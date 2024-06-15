  • Новость часаРоссийские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
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    Генсек НАТО признал главную цель конфликта на Украине
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    Подсчитаны возможные потери стран G7 при конфискации российских активов
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине
    Рогов рассказал, как потеря Работино отразилась на боевом духе ВСУ
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    20 комментариев
    15 июня 2024, 13:50 • Новости дня

    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Минобороны: Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на Северном направлении уничтожены живая сила и техника 71-й егерской бригады и 125-й бригады территориальной обороны в районе Волчанска и Терновой.

    Также отбиты семь контратак 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 350 человек, два танка, три автомобиля, гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

    Кроме того, на Западном направлении рсийские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам, 117-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии около Синьковки, Петропавловки, Дроновки, Григоровки и Червоной Дибровы.

    ВСУ потеряли до 495 человек, три БМП.

    Уничтожены две гаубицы М777, гаубица FH-70, гаубица 2А65 «Мста-Б», САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30 и РСЗО «Град».

    Общее количество потерь ВСУ за день составило более 845 человек.

    14 июня 2024, 20:21 • Новости дня
    Путин назвал число российских военных в зоне СВО

    Путин: В зоне СВО находятся почти 700 тыс. российских военных

    Путин назвал число российских военных в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тыс. военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «В зоне специальной военной операции у нас почти 700 тыс. человек», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что считает героев спецоперации членами большой семьи.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    15 июня 2024, 07:07 • Новости дня
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    @ Gleb Garanich/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В украинском городе Винница застрелили двух девушек, которые вели стримы в интернете и высмеивали на них россиян.

    Инцидент произошел в квартире, где 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая позже скончалась в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По данным правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений.

    Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

    «В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах – «Вере Пантере» и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами», – отмечает издание.

    Информация о личностях погибших требует официального подтверждения.

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    14 июня 2024, 21:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о реакции Киева и Запада на его инициативу

    Песков назвал предсказуемой реакцию НАТО и Зеленского на мирные инициативы Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин уже получил несколько докладов о реакции на его мирные инициативы по решению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он заявил, что реакции генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского были предсказуемыми, передает ТАСС.

    Песков передал слова российского лидера, который сказал, что «даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия еще более ухудшатся».

    Ранее Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом.


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    14 июня 2024, 14:49 • Новости дня
    Лавров: Предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции
    Лавров: Предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жанр выступления президента России Владимира Путина не предполагает издания официального документа с предложениями по урегулированию на Украине, тезисы главы государства по этому вопросу не являются ультиматумом по капитуляции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Путин специально обратил внимание перед тем, как завершил речь, что еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда был поддержан документ о границах 1991 года Украины. По его словам, Европа в тот день гарантировала выполнение договоренности между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а Путин гарантировал Бараку Обаме поддержать эту договоренность, но на утро произошел госпереворот, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, нет необходимости в том, чтобы послать в ООН предложения Путина по Украине, выступление президента не предполагает издание этого документа как официальной инициативы.

    Он отметил, что Запад должен понимать реальное положение дел, а доверяет он России или нет, безразлично.

    Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

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    15 июня 2024, 08:19 • Новости дня
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ряд депутатов украинской Рады начал обсуждать предложения российского президента Владимира Путина.

    В своем Telegram-канале он указал, что, чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    14 июня 2024, 15:35 • Новости дня
    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине

    Алаудинов: После слов Путина Западу будет тяжело говорить о нежелании Россией переговоров

    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам после заявления президента России Владимира Путина будет очень тяжело говорить, что Москва не хочет мирных переговоров, глава государства озвучил условия и заявил о готовности к ним, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, предложения Путина связаны с тем, чтобы западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, знали, на что они могут рассчитывать, и разговоры вне условий, которые озвучил президент России, невозможны, передает ТАСС.

    Алаудинов обратил внимание, что Путин четко дал понять лидерам Запада, что Россия готова идти до конца до тех пор, пока не будут выполнены все задачи и цели, которые были поставлены в ходе СВО.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.

    Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций. По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.

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    14 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    Медведев: Недалек тот день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска
    Медведев: Недалек тот день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    События развиваются по катастрофическому для киевского режима сценарию. Дальше будет только хуже, предупредил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Пространство же для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны. И недалек тот день, когда может остаться лишь ее узкая полоска», – заявил Медведев во «ВКонтакте».

    По его словам, в санитарную зону, о которой говорил Владимир Путин, может попасть «вся б. Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза». Медведев указал, что затем такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России.

    Зампред Совбеза также назвал начинающуюся в Швейцарии конференцию по Украине «саммитом обреченных», который закончится полным фиаско. «Бессмысленные «переговоры» в отсутствие России по мертворожденной формуле киевского клоуна – лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства. Но всем, даже нашим оппонентам, понятно, что он лишь жалкий узурпатор, трясущийся от страха и наркотической абстиненции. Систематическое толкование конституции Украины, которое дал Владимир Путин, приводит к очень простому выводу: продлить полномочия президента по ней нельзя, они переходят к главе парламента», – подчеркнул Медведев.

    По его словам, «теперь Зеленский – никто и звать его никак». «За ним нет власти и его приказы не должны никем исполняться. А все назначенные им после истечения полномочий лица вообще не вправе принимать решений. Эти лица нелегитимны, а их решения – противоправны», – написал Медведев.

    В пятницу Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

    В случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

    Коментарии (27)
    14 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    @ Ilia Yefimovich/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Упомянутый президентом России Владимиром Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022 года Москву, это бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал ВКонтакте, что Беннет ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий.

    Политик предупредил, что для бандеровского режима события развиваются по катастрофическому сценарию, а пространство для компромиссов уменьшается. По его словам, Путин прямо сказал, что пространство для компромиссов уменьшается. Медведев напомнил идею Путина о санитарной зоне, которая, как предполагает зампред Совбеза, может простираться  до границ с Польшей.

    Он также отметил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда выполняет указания незаконных властей, потому что «Зеленский – никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться».

    Ранее Путин рассказал, что 5 марта 2022 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник. Президент не назвал его имени, но сообщил, что тот заручился поддержкой лидеров Германии и Франции.

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    15 июня 2024, 10:01 • Новости дня
    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине

    Депутат Госдумы Шеремет назвал хамством требование стран G7 по Украине

    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представители G7 в финальном заявлении саммита в Италии потребовали от России выплатить 486 млрд долларов за якобы нанесенный Украине ущерб, с их стороны это «редкое хамство», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    По его словам, со стороны стран «Большой семерки» это – редкое хамство и цинизм, с учетом того, что Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, передает РИА «Новости».

    Шеремет возмутился тому факту, что у представителей G7 «хватает наглости что-либо требовать от России».

    Депутат добавил, что США и Евросоюз, поставляя оружие на Украину, «зарабатывают на украинском конфликте».

    Ранее страны G7 призвали Китай надавить на Россию. Также G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.

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    14 июня 2024, 16:05 • Новости дня
    В Киеве отказались от мирного предложения Путина

    Советник главы офиса Зеленского не увидел «мирного предложения» в заявлении Путина

    В Киеве отказались от мирного предложения Путина
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новая инициатива президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта не содержит «реального мирного предложения», ничего нового там нет, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк также считает, что принятие Украиной внеблокового статуса «оставит страну беззащитной» и отверг и другие составляющие мирной инициативы, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

    Коментарии (38)
    14 июня 2024, 21:42 • Новости дня
    Страны G7 призвали Китай надавить на Россию

    Страны G7 призвали Китай прекратить помогать России продолжать СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Поставляющие Украине оружие страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине, говорится в финальном заявлении саммита «Большой семерки» в Италии.

    В документе говорится, что Пекину следует в том числе посредством прямого диалога с Киевом «поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир» на Украине, опирающийся на принципы, заложенные в Уставе ООН, передает РИА «Новости».

    Лидеры G7 считают, что Россия продолжает СВО благодаря «постоянной поддержке Китаем российского ВПК, они также призвали Пекин прекратить поставлять Москве товары «двойного назначения».

    Ранее G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.

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    15 июня 2024, 10:25 • Новости дня
    Российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области

    Подполье: Российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области

    Российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по ангару ВСУ, детонация хранившихся в нем боеприпасов была слышна в городе Николаеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, зафиксированы прилеты в Николаевской области, в Баштанском районе «прилетело в ангар», где что-то долго горело и детонировало, передает РИА «Новости».

    Накануне ВС России ударили по складам хранения ракет Storm Shadow на Украине.

    Коментарии (29)
    14 июня 2024, 16:19 • Новости дня
    В Кривом Роге поражен командный центр ГУР МО Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командный центр Главного управления разведки Минобороны Украины, который располагался в здании отделения полиции Кривого Рога, поражен российским ударом, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, в Кривом Роге поражен расположенный в здании полиции командный центр ГУР.

    Ранее взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

    Коментарии (6)
    15 июня 2024, 02:56 • Новости дня
    Погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов

    Погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов, пытающихся покинуть страну

    Погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов
    @ Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин из страны становятся все более дерзкими.

    «К сожалению, попытки незаконно пересечь границу продолжаются, ежедневно мы фиксируем таких лиц. За последнее время мы видим, что дерзость действий организаторов этих преступных групп, которые им обещают содействие в незаконном пересечении, растет», – передает слова Демченко ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Демченко отметил, что группы, пытающиеся одновременно пересечь границу, становятся все более многочисленными.

    Он напомнил, что 13 июня пограничники задержали в Одесской области грузовик, в котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию.

    Ранее Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что около 45 уклонистов погибли, пытаясь сбежать с Украины через горы и реки. В пресс-службе выразили уверенность, что реальное число погибших больше.

    Ранее сообщалось, что украинский грузовик с военными номерами прорвался в Венгрию через поля.

    Грузовик заметили при помощи технических средств контроля за местностью, также были обнаружены следы в сторону сопредельной страны.

    Позже венгерские пограничники сообщили о задержании грузовика с 32 украинскими гражданами.

    Коментарии (6)
    14 июня 2024, 14:31 • Новости дня
    Лавров: Путин перечислил все жесты доброй воли России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин перечислил все те жесты доброй воли, в известной степени даже с элементами уступок, которые Москва предпринимала с момента «Майдана» и госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава МИД России подчеркнул, что все многочисленные шаги России и желание сохранить украинское государство, обеспечив дружественный по отношению к Москве характер, были последовательно, жестко, категорично отвергнуты, передает ТАСС.

    Президент в очередной раз призвал прислушаться к позиции и предложению России, к такой ситуации пришли.

    Ранее Путин предложил Западу и Киеву еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.

    Коментарии (14)
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