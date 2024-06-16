Российские войска освободили Загорное в Запорожской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, поразили личный состав 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны (уничтожены до 265 человек, два танка, три автомобиля, гаубицы М198 и Д-30, станция РЭБ «Буковель-AD», три склада боеприпасов).

Как указали в пресс-службе, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и поразили личный состав 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов», 40-го и 50-го полков нацгвардии (до 500 человек, два ББМ, девять автомобилей, гаубица Д-30, три станции РЭБ «Нота»).

В Минобороны пояснили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, поразили боевиков 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Отмечается, что ВСУ потеряли до 380 человек, танк Leopard, два ББМ «Козак», 15 автомобилей, гаубицы Д-20, 2А65 «Мста-Б», два орудия М119.

В сообщении говорится, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ликвидировав личный состав 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, Украина потеряла до 375 человек, две БМП, две ББМ Humvee и MaxxPro, два автомобиля, гаубицы М777, 2А65 «Мста-Б», пять гаубиц Д-30, орудие М119.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, а также поразили личный состав 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии (до 135 человек, ББМ, четыре автомобиля, САУ AS-90 Braveheart, гаубица FH-70, две станции РЭБ «Буковель-AD»).

В Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Днепр» поразили личный состав 23-й бригады нацгвардии, 103-й и 121-й бригад теробороны (до 90 человек, два автомобиля, САУ Krab, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, пушка Д-44).

В пресс-службе уточнили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 115 районах, а также сбито 10 БПЛА ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам.