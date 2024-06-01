  • Новость часаОбъекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад признал Россию четвертой экономикой в мире задним числом
    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России
    Захарова объяснила «судебное сафари» Фонда Клуни на российских журналистов
    Познер ответил на слова о «русских пропагандистах» в Амстердаме
    Военный аэродром поражен во Львовской области
    Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам
    Украина объявила эвакуацию на Золочевском направлении
    Сотрудники «Крокуса» стали фигурантами уголовного дела
    В России предложили новый способ укрытия от ядерного оружия
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    21 комментарий
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    36 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

    7 комментариев
    1 июня 2024, 10:55 • Новости дня

    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    Daily Express: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу по поводу эскалации ситуации на Украине, пишет Daily Express.

    По данным издания, в комментарии Путина в ходе пресс-конференции в Ташкенте содержался посыл о том, что представители стран НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют», передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    31 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта

    Глава Минобороны Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта с 2022 года

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада передали Киеву различной помощи на сумму более 278 млрд долларов с 2022 года для эскалации и затягивания вооруженного конфликта на Украине, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, в рамках такой «помощи» Киев получил военно-техническую, финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 278 млрд долларов, передает ТАСС.

    Белоусов добавил, что Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников.

    В Кремле ранее заявили, что НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией.

    Коментарии (22)
    31 мая 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев предупредил Запад о риске просчета в отношении России

    Медведев: Запад может просчитаться, что Россия никогда не применит ядерное оружие

    Медведев предупредил Запад о риске просчета в отношении России
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад однажды уже просчитался, когда делал ставку на то, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с «бандеровским режимом», чтобы не поссориться с Европой и США, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он написал, что с применением тактического ядерного оружия Запад тоже может просчитаться, но эта ошибка станет, по его словам, фатальной.

    Жизнь гораздо страшнее легкомысленных рассуждений «отставных натовских пердунов», уверенных в том, что Россия никогда не применит против «бывшей Украины» или отдельных стран НАТО нестратегическое ядерное оружие, предупредил Медведев.

    Перехода конфликта между Россией и Западом в последнюю стадию нельзя исключать, констатировал Медведев, подчеркнув, что это не блеф и не запугивание. Конфликт, по его словам, развивается по самому плохому сценарию.

    Путин ранее заявил, что Россия не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений.

    Коментарии (21)
    31 мая 2024, 14:39 • Новости дня
    В Венгрии заявили, что НАТО готовится к войне с Россией

    Глава МИД Венгрии Сийярто: НАТО готовится к войне с Россией

    В Венгрии заявили, что НАТО готовится к войне с Россией
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Североатлантического альянса готовятся к войне с Россией, но еще есть время, чтобы ее предотвратить, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, «военный экспресс отошел от предпоследней станции», при этом не нужно задумываться о том, как он доберется до конечной остановки, передает ТАСС.

    Сийярто добавил, что пока есть время, чтобы предотвратить такое развитие событий.

    Напомним, Госдеп сообщил, что ВСУ разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России рядом с Харьковской областью.

    Более того, New York Times сообщила о намерении Пентагона разработать рекомендации для Украины относительно ударов по России.

    Сенатор Константин Долгов рассказал газете ВЗГЛЯД, что президент США Джо Байден подводит весь мир к красной линии.

    Коментарии (2)
    31 мая 2024, 15:56 • Новости дня
    Польша обязалась США напрямую воевать с Россией

    Экс-судья Шмидт: Польша дала обязательство США напрямую воевать против России

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Польши обязалось президенту США непосредственно участвовать в войне против России, если этого попросит Вашингтон, заявил уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт в эфире Первого канала.

    По его словам, такая договоренность была достигнута в марте во время встречи в Вашингтоне президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра страны Дональда Туска с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.

    Экс-судья пояснил, что согласно конституции Польши решение об отправке польской армии за рубеж принимает президент по представлению премьер-министра страны. Байден пригласил Дуду и Туска, чтобы проверить, можно ли надавить на политиков, если появится необходимость.

    Ранее Польша разрешила Киеву применять поставляемое ею оружие для ударов по России. Заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев допустил расширение «санитарной зоны» до Польши.

    Коментарии (0)
    31 мая 2024, 19:17 • Новости дня
    Эксперт объяснила назначение Федорищева врио главы Самарской области

    Политолог Федорова: Федорищев обладает всеми компетенциями для развития Самарской области

    Эксперт объяснила назначение Федорищева врио главы Самарской области

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Экс-глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев обладает необходимыми компетенциями и опытом, чтобы развивать Самарский регион. Также он получил широкие теоретические знания в «школе губернаторов», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее президент Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.

    «В этом назначении видна системность и логика. Федорищев – далеко не первый врио главы российского региона, который прошел программу кадрового резерва РАНХиГС – так называемую школу губернаторов. В целом хорошие результаты управленцев новой волны позволяют констатировать, что это действительно эффективный инструмент кадровой политики. Система отбора и подготовки высших управленческих кадров, которая сейчас сложилась в стране, хорошо себя зарекомендовала», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Федорищев производит сильное впечатление. Он будет самым молодым врио, но при этом он опытный управленец», – подчеркнула спикер.

    «Что касается его управленческих компетенций, то ранее он работал в Тульской области – это регион, который находится на виду, в зоне особого внимания. И его работа на посту главы правительства была эффективной, результативной. Так что произошедшее назначение – это логичный для него карьерный рост», – резюмировала собеседница.

    В пятницу в ходе рабочей встречи президент Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. «Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие», – сказал глава государства.

    Федорищев в ответ отметил, что знаком с Самарской областью по работе в комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». «Самара – это очень сильный индустриальный регион. Конечно же, в первую очередь будем опираться на мнение людей. По работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей», – указал он.

    «Поэтому сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри – от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста – и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться еще сильнее», – добавил Федорищев.

    Вячеслав Федорищев родился в 1989 году в Волгодонске Ростовской области. Окончил РАНХиГС по специальности «менеджер организации». Работал в Минэкономразвития РФ, в правительстве Тульской области, где курировал экономический блок и развитие предприятий. Кандидат экономических наук. Федорищев стал самым молодым врио главы российского региона.

    Коментарии (0)
    31 мая 2024, 16:51 • Новости дня
    Путин напомнил, почему украинские дети оказались в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинских детей спасали от обстрелов и вывозили из зоны боев в Россию, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

    Омбудсмен рассказала о работе по воссоединению детей с их близкими в период специальной военной операции. «[Украинские] дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Львова-Белова рассказала о возвращении с Украины шестерых российских детей. По ее словам, в Киеве об этом не говорят, потому что тогда станет ясно, что вся эта история связана не с «захватом детей», а с военными действиями и семейными ситуациями.

    «Хорошо. Это бог с ними, это все игрища политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», – сказал в ответ Путин. Президент подчеркнул, что работа с украинскими детьми должна быть исключительно гуманитарного характера.

    Напомним, Львова-Белова неоднократно рассказывала о возвращении детей из России на Украину.

    Коментарии (0)
    31 мая 2024, 19:22 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность благополучия детей в России

    Нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети, заявил президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

    Уполномоченный поблагодарила президента России за особое внимание к семьям, а также поддержку многодетных. «От всего сердца хочу Вас поблагодарить за Год семьи, за указ по поддержке многодетных. На наших глазах сейчас происходит возрождение большой многопоколенческой семьи в России. На это нацелены усилия всех: и государственных органов, и общества, и наш институт по правам ребенка, конечно, работает в фокусе семьи, потому что понимаем, что самое главное, что может быть у ребенка, – это семья», – приводятся слова Львовой-Беловой на сайте аппарата омбудсмена.

