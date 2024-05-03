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    Швеция отвергла идею о международном расследовании подрыва «Северных потоков»
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    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    5 комментариев
    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    3 мая 2024, 16:20 • Новости дня

    ВСУ в зоне действия группировки «Центр» потеряли танк Abrams

    ВСУ за сутки в зоне действия группировки «Центр» потеряли до 360 человек и танк Abrams

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в зоне ответственности группировки ВС России «Центр» за сутки потеряли до 360 человек и американский танк Abrams, сообщило российское Минобороны.

    Группировка улучшила тактическое положение и поразила формирования 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Майорска, Новгородского, Семеновки и Розовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражены 10 контратак украинских штурмовиков 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад у Керамика, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово в ДНР. Украинская армия потеряла до 360 человек, танк Abrams, две БМП, две боевые бронированные машины, американскую САУ М109 Paladin, чешскую самоходную пушку DANA М2, гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки и Двуречной в Харьковской области. Отражены три атаки украинских штурмовиков 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад и 1-й бригады нацгвардии у Берестового (Харьковская область), Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 355 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены: польская САУ Krab, американские гаубица М777 и гаубица М198, САУ «Акация», гаубица Д-30, два американских орудия М119, британская гаубица L-119, машина БМ-21 РСЗО «Град».

    «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии у Спорного, Константиновки и Красногоровки в ДНР. ВСУ потеряли до 340 человек, танк, американский БТР М113, гаубицу Д-20, орудие Д-30, гаубицу L-119, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи поразила формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Пречистовки в ДНР. У Урожайного в ДНР отражены три контратаки украинских штурмовиков 106-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 135 человек, два автомобиля, гаубицу М777.

    Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Михайловки и Ивановки в Херсонской области. ВСУ потеряли до 30 человек, САУ М109 Paladin и гаубицу М777.

    2 мая 2024, 18:06 • Новости дня
    Киев призвал к «наступательной украинизации» страны
    Киев призвал к «наступательной украинизации» страны
    @ Алексей Фурман/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти должны начать «наступательную украинизацию» страны, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

    «Наступательная украинизация» подразумевает «дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка», заявил Креминь, его слова приводит офис языкового омбудсмена в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    Сейчас же, по словам Креминя, на Украине идет «оборонительная» украинизация. При этом омбудсмен не уточнил, что имел в виду.

    Ранее на Украине насчитали три школы, изучающие русский язык.

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    3 мая 2024, 01:11 • Новости дня
    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году

    «Коммерсант»: СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году

    Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Взрывотехническая экспертиза по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году показала, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.

    При этом основным зарядом взрывного устройства было смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, замаскированное под бобины с полиэтиленовой пленкой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты экспертизы.

    Отмечается, что для детонации использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, вероятно, С-4 или РЕ-8.

    По данным следствия, организатором теракта был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он руководил группой, которая занималась подготовкой и осуществлением подрыва моста.

    Взрывчатка была отправлена из Одессы в Болгарию, затем в Грузию и Армению, а оттуда – в Россию. Взрыв произошел 8 октября 2022 года на 156-м километре автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.

    В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.

    По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины. Несколько человек, включая главу СБУ Малюка, арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

    Ранее в Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы об атаке на Крымский мост. Заявления украинского дипломата назвали «оскалом террористов», которые показывают разрушительную и чудовищную суть украинских властей.

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    3 мая 2024, 11:44 • Новости дня
    ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
    ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ ликвидировала прибывшего из Литвы диверсанта Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО), который планировал совершить серию терактов на военных и энергообъектах в Московском регионе и Ленинградской области, сообщили в ЦОС ФСБ.

    В спецслужбе установили, что целью диверсанта были объекты Минобороны в Московском регионе, а также участники добровольческого батальона и его волонтерского центра в Петербурге, передает ТАСС.

    Диверсант – член запрещенной в РФ украинской террористической организации, российский гражданин 1976 года рождения – был выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области.

    При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    Ранее ФСБ задержала в Луганской народной республике украинскую гражданку, ее подозревают в корректировке ударов украинской армии.

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    3 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    Украинскую диаспору в США шокировал разговор военных на русском

    В украинской диаспоре в США шокированы разговором военных на русском языке

    Tекст: Александра Юдина

    Представители украинской диаспоры в Вашингтоне шокированы тем, что приглашенные бойцы ВСУ, которые проходили реабилитацию в Штатах, начали разговаривать между собой на русском языке, сообщил экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов.

    По его словам, диаспора пригласила украинских военных после реабилитации, чтобы поддержать их, а потом произошел скандал – после выступления бойцы ВСУ начали между собой что-то обсуждать на русском языке, передает ТАСС.

    Также Милованов добавил, что проживающие в американской столице украинцы задались вопросом «кого им привели», назвав общение «на языке врага» безобразием.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что власти Прибалтики вышли из себя от русских букв.

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    2 мая 2024, 17:52 • Новости дня
    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова

    Директор разведки США Хейнс не исключила прорыв ВС России в районе Харькова

    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия добивается прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

    Хейнс заявила, что США видят сдвиг на поле боя в пользу России и ожидают скорых тактических прорывов ВС России, передает ТАСС.

    По ее словам, российские войска добиваются успеха в том числе благодаря поставкам из Китая компонентов и материалов двойного назначения. Хейнс также полагает, что именно этот фактор «ускорил восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего» начала СВО.

    Ранее украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью.

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    3 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»

    Зампред Совбеза Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»

    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запланированная в Швейцарии «мирная конференция» принесет России тройную пользу, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что конференция станет очередным свидетельством краха «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.

    Также политик отметил, что саммит может стать «зримым доказательством полнейшей импотенции западных элит» касательно вопроса о прекращении военного конфликта.

    Кроме того, Медведев указал на то, что конференция позволит ВС России и дальше без помех продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов.

    Ранее в российском посольстве в Швейцарии заявили, что проведение так называемой мирной конференции является продавливанием киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов, запуск мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла без участия России.

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    3 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Политолог сказал, какие страны Европы могут депортировать украинских уклонистов

    Политолог Скачко: Отношение к выдаче Украине уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов

    Политолог сказал, какие страны Европы могут депортировать украинских уклонистов
    @ Lucy North/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Беженцы с Украины ценятся в Чехии в качестве рабочей силы, поэтому Прага не станет выдавать уклонистов. Решение каждой европейской страны по депортации мужчин призывного возраста будет зависеть от состояния государственной экономики и внутриполитической ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Чехии заявили о невозможности выдачи уклонистов Украине.

    «Чехи не хотят выдавать уклонистов офису Зеленского по экономическим мотивам. Дело в том, что на фоне миграции из стран Азии и Африки Прага начала серьезно ценить беженцев с Украины. С их помощью можно относительно легко решить вопрос рабочей силы и демографические проблемы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Отношение к выдаче уклонистов в Европе будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь от состояния экономики. Если страна за счет беженцев может решить проблемы в финансовой сфере, то их не депортируют. Второй показатель – это внутриполитическая ситуация. Многие правительства опасаются нарушения прав украинцев на фоне лояльного отношения к приезжим из других регионов», – отмечает собеседник.

    «Например, Германия или Франция, скорее всего, не выдадут уклонистов. Эти страны, как и Чехия, нуждаются в квалифицированной рабочей силе. Кроме того, таких мигрантов можно сравнительно легко интегрировать. Поляки, несмотря на свою риторику, также вряд ли будут депортировать беженцев по экономическим причинам. Тем не менее многочисленность и организованность украинской диаспоры способна вынудить Варшаву перейти к давлению на это этническое меньшинство», – подчеркивает он.

    «Выдать уклонистов может Британия. Это государство не знает, что делать с мигрантами. Беженцы – проблема для Лондона, так как они создают социальную напряженность и дополнительную нагрузку на бюджет. Страны Бенилюкса, в свою очередь, могут отдать это решение на откуп отдельных территориальных общин», – акцентирует эксперт.

    «Однако на данный момент нет механизма, который бы позволил массово депортировать граждан другой страны. Прекращение оказания консульских услуг также практически не повлияет на выезд уклонистов. Это только повысит уровень нелегальной миграции. Тем не менее украинцы все же рискуют стать теми, кого могут выслать. Именно на них и опробуют некую новую систему», – резюмировал Скачко.

    Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от призыва. Однако, по его словам, у Праги нет возможности влиять на процесс возвращения мигрантов призывного возраста на родину.

    В свою очередь польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину граждан призывного возраста. По словам главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, Варшава способна пойти на такой шаг, если офис Зеленского об этом попросит.

    В то же время МИД Украины принял решение не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом. Этой категории людей теперь можно будет только оформить документы для возвращения на родину. Данное указание, как заявило ведомство, следует исполнять до дальнейших «разъяснений о порядке применения» закона о мобилизации.

