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    В России не стихает дискуссия на тему того, что делать с диаспорами и какую роль они должны играть в общении с властями и должны ли существовать вообще. Мнения разнятся полярно.

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    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Дугин объяснил саморазрушение Запада

    Главный вопрос Такера Карлсона Александру Дугину был сформулирован предельно четко: почему западная цивилизация вдруг ополчилась на саму себя и занялась саморазрушением? Ответ Дугина был столь же предельно четким.

    2 комментария
    8 мая 2024, 09:05 • Новости дня

    ВС России нанесли удар в район вертолетного аэродрома в Полтаве

    ВС России нанесли удары в районе вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ВС России в Полтаве нанесли удар по месту, где находится вертолетный аэродром 18-й бригады, еще два прилета было в пригороде Полтавы, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил также, что на выезде из города образовались пробки, возникшие из-за нескольких блокпостов, на которых начались серьезные проверки всех автомобилей.

    По данным подполья, удары были нанесены по энергосистеме города Лубны и Кременчугу в Полтавской области. В Лубнах была уничтожена подстанция, в Кременчуге целью стала Кременчугская ТЭЦ.

    По его словам, взрывы также гремели в Ивано-Франковской области, в Херсоне, Запорожье, в Кировоградской области.

    7 мая 2024, 21:02 • Новости дня
    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий

    В США рассказали, почему ВСУ теряют много территорий

    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ часто убегают с поля боя или сдаются в плен ВС России, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

    Также он сообщил, что в рядах ВСУ много раненых, которые не могут покинуть поле боя. В таком случае, по мнению Макгрегора, им приходится сдаваться в плен, чтобы получить медицинскую помощь, пишет «Московский комсомолец».

    Макгрегор предположил, что в дальнейшем пленных будет еще больше.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого.

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    7 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии

    Захарова: Россия может ударить по военным объектам Британии в случае реализации угроз Лондона

    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории России оставляет за собой право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова объяснила, что Россия оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, как на Украине, так и на другой территории, передает ТАСС.

    Она назвала слова об ударах по России министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона «чем-то абсолютно безумным», и алогичным, поскольку Британия заявляла до этого абсолютно противоположное.

    Ранее в МИД России предупредили посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами.

    Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.

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    8 мая 2024, 00:14 • Новости дня
    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова призвала «забыть про свои мелкие обиды» и поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.

    Оценивая предложение объявить перемирие на время Олимпиады, Тарасова заявила, что на это надо идти всегда. По ее словам, когда происходят «такие крупные события, как Олимпийские игры», следует «забыть про свои мелкие обиды», пишет «Московский комсомолец».

    Тарасова подчеркнула, что выступает не только за «олимпийское перемирие» на Украине, но и за то, чтобы все жили в любви. Она признала, что «многие посчитают это перемирие лицемерием». « Но я – не многие », – сказала Тарасова.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон захотел предложить России объявить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что Москва и Париж не обсуждают эту идею.

    Отметим, что в январе 2023 года российская сторона объявила рождественское прекращение огня, но ВСУ продолжили обстрелы. Тогда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что перемирие является попыткой России выиграть время на перегруппировку сил.

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    7 мая 2024, 14:52 • Новости дня
    ВСУ потеряли еще один Abrams

    Минобороны: ВСУ потеряли почти 400 человек и танк Abrams в зоне работы группировки «Центр»

    ВСУ потеряли еще один Abrams
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Центр» ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Группировка «Центр» ВС России улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ около Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево ДНР, отразила контратаку штурмовой группы противника у Очеретино. Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams, две американские боевые машины пехоты Bradley, две бронемашины, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», а также четыре 122-мм гаубицы Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла поражение формированиям ВСУ поблизости от Водяного, Макаровки и Пречистовки ДНР, отразила контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны под Старомайорским в ДНР. Потери ВСУ – до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, 155-мм американская гаубица М198 и 152-мм гаубица Д-20.

    Группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника – до 40 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777 производства США.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение ВСУ рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским ЛНР. Потери противника – до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства ФРГ, американский бронетранспортер М113 , две боевые бронемашины. Кроме того, поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм британская гаубица L-119, две станции РЭБ, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Также сообщается, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое ДНР. Потери противника – до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», 152-мм гаубица «Мста-Б», 100-мм пушка МТ-12, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Ранее сообщалось, что российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ.

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    8 мая 2024, 00:55 • Новости дня
    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS

    Украина нанесла удар по нефтебазе в Луганске ракетами ATACMS

    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска использовали, предположительно, американские ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник заявил в Telegram, что Украина «компенсирует обстрелами гражданских объектов» свое «поражение на всех фронтах».

    Он рассказал, что в результате удара, по предварительной информации, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. Также Пасечник сообщил, что на место обстрела направлены бригады скорой помощи. Отмечается, что пожар мешает оказывать первую помощь пострадавшим.

    Повреждения получили ЛЭП, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Пасечник рассказал, что «горит газопровод высокого давления», все луганские подразделения МЧС привлечены к борьбе с огнем.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. Пасечник указывал, что нефтебаза находится в черте города, необходимо «защитить мирных жителей и их дома от огня».

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    7 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Танкисты разгромили опорные пункты ВСУ у границы с Белгородской областью

    Российские танкисты разгромили опорные пункты ВСУ у границы с Белгородской областью

    Танкисты разгромили опорные пункты ВСУ у границы с Белгородской областью
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Экипаж танка Т-80БВ группировки прикрытия госграницы уничтожил опорные пункты и личный состав ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, разведка с помощью беспилотника выявила местоположение противника. Изучив местность, разведчики установили, что в данном районе нет мирных жителей, передает РИА «Новости».

    Известно, что экипаж танка Т-80БВ уничтожил опорные пункты вместе с личным составом ВСУ.

    Накануне ВС России выбили ВСУ из двух опорников под Белогоровкой.

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    7 мая 2024, 14:29 • Новости дня
    Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ

    Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России за сутки поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, поражены живая сила и техника противника в 128 районах. Кроме того, средствами ПВО сбиты 32 беспилотника, семь французских управляемых авиабомб Hammer и семь реактивных снарядов Vampire.

    Всего с начала СВО уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23817 беспилотников, 512 ЗРК, 15940 танков и других бронемашин, 1280 боевых машин РСЗО, 9364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 535 единиц спецтехники.

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    7 мая 2024, 23:47 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
    ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
    @ кадр из видео t.me/new_militarycolumnist

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреляли нефтебазу в Луганске, по предварительной информации, пострадали пять человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник сообщил в Telegram, что «враг нанес удар по мирному Луганску». Глава ЛНР подчеркнул, что сотрудники МЧС работают на месте пожара, необходимо потушить его, чтобы «защитить мирных жителей и их дома от огня». Нефтебаза находится в черте города.

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram, что «по предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 км из новой поставки США».

    Напомним, сообщалось, что в Луганске произошло несколько взрывов, на окраине города начался пожар.

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    7 мая 2024, 21:29 • Новости дня
    В США заявили о возможном смещении Зеленского

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский, с большой вероятностью, скоро будет смещен

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский, с очень высокой вероятностью, может быть смещен, украинское правительство неделями находится в состоянии медленного и верного распада, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор считает, что смещение Зеленского может стать хорошей новостью, потому что поможет прекратить эту «ужасную войну», передает РИА «Новости».

    Ранее СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    7 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Петиция о приглашении иностранных войск появилась на сайте президента Украины

    На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой пригласить войска стран НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Петиция о приглашении войск стран членов Европейского союза, Британии и США на Украину зарегистрирована на сайте главы украинского государства.

    В обращении автора петиции к Зеленскому говорится, что необходимо срочно принять решение о просьбе военной помощи к странам Запада введения войск на территорию Украины, передает ТАСС.

    Петиция должна набрать 25 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский. Пока ее подписали 25 человек.

    Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс предостерег от возможного втягивания США в украинский конфликт после заявления лидера демократов Хакима Джеффриса о потенциальной отправке войск в случае поражения Киева. До этого президент Франции Эммануэль Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.

