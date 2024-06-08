На Украине впервые назначено максимальное наказание за уклонение от армии

ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Также за сутки группировка «Север» отразила шесть контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

За сутки подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР.

Также ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

В то же время подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное в ДНР. Потери ВСУ составили более 400 солдат, также украинские войска потеряли боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Семеновка и Уманское в ДНР. Отражено пять атак штурмовых групп 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