    Президент России отметил рост числа обращений, поступающих в адрес уполномоченного. По словам Львова-Беловой, увеличение составило 21%. «Люди все больше обращаются к нам за помощью. Выросло количество обращений граждан на 21% – 14 587 обращений за прошлый год. Мы понимаем, что это узнаваемость, доверие, для нас это высокая ответственность. Но хочу, единственное, здесь отметить, что 3,5 тыс. обращений поступило – адресная гуманитарная помощь – из наших новых регионов. Надеемся, что это связано с доверием», – подчеркнула она.

    Детский правозащитник обозначила и ряд предложений, которые нашли поддержку президента России. Одно из них – уточнение статуса многодетных семей. «Ко мне обратилась мама многодетная, у которой старший ребенок с инвалидностью, и он учится на дистанционной форме обучения. Сейчас по Указу получается, что до 23 лет у старшего ребенка сохраняется статус [инвалида], если он учится на очном обучении. Для молодых ребят с инвалидностью не всегда доступно очное обучение. Было бы справедливо расширить нам возраст этих детей до 23 лет без учета именно очной формы, то есть чтобы на любых формах образования эта семья могла до 23 лет с таким ребенком статус сохранить», – сказала Львова-Белова.

    Кроме того, Путин поддержал идею уполномоченного об утверждении знака качества «Семьям рады» для кафе, ресторанов, гостиниц и других мест, где бывают туристы. «Сейчас активно развивается внутренний туризм, и наши большие семьи тоже, конечно, хотят путешествовать. Но мы понимаем, что сервисы гостеприимства не всегда готовы к тому, что приедет семья с большим количеством детей. Поэтому мы предлагаем Вам утвердить Знак качества «Семьям рады» в сфере услуг, который, с одной стороны, позволит нам видеть карту, куда семья может поехать, где ей будут рады, с другой стороны, развивать и стимулировать нашу инфраструктуру гостеприимства на большие семьи», – отметила детский омбудсмен.

    В фокусе внимания правозащитного института остаются семьи, где есть риск помещения ребенка в детское учреждение. При поддержке президента России в 14 пилотных регионах реализуется проект по профилактике социального сиротства среди детей в возрасте до четырех лет. «1411 малышей переданы в семьи за девять месяцев, в основном в родные семьи, небольшая часть ушли в замещающие. На 18% снизилось количество детей, одномоментно находящихся в учреждениях. Сейчас у нас 4,5 тыс. семей на сопровождении в этих регионах», – рассказала уполномоченный.

    По подсчетам аппарата детского омбудсмена, в учреждениях находится более 58 тыс. детей. При этом стоимость содержания одного ребенка в учреждении составляет от 1,2 до 3,5 млн рублей в год. «Дальше за этим ребенком идут социальные гарантии: квартиры, бесплатное обучение, соцвыплаты и так далее, при этом еще ребенок остается сиротой, остается без близких людей. Иногда семье достаточно совсем чуть помочь. Наша задача – сделать все, чтобы поддержать семью. И я Вас прошу расширить эту программу до всероссийской и увеличить возраст детей до 18 лет – там, где есть риск угрозы попадания в учреждение ребенка», – отметила Львова-Белова.

    Также Путин поддержал предложение уполномоченного о проведении всероссийской инспекции органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики. Задача – дать комплексную оценку деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, социальных и образовательных учреждений, чтобы усовершенствовать их работу. По итогам планируется подготовить специальный доклад с анализом ситуации и предложениями по изменениям.

    Часть обсуждаемых вопросов касалась поддержки семей с детьми из новых регионов страны. Ранее президент России поддержал инициативу по выплатам детям, получившим увечья в результате атак Украины. «Мы сейчас на связи с Министерством труда и социальной защиты, с Фондом социального страхования, 206 детей у нас получили уже выплаты, 111 – основная часть – это Донецкая народная республика. А остальные, мы понимаем, это наши новые регионы и приграничные – дети перемещались по стране и, соответственно, выплаты получали на местах. Есть небольшой вопрос, который связан с детьми, которые получали медицинскую помощь в передвижных госпиталях, когда не было на руках у них никаких медицинских документов. Мы работаем над совершенствованием механизма», – подчеркнула уполномоченный.

