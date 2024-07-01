Масштабное отключение электричества произошло в Белгородской области

Tекст: Валерия Городецкая

Осуществляется перевод электроснабжения потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников, сообщили в компании, передает ТАСС.

Из-за сбоя в ряде районов не работает система оповещения об обстрелах, предупреждать население о ракетной опасности будут с помощью машин с громкоговорителями, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Губкинском районе с отключением электроэнергии столкнулись 4 тыс. человек в 15 населенных пунктах, при этом в райцентре перебоев с электроснабжением нет, сообщил в Telegram-канале глава администрации округа Михаил Лобзанов.

Перебои с электричеством возникли в северо-восточной части Старого Оскола, сообщил глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков. Проблемы также имеются в Котовской, Лапыгинской, Озерской и Незнамовской сельских территориях, не исключены перебои в других микрорайонах. Кроме того, отключения зафиксированы в Шебекинском и Новооскольском округах.

По словам жительницы Белгорода, в городе спокойная обстановка, передает «Газета.Ru». На местах неработающих светофоров работают регулировщики, интернет работает с перебоями, есть проблемы с водоснабжением – «вода еле-еле течет».

«Говорят, что уже постепенно включают электричество. Очень надеемся, что к установленному времени включат везде. Вообще [обещали] к часу, но кто-то говорит, что к семи вечера», – сказала женщина.

На прошлой неделе в Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона.