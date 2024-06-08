Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.6 комментариев
На Украине впервые назначено максимальное наказание за уклонение от армии
Суд в Киеве впервые назначил максимальное наказание за уклонение от армии
Оболонский районный суд Киева впервые приговорил мужчину, который обвинялся в уклонении от мобилизации, к максимальному сроку в колонии по соответствующей статье, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на данные реестра судебных решений.
Уточняется, что он получил максимальное наказание – пять лет колонии по соответствующей статье. Издание пишет, что судья отклонил ходатайство прокурора об условном сроке. Он посчитал действия уклониста «особо опасными» для общества, передает RT.
Обвиняемый раскаялся, и заявил, что уклонился от службы из-за родственников и жены, проживающих в России.
Ранее появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались пересечь границу, попав на заминированные берега реки Тисы.