    Продолжается работа по воссоединению детей с их близкими в период специальной военной операции. При содействии детского омбудсмена 70 детей воссоединились с родственниками на Украине и шесть детей вернулись в Россию с Украины.

    Отдельное внимание уполномоченный уделила поддержке детей с инвалидностью и подростков. Основная тема на текущий год – сопровождаемое трудоустройство подростков. «Сформировали вместе с платформами, где ищут вакансии, базу вакансий для подростков. Разработали стандарт ответственного трудоустройства со всеми позициями вместе с прокуратурой, там это в регионах сейчас отрабатываем. То есть берем наших крупных работодателей, у которых подростки проходят практику», – рассказала Львова-Белова. Также, по словам омбудсмена, адресно отрабатываются обращения семей участников СВО.

    Коментарии (0)
    31 мая 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи каждые шесть лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который состоялся в марте этого года.

    Правительству поручено предусмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение в России Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет начиная с 2030 года, говорится в списке поручений на сайте Кремля.

    Также глава государства поручил раз в шесть лет начиная с 2027 года обеспечить проведение Международного фестиваля молодежи, а также ежегодное проведение международных тематических слетов молодежи.

    Поручено содействовать проведению международных молодежных смен в рамках молодежных и иных мероприятий в России, включить в повестку Молодежного саммита БРИКС–2024, который пройдет в Ульяновской области, мероприятия с привлечением участников ВФМ–2024.

    Путин также дал поручение учредить конкурс на предоставление грантов для иностранных физических и юридических лиц на поддержку социально значимых проектов в гуманитарной сфере, предусмотрев на эти цели 500 млн рублей ежегодно.

    Кроме того, поручено расширить программу «Новое поколение», в рамках которой иностранные специалисты приезжают в Россию для обмена опытом, предусмотрев их участие в международных мероприятиях Росмолодежи, увеличить финансирование программы на 384 млн рублей ежегодно и установить новые возрастные ограничения для ее участников – от 14 до 40 лет.

    Также поручено разработать программу развития федеральной территории «Сириус» и обеспечить реализацию этой программы обеспечить, создание международной ассоциации детских организаций и продолжить реализацию программы культурного шефства, осуществляемой в период подготовки и проведения ВФМ–2024, для организации дальнейшего регулярного взаимодействия с иностранными участниками.

    Коментарии (0)
    31 мая 2024, 12:08 • Новости дня
    В НАТО заявили о «самообороне» Киева из-за слухов об ударах по территории России

    Генсек НАТО Столтенберг заявил о «самообороне» Киева из-за слухов об ударах по территории России

    Tекст: Александра Юдина

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о праве Киева «на самооборону» из-за слухов о якобы разрешении президента США Джо Байдена наносить удары американским оружием по территории России у границы с Харьковской областью.

    Столтенберг подтвердил, что «всегда приветствовал разные виды поддержки», которую союзники оказывают Киеву, передает РИА «Новости».

    Генсек НАТО отметил, что страны альянса имеют право «обеспечивать Украину возможностями для самообороны».

    При этом Столтенберг заявил, что такие шаги «не делают НАТО частью конфликта».

    Напомним, Госдеп сообщил, что ВСУ разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России рядом с Харьковской областью.

    Более того, New York Times сообщила о намерении Пентагона разработать рекомендации для Украины относительно ударов по России.

    Коментарии (2)
    31 мая 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили намеченный на июнь саммит Шанхайской организации сотрудничества. На нем Минск получит статус члена ШОС, напоминает пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин еще раз выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая. С обеих сторон подчеркнуто, что итоги переговоров на высшем уровне придали существенный импульс дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Стороны обсуждали «некоторые вопросы в связи с предстоящим в июле текущего года в Казахстане саммитом Шанхайской организации сотрудничества, на котором планируется принять решение о предоставлении Белоруссии статуса государства – члена ШОС».

