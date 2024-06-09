В Белом доме ответили на вопрос о наращивании ядерного арсенала США

Салливан: США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала

Tекст: Ольга Иванова

Он пояснил, что процесс может занять месяцы и даже годы. Салливан добавил, что Вашингтон продолжит отслеживать ситуацию, а также прислушается к мнению обеих партий, передает РИА «Новости».

Напомним, США объявили о пересмотре своей стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией.

При этом президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия.