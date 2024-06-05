Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия
Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой», – ответил Путин американской журналистке, задавшей вопрос о возможности начала ядерной войны, передает РИА «Новости».
«Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования ядерного оружия. Почему-то на Западе считают, что мы никогда его не используем. Почитайте нашу ядерную доктрину», – уточнил российский лидер.
Ранее американский лидер Джо Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. В Госдепе подчеркнули, что президент США лично велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные Вашингтоном вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.