    Путин и Лукашенко договорились о продолжении контактов на различных уровнях, заключили в Кремле.

    Напомним, на прошлой неделе Путин посетил Белоруссию с визитом.

    Коментарии (0)
    31 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин предложил Федорищеву стать врио губернатора Самарской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин предложил главе правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву стать врио губернатора Самарской области.

    «Я хочу вам предложить поработать в Самаре, в Самарской области, – обратился президент. – Это один из крупнейших наших промышленных регионов. И история очень достойная, и перспективы хорошие». «Вы знакомы с Самарской областью», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Федорищев на встрече с президентом сказал, что программу опережающего развития региона необходимо формировать на основе мнения жителей. «Самара – это очень сильный индустриальный регион, поэтому в первую очередь мы будем опираться на мнения людей. Я по работе в Туле знаю, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей. <…> Поэтому сосредоточиться в первое время планируем на том, чтобы узнать регион изнутри: определить, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста, и подготовить такую программу опережающего развития, которая позволила сильному региону становиться еще сильнее», – отметил он.

    Ранее руководитель Самарской области Дмитрий Азаров объявил о своей отставке.

    Федорищев является выпускником третьего потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в г. Волгодонске Ростовской области. В 2010 году окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС) по специальности «менеджер организации». Кандидат экономических наук (2013).

    С 2010 года работал специалистом, заместителем начальника отдела, начальником научно-информационного отдела РАНХиГС. В 2012 году стал помощником ректора РАНХиГС.

    С августа 2013 года работал в Министерстве экономического развития России. Занимал должность референта департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, затем советника министра экономического развития.

    В апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития России.

    В марте 2016 года занял должность заместителя губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

    В октябре 2018 года был назначен первым заместителем главы Тульской области. Курировал экономический блок, вопросы развития предприятий, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.

    В 2018 году Вячеслав Федорищев был включен в список управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.

    С октября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Тульской области.

    Награжден орденом Дружбы (2020), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019).

    Коментарии (0)
    31 мая 2024, 13:20 • Новости дня
    Песков: В администрации президента с пониманием относятся к зависимым от сигарет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и большая часть сотрудников администрации не курят, но они с пониманием относятся к тем, кто пока не избавился от этой вредной привычки, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Большинство сотрудников администрации и ее руководство не курят, президент также не курит, но есть те, кто «пока подвержен этой зависимости», сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что в Кремле относятся к ним «с пониманием».

    Представитель Кремля пояснил, что «место, где покурить, всегда можно найти», но в здании администрации президента оно запрещено.

    Курение сотрудников «не относится к критериям эффективности». Песков бросил курить в 2008 году, он заявил, что боится вернуться к этой привычке, поскольку его «тянуло несколько лет».

    Ранее в мае Путин призывал россиян ежедневно заниматься спортом.

    Коментарии (0)
    31 мая 2024, 13:36 • Новости дня
    Политолог: Путин на церемонии вручения госнаград обратился к каждому россиянину

    Политолог Шаповалов: Церемония вручения государственных наград становится доброй традицией

    Политолог: Путин на церемонии вручения госнаград обратился к каждому россиянину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Церемония вручения госнаград в Кремле показала, что в любой сфере есть место для подвига. Все эти люди важны как для государства в целом, так и для президента лично, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В четверг Владимир Путин вручил госнаграды.

    «Церемония вручения государственных наград становится доброй традицией. Чествование тех, кто принес славу России, совершил трудовой или воинский подвиг, говорит о значимости этих людей для государства в целом и для Владимира Путина лично», – сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Он обратил внимание на список тех, кто был удостоен наград, подчеркнув, что в каждой сфере есть место важным свершениям для настоящих деятельных патриотов. В первую очередь спикер выделил героев – участников военной операции.

