Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия

Путин заявил об уничтожении политической системы в США

Tекст: Валерия Городецкая

«То, что в Штатах происходит, вы все прекрасно знаете, что там происходит в ходе внутриполитической борьбы, они сжигают себя изнутри, свое государство, свою политическую систему», – заявил Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

«Должен сказать, приятно это или нет, но свое мнимое лидерство в сфере демократии тоже сжигают прямо на корню, – продолжил Путин. – Потому что во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке, по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад, без прямых доказательств, это просто использование судебной системы в ходе внутриполитической борьбы, впрямую.

«Для нас в России это очевидно. Уверен, что и Великобритании это очевидно, во всем мире так все считают. И главное, что в самих Соединенных Штатах так считают, – заявил президент России. – Потому что после известного решения суда, где присяжные вынесли вердикт «виновен», как мы все знаем, рейтинг господина Трампа вырос, по-моему, сразу на 6%, и сборы сразу увеличились в его в предвыборный штаб».

По словам Путина, это говорит о том, что люди в США не верят судебной системе, которая принимает такие решения, а наоборот, считают, что они приняты по политическим мотивам.

«Как ни странно, и в сфере международной политики, и во внутренней политике, и в экономической политике, я думаю, что сегодняшняя администрация совершает одну ошибку за другой, одну за другой. Даже иногда удивляешься, когда смотришь на то, что происходит», – отметил Путин.



Путин также заявил, что Россия никому не угрожает.



