной стало технологическое нарушение из-за внешнего воздействия на энергообъект, сообщили в «Белгородэнерго».

    Осуществляется перевод электроснабжения потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников, сообщили в компании, передает ТАСС.

    Из-за сбоя в ряде районов не работает система оповещения об обстрелах, предупреждать население о ракетной опасности будут с помощью машин с громкоговорителями, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В Губкинском районе с отключением электроэнергии столкнулись 4 тыс. человек в 15 населенных пунктах, при этом в райцентре перебоев с электроснабжением нет, сообщил в Telegram-канале глава администрации округа Михаил Лобзанов.

    Перебои с электричеством возникли в северо-восточной части Старого Оскола, сообщил глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков. Проблемы также имеются в Котовской, Лапыгинской, Озерской и Незнамовской сельских территориях, не исключены перебои в других микрорайонах. Кроме того, отключения зафиксированы в Шебекинском и Новооскольском округах.

    По словам жительницы Белгорода, в городе спокойная обстановка, передает «Газета.Ru». На местах неработающих светофоров работают регулировщики, интернет работает с перебоями, есть проблемы с водоснабжением – «вода еле-еле течет».

    «Говорят, что уже постепенно включают электричество. Очень надеемся, что к установленному времени включат везде. Вообще [обещали] к часу, но кто-то говорит, что к семи вечера», – сказала женщина.

    На прошлой неделе в Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона.

    30 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Опубликованы кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16
    Опубликованы кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сети опубликовали кадры перехвата российским истребителем Су-27 ВКС датского истребителя F-16 над Балтийским морем.

    Видео опубликовал Telegram-канал Fighterbomber. На кадрах видно, как Су-27 сближается с F-16, сопровождая его. Автор канала написал: «F-16, видимо, не знал, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», передает Газета.Ru.

    Перехват датского F-16 стал первым зафиксированным случаем в рамках своеобразного «конкурса» перехватов, о котором упоминает автор канала.

    Ранее сообщалось, что оператор БПЛA ZALA снял, как украинский Як-52 с пулеметчиками на борту, вылетел для перехвата российского дрона над Николаевской областью.

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    30 июня 2024, 16:55 • Новости дня
    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву

    Дробницкий: Визитом в Москву Канье Уэст показал «фигу» американскому истеблишменту

    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву
    @ Ashley Landis/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит Канье Уэста в Москву не ограничивается личными мотивами. Пока Демпартия США бегает за Тейлор Свифт и пытается склонить ее к поддержке Джо Байдена, Уэст открыто поддерживает Дональда Трампа и визитом в Москву оппонирует американскому истеблишменту. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Уэст прибыл в Москву на 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского.

    «Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, «да пошли вы!». Поэтому его приезд в Москву на частную вечеринку не стоит объяснять только лишь личными мотивами», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Он также напомнил, что Уэст – давний друг экс-президента США Дональда Трампа, который в настоящее время также является кандидатом на пост главы Штатов. «Уэст бывал у Трампа в Белом доме и призывал голосовать за него, потому что «Демпартия США – это отстой». Он бунтарь среди пролиберального чернокожего мейнстрима», – пояснил эксперт.

    «В общем, недооценивать значение Уэста для предвыборной кампании Трампа не стоит. В то же время Демпартия сейчас бегает за Тейлор Свифт, чтобы склонить ее к поддержке Байдена. Но она уклоняется от прямого ответа. А Уэст прямо «топит» за Трампа и показывает «фигу» не только американскому истеблишменту, но и всей индустрии развлечений. Отсюда и столь высокий ажиотаж в СМИ», – заключил Дробницкий.

    Напомним, в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Москву. Схожие данные опубликовали и другие российские Telegram-каналы. Позже блогер Ксения Собчак добавила, что Канье отмечал в ресторане «Белуга» 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского, «это и есть цель приезда».

    Она отметила, что затем Канье Уэст поедет смотреть площадки для концерта, но самого концерта в эти дни не будет – это частный визит. Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется.

    Собчак также напомнила, что Уэста с Россией связывает больше, чем дружба с одним модельером. «Мать музыканта – Донда – преподавала в Чикагском университете. Особую страсть Донда питала к русской поэзии, а во время своей академической деятельности всячески предпринимала попытки включить в программу обучения русскую литературу. И это я еще не упоминала многочисленные признания в уважении российского президента и даже небольшую маниакальную фазу одержимости его деятельностью. Так что Йе нам ближе, чем может показаться, а теперь и буквально», – заверила она.

    Канье Уэст – рэпер из Чикаго, который выиграл 24 премии «Грэмми», благодаря чему является одним из рекордсменов по числу побед в подобных номинациях. Ранее Уэст совместно с Рубчинским выпустили бюджетную линейку одежды «Черные псы».

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    30 июня 2024, 17:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot
    Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Системы Patriot не могут обеспечить Украине надежную защиту от российских корректируемых авиабомб (КАБ), заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Как указал Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer, у систем Patriot слишком высокая стоимость, поэтому в борьбе против российских КАБов у ВСУ не будет нужного количества этих ракет, передает ТАСС.

    Он отметил, что если взять «стоимость ракеты Patriot и количество ракет Patriot» и взять КАБы, то тысячи в месяц ракет Patriot у Украины никогда не будет. Зеленский подчеркнул, что и сотни Patriot в месяц у Украины нет, поскольку каждая ракета стоит более 3 млн долларов. По его словам, здесь вопрос не только в деньгах, а в том, что их просто не выпускают в таком количестве.

    Кроме того, украинский лидер в очередной раз поставил вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь РФ.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине.

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    30 июня 2024, 21:55 • Новости дня
    Макрон отреагировал на поражение своей партии на выборах

    Макрон призвал к объединению против партии «Национальное объединение» во втором туре

    Tекст: Ольга Иванова

    Эммануэль Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против правой партии «Национальное объединение» во втором туре парламентских выборов во Франции. При этом по итогам первого тура партия Макрона замыкает тройку лидеров.

    По мнению Макрона, высокая явка в первом туре говорит о том, что французам важно прояснить политическую ситуацию в стране, передает РИА «Новости». В то же время лидер «Народного объединения» Марин Ле Пен заявила, что «демократия заговорила» и французы «практически уничтожили блок макронистов».

    На этом фоне лидер «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон выразил готовность снимать своих кандидатов в рамках борьбы с партией Ле Пен.

    «Мы не позволим «Национальному объединению» победить. Если их кандидат будет выходить на первое место, а мы будем занимать третье, мы снимем нашего кандидата. В любых обстоятельствах наша рекомендация проста и понятна: ни одного голоса, ни одного места для «Национального объединения», – пояснил он.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

    По предварительным данным, правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре, она получает 33% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5%, а коалиция Макрона – 21,5 %.

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    30 июня 2024, 19:03 • Новости дня
    Рар: Австрия, Чехия и Венгрия начинают борьбу за переустройство ЕС
    Рар: Австрия, Чехия и Венгрия начинают борьбу за переустройство ЕС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Создание нового альянса «Патриоты Европы» – это попытка правых партий усилить суверенитет национальных государств и снизить роль Брюсселя в делах ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее австрийская «Партия свободы», венгерская партия «Фидес» и чешская ANO решили создать альянс в Европарламенте.

    «О формировании этого альянса объявлено сейчас, потому что последствия выборов в Европарламент становятся более-менее ясны: либеральные партии не хотят отдавать власть, борются за сохранение постов и выталкивают правые партии, несмотря на большое количество голосов в их поддержку. Это заявление обозначило начало борьбы за переконструирование Европы», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Дан старт общерегиональной борьбы между теми, кто хочет сохранить прежний конструкт Европы либеральных ценностей, брюссельской бюрократии и расширения ЕС, и теми, кто представляет альтернативный проект в виде Европы национальных государств», – отметил он.

    «Впрочем, этот проект всегда существовал, ведь каждая страна имеет свои национальные интересы. Но раньше у этой идеи не было поддержки в Европарламенте, в верхах. А сегодня мы, скорее всего, увидим успех правых во Франции. В Италии они у власти, а в Германии они будут побеждать на территории бывшей ГДР. В Европе многое меняется, во всех странах весомая часть населения ратует за поворот вправо. По моим наблюдениям – таких в Европе в целом около 50%», – рассказал эксперт.

    Собеседник также отметил, что против правых партий в ЕС открыт настоящий информационный фронт, поскольку мейнстримная пресса называет их фашистами. Однако к альянсу «Патриоты Европы» может присоединиться премьер Италии Джорджа Мелони.

    «Она надеялась получить поощрение своей политики со стороны председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, но этого не произошло, и теперь она может демонстративно развернуться к «Патриотам Европы», – резюмировал Рар.

    В воскресенье стало известно, что австрийская правая «Партия свободы» (FPO), партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и чешская партия ANO во главе с Андреем Бабишем формируют новый альянс в Европейском парламенте – «Патриоты Европы», сообщает Reuters.

    «Сегодня исторический день, мы вступаем в новую эру европейской политики. Этот альянс привлечет другие европейские партии, чтобы объединить усилия и дать Европе лучшее будущее», – заявил лидер FPO Герберт Кикл на пресс-конференции в Вене, на которой также присутствовали Бабиш и Орбан.

    «Мы не заинтересованы в разрушении Европы, как любят утверждать центристы, для того, чтобы напугать общество и получить выгоды от надуманных угроз. Наоборот: мы видим свою задачу в возрождении плюралистического характера нашего континента. Мы видим свою задачу в том, чтобы особенности замечательных народов Европы были сохранены и могли развиваться дальше. Мы обеспечиваем сотрудничество там, где это необходимо – на равных условиях и в дружеской связи друг с другом», – приводит его слова Unzensuriert.

    В ходе презентации альянса политики указали на важность борьбы с нелегальной иммиграцией, а также на необходимость передачи большего числа полномочий от Брюсселя обратно европейским странам. «Сегодня мы создаем политическую формацию, которая, на мой взгляд, будет похожа на ракету и очень быстро станет крупнейшей группой европейских правых», – заявил Орбан.

    «Важно укреплять суверенитет каждого государства – члена ЕС. Мы хотим, чтобы Европейский союз основывался на сильных, независимых национальных государствах, а не на федерации, в которой доминирует Брюссель», – отметил Бабиш.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как прошедшие выборы в Европарламент отразятся на политике Евросоюза.

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    30 июня 2024, 18:18 • Новости дня
    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи туннеля

    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи подземного туннеля

    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи туннеля
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова заняли штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», используя подземный туннель, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщили, что отряд расчистил и использовал туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта.

    Используя фактор внезапности, военнослужащие полностью овладели опорным пунктом.

    Ранее взвод ВСУ понес потери при неудачном штурме под Белогоровкой.

    В январе российские военные добровольческой бригады «Ветераны» зашли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» в Авдеевке через подземную трубу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уникальная наступательная операция была проведена российскими подразделениями. Всего лишь за сутки был освобожден мощный укрепрайон противника на юге Авдеевки – пригорода Донецка. Чтобы проникнуть в тыл противника, была использована особая военная хитрость.

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    1 июля 2024, 00:10 • Новости дня
    Эксперты описали схему продления «политической жизни» Макрона

    Политолог Дудаков: Макрона ждет либо «бюджетная война», либо хаос в парламенте

    Эксперты описали схему продления «политической жизни» Макрона
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Нечаев

    Несмотря на лидерство партии Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов во Франции, дальнейшую судьбу правительства могут определить коалиционные договоренности между президентом Эммануэлем Макроном и лидером «Нового народного фронта» Жан-Люком Меланшом, считают эксперты.

    По мнению политолога Федора Лукьянова, сейчас во Франции начинается яростное маневрирование лидеров партий по поводу тактики во втором туре выборов. «Кто с кем будет неформально блокироваться, главное – против кого. Сложилось три понятных блока, правые и левые явно несовместимы, макронисты с правыми, видимо, тоже. Левые призывают макронистов, которые являются третьими в округах, определиться в ту или иную сторону».

    И судя по первому заявлению Макрона, «он намерен соблазнять левых для некоей коалиции против крайне правых». «Но может случиться и так, что от него уже теперь будут шарахаться, как от ядовитого вещества», – добавил Лукьянов.

    «Эти досрочные выборы придумал Макрон и его технологи. Которые, в отличии от Макрона, люди весьма компетентные и профессиональные. Результат первого тура вполне укладывается в социологию», – отмечает политолог Алексей Мартынов.

    По его словам, левые не войдут в коалицию с Ле Пен, а вот с Макроном «пойдут обязательно», но на условиях, которые ранее обсудили технологии президента Франции. «После второго тура нас ждет коалиционное правительство макронистов и левых. А «орлеанская дама» снова будет в глухой оппозиции. Смуту она не поднимет», – считает эксперт.

    Тем самым, добавляет Мартынов, технологи Макрона «продлевают политическую жизнь» президента Франции, хотя «уступки для этого гордеца, конечно, колоссальные».

    В целом же, итоги первого тура во Франции олицетворяют тотальную поляризацию общества, полагает политолог Малек Дудаков. По его прогнозам, правые имеют шансы взять 250-310 из 577 мест после второго тура.

    «Раньше все остальные силы объединялись против правых, образуя «санитарный кордон». Но система уже дала сбой в 2022 году. Ну а на нынешних выборах, с учетом популярности правых, которые стали главной силой Франции, установить санитарный кордон будет крайне тяжело», – рассуждает эксперт.

    «У правых уже в любом случае образуется крупнейшая фракция в парламенте. Вопрос лишь в том, удастся ли лишить их собственного большинства. Если нет, то правые со своим правительством тут же начнут обещанную «бюджетную войну» против Макрона, сделав того хромой уткой. Альтернатива же – парламентский хаос с правительством меньшинства, который тоже подорвет позиции Макрона. И правых тогда уже точно не удастся остановить на следующих президентских выборах», – считает Дудаков.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание. Французам предстоит выбрать 577 депутатов. По предварительным данным, правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре, она получает 34% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 29%, а коалиция Макрона – 21%.

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    30 июня 2024, 15:08 • Новости дня
    Собчак назвала цель визита Канье Уэста в Москву

    Собчак: Канье Уэст приехал в Москву на юбилей модельера Рубчинского

    Собчак назвала цель визита Канье Уэста в Москву
    @ Binta/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву, чтобы отпраздновать 40-летний юбилей своего друга, дизайнера Гоши Рубчинского, сообщила блогер Ксения Собчак.

    Как написала Собчак в своем Telegram-канале, Канье вчера отмечал в ресторане «Белуга» 40-летие своего друга Рубчинского, «это и есть цель приезда».

    По словам Собчак, с Рудковской, вопреки слухам, Уэст не встречался. О его приезде она узнала случайно, а утечка информации, по ее мнению, произошла со дня рождения сына Филиппа Киркорова, где также был Рубчинский.

    Она добавила, что завтра Канье Уэст поедет смотреть площадки для концерта, но самого концерта в эти дни не будет – это частный визит.

    Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется.

    В воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Россию.

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    30 июня 2024, 20:40 • Новости дня
    Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

    CNN: Базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

    Tекст: Ольга Иванова

    Некоторые базы США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц.

    По данным канала, в состояние повышенной готовности была также переведена база в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования ВС США. Источник отметил, что подобной опасности не было зафиксировано ни разу за последние 10 лет, передает РИА «Новости».

    В частности, боевая готовность была повышена до уровня «Чарли». Этот стаус применяется, когда поступают разведывательные данные, указывающие на вероятность какой-либо формы теракта или нападения на персонал или объекты. При этом правительство Германии привлекло 580 полицейских для оказания помощи в обеспечении безопасности наряду с немецкими офицерами.

    Ранее, как отмечает телеканал, европейские власти предупредили о потенциальной угрозе терроризма на континенте, особенно в преддверии Олимпиады в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в ФРГ.

    Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс страны уведомление, в котором сообщил, что около 80 тыс. американских военных направлены или дислоцированы в государствах НАТО в Европе.

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    30 июня 2024, 21:19 • Новости дня
    Партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, свидетельствуют предварительные данные, которые сообщил телеканал BFMTV.

    «Национальное объединение» получает 33%, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5%. Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона получила лишь 21,5 %, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что явка на внеочередных выборах в Национальную ассамблею во Франции в первом туре выросла до 59,39%, что является рекордом с 1978 года.

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    30 июня 2024, 20:17 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
    Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский заявил, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, об этом он сказал в интервью изданию The Philadelphia Inquirer.

    Он напомнил, что тогда посредниками выступали Турция и ООН. По мнению Зеленского, когда Украина вела переговоры с Турцией, а та говорила с Россией, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями РФ, сработали, передает РИА «Новости».

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

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    30 июня 2024, 17:38 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове
    Российские военные нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли удар по базе украинского националистического батальона «Кракен», которая находилась в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    Он сообщил, что удар был нанесен в 16.25. На базе «Кракена» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) проходили тренировки и обучение нацбатальона, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что среди резервов, которые Украина перебросила в Волчанск в Харьковскую область, есть множество элитных подразделений «Кракена» и ГУР Минобороны.

    Коментарии (10)
    30 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    На Украине застрелили бежавшего в Румынию уклониста

    Пограничники застрелили уклониста на границе Украины и Румынии

    На Украине застрелили бежавшего в Румынию уклониста
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черновицкой области Украины пограничники застрелили 36-летнего мужчину мобилизационного возраста, который с боем пытался пересечь румынскую границу. Второй уклонист получил пулевое ранение в ногу, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на правоохранительные органы.

    Инцидент произошел в ночь на 29 июня на границе с Румынией. По версии следствия, два человека, 36-летний мужчина и его 28-летний напарник, распылили в сторону пограничников слезоточивый газ, а затем один из них ударил пограничника мачете по ноге. В ответ на нападение пограничники открыли огонь, ранив одного из нападавших в ногу, а второго – в голову, передает РИА «Новости».

    36-летний мужчина скончался на месте происшествия. 28-летний раненый был госпитализирован.

    По данному факту открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство».

    Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

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    1 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона открыта для любого диалога по украинской тематике, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к переговорам с Киевом через посредников, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности для любого общения и диалога для достижения своих целей, передает ТАСС.

    Глава российского государства сохраняет «эту открытость, он об этом говорил неоднократно», подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    30 июня 2024, 14:56 • Новости дня
    Киевляне восстановили прежний вид мемориальной доски Булгакову

    Киевляне убрали следы вандализма на мемориальной доске Михаилу Булгакову

    Киевляне восстановили прежний вид мемориальной доски Булгакову
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    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные восстановили первоначальный вид мемориальной доски на фасаде музея Михаила Булгакова, облитую год назад красной краской. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

    По сообщению издания, после того, как мемориальную доску облили краской в прошлом году, музей решил оставить ее в таком виде, но кто-то очистил следы вандализма и вернул доске первоначальный «бронзовый» вид, передает ТАСС.

    Ранее Институт национальной памяти Украины (ИНП) назвал Булгакова «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Утверждается, что писатель, хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев, поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на самом деле Булгаков относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим.

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