    «Пять человек получили звезды «Героя России», – указал собеседник. Той же награды за воинскую доблесть в ходе Великой Отечественной войны, а также за участие в патриотическом воспитании удостоен столетний ветеран Ибрагим-Паша Садыков, напомнил Шаповалов. «Крайне важно, что в одном ряду стоят герои СВО и ВОВ», – считает спикер.  

    Эксперт сделал акцент на том, что именно с награждения героев спецоперации началась церемония в Кремле. «Президент в преамбуле обратил внимание прежде всего на задачу защиты Родины. Это свидетельствует о первоочередной значимости подвига наших сограждан и является продолжением той линии, которую ведет Владимир Путин, постоянно подчеркивая мужество тех, кто сейчас защищает нашу страну, отстаивает право России и ее граждан самим определять свою судьбу», – добавил политолог.

    На этом фоне он напомнил о награждении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. «Это, по сути, прифронтовой регион и нужно отдать должное жителям, которые в непростых условиях работают, созидают. В лице губернатора, конечно, отмечена вся Белгородская область», – отметил спикер.

    Шаповалов также обратил внимание на то, что среди присутствующих в Кремле была мама 14 детей. «Демография является ключевым направлением развития страны в настоящее время», – пояснил он. Но особый акцент политолог сделал на заключительном слове Владимира Путина.

    «Оно было обращено к многонациональному народу Российской Федерации. Президент нашел верный камертон, обозначив, что герои на самом деле не только те 30 выдающихся деятелей – госслужащих, военных, сотрудников промышленности – но также огромное количество людей, которые каждый на своем месте вносит вклад в развитие нашей страны», – детализировал Шаповалов.

    Накануне Владимир Путин вручил в Кремле высшие государственные награды.

    Орденов Мужества удостоились губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подполковник Федеральной службы войск нацгвардии РФ Виктор Дмитриев и завотделением Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев.

    Звезды «Героя России» получили подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны РФ Альберт Зайнуллин, старший лейтенант оборонного ведомства Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов, а также столетний ветеран из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков, с которым спецкор газеты ВЗГЛЯД общался в мае 2022 года. Эту же награду Путин вручил космонавтам-испытателям Анне Кикиной, Сергею Корсакову, Денису Матвееву, Дмитрию Петелину, Андрею Федяеву.

    Глава государства вручил знак Героя Труда РФ спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и народному художнику СССР Александру Шилову. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Высокими наградами отмечены бывшие министры правительства – Николай Шульгинов и Олег Матыцын, а также бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко.

    Ордена Дружбы были удостоены спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал, токарь Производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин, директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай. Путин также наградил маму 14 детей из Тверской области Ольгу Верпаковскую, она удостоена звания «Мать-героиня».

    Также российский лидер вручил орден Александра Невского президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову и президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову.

    В заключительном слове глава государства поздравил собравшихся с высокими наградами. «Самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется «многонациональный народ России» – сказать слова благодарности и низко поклониться в ноги. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг Родины и ее интересов – залог всех наших побед: и всей России, и каждого из нас», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Коментарии (0)
    31 мая 2024, 11:22 • Новости дня
    Минченко: Образ многодетной семьи становится общественным ориентиром

    Политолог Минченко: Владимир Путин уделяет огромное внимание поддержке семейных ценностей

    Минченко: Образ многодетной семьи становится общественным ориентиром
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Олег Исайченко

    Образ многодетной семьи все чаще становится ориентиром для молодых людей. И в данном случае важно, что их устремления поддерживаются государством. В России много мер социальной поддержки, которые зачастую инициируются президентом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

    «Владимир Путин очень трепетно относится к поддержке идеалов материнства и отцовства. Напомню, что именно президент стал инициатором внесения в Конституцию положения о важности сохранения семейных ценностей. В этом нет ничего удивительного, поскольку родственные узы всегда служили фундаментом для нашего общества», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «В связи с этим особенно приятно отметить тот факт, что за последнее время в России в качестве ориентира значительно укрепился образ многодетной семьи. Молодые люди не хотят ограничиваться одним ребенком. Государство чувствует этот запрос и реагирует на него внушительными мерами социальной поддержки», – отмечает он.

