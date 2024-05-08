ВС России нанесли удар в район вертолетного аэродрома в Полтаве

По его словам, ВС России в Полтаве нанесли удар по месту, где находится вертолетный аэродром 18-й бригады, еще два прилета было в пригороде Полтавы, передает РИА «Новости».

Лебедев сообщил также, что на выезде из города образовались пробки, возникшие из-за нескольких блокпостов, на которых начались серьезные проверки всех автомобилей.

По данным подполья, удары были нанесены по энергосистеме города Лубны и Кременчугу в Полтавской области. В Лубнах была уничтожена подстанция, в Кременчуге целью стала Кременчугская ТЭЦ.

По его словам, взрывы также гремели в Ивано-Франковской области, в Херсоне, Запорожье, в Кировоградской области.