    В МИД Франции опровергли отправку «Иностранного легиона» на Украину. Там назвали сообщения о присутствии французских солдат на Украине «очередной кампанией по дезинформации, направленной на подрыв поддержки» украинских властей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо проверить на достоверность.

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    7 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    Офицер ВСУ рассказал, как беспилотники ВС России усложняют жизнь

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия стала чаще применять беспилотники в ходе СВО, что затрудняет работу украинских артиллерийских расчетов ВСУ, сообщил офицер Андрей Ставничий в интервью агентству Reuters.

    По его словам, иногда сложно даже передвигаться, так как постоянно что-то летает сверху, передает ТАСС.

    Он добавил, что проблемы ВСУ доставляют российские разведывательные беспилотники, такие как «Орлан» и Supercam. Поэтому Ставничий призвал Запад поставить Украине дополнительные средства радиоэлектронной борьбы для подавления дронов.

    Ранее Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным снарядом «Краснополь».

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    8 мая 2024, 02:25 • Новости дня
    Шойгу поздравил военных с освобождением сел в ДНР и под Харьковом

    Шойгу поздравил военных с освобождением Соловьево в ДНР и Котляровки на Купянском направлении

    Шойгу поздравил военных с освобождением сел в ДНР и под Харьковом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны России генерал Сергей Шойгу направил телеграммы военным, участвующим в специальной военной операции на Украине, поздравив их с освобождением сел в ДНР и Харьковской области, сообщило ведомство.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, Шойгу поздравил командование и личный состав 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Соловьево в ДНР. Он подчеркнул, что бойцы «образцово выполняют воинский долг».

    Шойгу заявил, что бригада «Черных барсов» «с честью решает задачи на самых ответственных направлениях». Отмечены заслуги в боях на Черниговском и Марьинском направлениях, при освобождении Лисичанска и Авдеевки. Указывается, что трое военных удостоены звания Героя России, свыше 1,5 тыс. отмечены государственными наградами и знаками отличия.

    Также сообщается, что 272-й мотострелковый полк успешно проявил себя на Купянском направлении, освобождая «нашу землю от неонацистской нечисти». В частности, освобожден населенный пункт Котляровка. Свыше 3 тыс. военных награждены государственными и ведомственными наградами.

    Напомним, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что группировка «Запад» ВС России в результате активных действий освободила Котляровку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Соловьево в ДНР.

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    8 мая 2024, 00:43 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск бывшего депутата Рады Мирошниченко

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-депутат Верховной рады Украины, журналист Игорь Мирошниченко объявлен в розыск по статье УК, свидетельствует база МВД России.

    Статья, по которой Мирошниченко объявлен в розыск, не указана, передает РИА «Новости».

    Мирошниченко был депутатом Рады в 2012–2014 годах, в 2015–2020 годах – депутатом Киевского городского совета. В 2016 году участвовал в блокировании входа в российское посольство в Киеве, где проводилось голосование на выборах в Госдуму.

    Напомним, МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая бывших министров.

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    7 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области

    Лебедев: ВС России нанесли удары по расположениям ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли серию ударов по местам дислокации личного состава и техники ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, вечером ФАБ уничтожил военнослужащих ВСУ в Боровой, в селе Липцы точным попаданием российские войска уничтожили штаб украинских военных, расположенный в частном доме, в селе Казачья Лопань удалось ликвидировать 30 боевиков противника, а в селе Черкасские Тишки удар пришелся по кафе, где собирались украинские военнослужащие, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что ракетные удары пришлись также по местам скопления техники и разгрузки боеприпасов в городах Злочев и Петропавловка.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удары по энергосистеме украинского города Сумы.

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    7 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Против публициста Стомахина возбудили уголовное дело за фейки о ВС России

    РИА «Новости»: Против публициста Стомахина возбудили уголовное дело за фейки о ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Против осужденного за призывы к терроризму публициста Бориса Стомахина возбудили уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России, сообщил источник в силовых структурах.

    Собеседник РИА «Новости» сообщил, что уголовное дело в отношении Стомахина расследуется по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

    Ранее стало известно, что силовики проверяют Стомахина из-за постов в соцсетях.

    Стомахин в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Он был осужден до этого в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм.

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