    «Что немаловажно, льготы имеют комплексный характер. Многодетным матерям обеспечен досрочный выход на пенсию, а недавно объявленные налоговые изменения гарантируют таким семьям частичный возврат потраченных средств по окончании года. Помощь ощущается и в других сферах», – указывает собеседник.

    «Поэтому встречи Владимира Путина с многодетными семьями имеют настолько большое значение. Глава государства контактирует с ними напрямую. Можно сказать, из первых уст узнает об их проблемах. Выводы, полученные в ходе подобных бесед, впоследствии становятся основой для новых решений по направлению социальной политики», – резюмирует Минченко.

    Ранее Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». На связи с главой государства были представители Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также Чувашской и Чеченской республик.

    Президент подчеркнул, что семьи, в которых растут трое и более детей, должны стать нормой и естественным образом жизни. «Мы идем в этом направлении», – заметил Путин. По его словам, за последние годы количество многодетных родителей в России увеличилось на 26%. В настоящий момент таких семей уже более двух миллионов.

    Глава государства подчеркнул, что правительство регулярно наращивает и совершенствует систему общенациональных мер поддержки для подобных представителей общества. «В этом году, напомню, установлен единый статус многодетной семьи. И это сделано как раз и по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий», – цитирует его сайт Кремля.

    Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются отцы, матери и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В свою очередь, звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания также вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня».

    Коментарии (0)
    31 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу у президента Владимира Путина в графике значится оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Совещание запланировано на середину дня, оно пройдет в режиме видеосвязи, сказал Песков, передает ТАСС.

    До этого в мае президент проводил первое оперативное совещание с Советом безопасности России после назначения его секретарем Сергея Шойгу.

    Коментарии (2)
    Главное
    Взрывы прогремели в Виннице и Одесской области
    G7 и ЕС решили разработать санкции против СПФС Банка России
    Сотрудники украинского военкомата задержали кришнаитов в Закарпатье
    Бельгия потребовала от Киева использовать ее F-16 над «украинской территорией»
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    Футболисты Второй лиги устроили массовую драку на матче в Ставрополе
    Умер актер Дмитрий Липинский

    Запад признал Россию четвертой экономикой в мире задним числом

    Россия неожиданно стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности (ППС). Причем произошло это событие еще по итогам 2021 года. Однако известно о нем стало только в 2024-м – исходя из обновленных данных Всемирного банка. Почему четыре года потребовалось на выявление места экономики России на мировой арене? Подробности

    Перейти в раздел

    Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом

    Одна из главных газет США сообщила об обещании Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин ради спасения Украины и Тайваня. Насколько можно доверять таким заявлениям? И в чем умысел тех, кто морально готовит американцев к войне с Россией и Китаем? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «народный ОПК» меняет облик Российской армии

    Владимир Путин призвал активнее задействовать продукцию «народного ОПК» в рамках спецоперации. Наиболее удачные разработки должны быть поставлены на фронт в максимально сжатые сроки. О каких разработках идет речь и какие меры необходимы для интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку»? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ищет способ сорвать выборы в Грузии

    На Грузию оказывается беспрецедентное внешнее давление после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз грозится заморозить заявку Тбилиси на вступление ЕС, а США готовы ввести санкции против тех, кто принимал скандальный законопроект. Главным испытанием для действующей власти станут предстоящие парламентские выборы. Как поведут себя грузинские власти в условиях жесточайшего давления и какова будет судьба спорного закона? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............