    Глава МИД страны Дмитрий Кулеба лично выступал за принятие данной инициативы. «Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», – объяснил он. Ограничение доступа к консульствам, по его словам, якобы призвано решить проблему бегства украинских мужчин за границу в попытке спастись от мобилизационных мероприятий.

    В связи с этим газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия стала самой безопасной страной для украинцев.

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    3 мая 2024, 10:44 • Новости дня
    В украинской разведке завели речь о мирных переговорах
    В украинской разведке завели речь о мирных переговорах
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Киев не может выиграть вооруженный конфликт исключительно на поле боя, мирные переговоры станут условием для окончания боевых действий, заявил журналу The Economist замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

    По его словам, в ГУР «не видят возможности» для прекращения конфликта военным путем, даже если бы Украине «удалось отбросить ВС России к границам», передает ТАСС.

    Скибицкий отметил, такие конфликты могут закончиться только договоренностями, которые могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

    Также представитель ГУР заявил, что российские военные в итоге возьмут Часов Яр в ДНР, а также признал, что ВС России действуют как «единый организм с четким планом и под единым командованием».

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая, ближайшие две недели станут очень трудными для ВСУ, которые пытаются удержать город.

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    2 мая 2024, 17:19 • Новости дня
    В Германии решили сэкономить на выплатах украинским беженцам

    Глава МВД Баварии Херрманн предложил уменьшить выплаты украинским беженцам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн предложил изменить механизм выплаты пособий беженцам с Украины, что позволило бы Германии экономить 840 млн евро в год.

    Инициатива Херрманна заключается в том, чтобы украинские беженцы получали помощь по закону о пособиях просителям убежища, что примерно на 18% меньше текущих выплат, передает «Московский комсомолец».

    Сейчас беженцы с Украины получают пособие Burgergeld для безработных наравне с другими гражданами Германии. Размер выплаты в расчете на одного одинокого взрослого составляет 563 евро в месяц.

    По новому закону о пособиях одинокий проситель убежища будет иметь право на 460 евро в месяц. С учетом 700 тыс. украинских беженцев, экономия может достигнуть 70 млн евро в месяц, или 840 млн евро в год.

    Члены Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также часть Свободной демократической партии поддержали предложение Херрманна, «Зеленые» и Социально–демократическая партия Германии выступили против.

    Ранее стало известно о намерении стран ЕС ужесточить политику в отношении украинских мигрантов.

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    2 мая 2024, 19:07 • Новости дня
    Эксперт оценил роль Коломойского, Турчинова и Авакова в трагедии 2 мая в Одессе

    Политолог Скачко: Трагедия 2 мая в Одессе позволила украинским политикам укрепить свою власть

    Эксперт оценил роль Коломойского, Турчинова и Авакова в трагедии 2 мая в Одессе
    @ REUTERS/Yevgeny Volokin

    Tекст: Евгений Поздняков

    Многие украинские политики использовали трагедию 2 мая в Одессе для того, чтобы укрепить свои позиции во власти, а некоторые вскоре и вовсе пошли на повышение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе.

    «Нет никаких сомнений в том, что все люди, названные Медведчуком, причастны к организации трагедии в Одессе. В преступлении был заинтересован Коломойский, который внесен в российский реестр террористов и экстремистов. Олигарх хотел усилить свое влияние на юго-востоке страны и не жалел никаких средств на то, чтобы достичь своих целей даже таким ужасающим способом», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    «Разумеется, столь масштабная операция не могла обойтись и без поддержки силовых структур. Поэтому глава МВД Арсен Аваков и руководитель СБУ Валентин Наливайченко тоже были привлечены к организации. Не могли пройти мимо и другие горе-политики: Андрей Парубий и Александр Турчинов надеялись с помощью трагедии закрепиться в иерархии власти», – отмечает собеседник.

    «Их чаяния были не напрасны. Для постмайданных управленцев основным критерием при отборе кадров стал принцип «окровавленных рук». Если ты участвовал в преступлениях во благо «демократии», будь добр – прими, скажем, депутатский мандат. В этом плане крайне показательна судьба Игоря Палицы, бывшей правой руки Коломойского», – подчеркивает эксперт.

    «Он также помогал организовывать трагедию в Одессе, за что и был награжден должностью губернатора. Разумеется, 2 мая 2014 года все перечисленные люди не стреляли и не поджигали самостоятельно. Однако именно они создали условия для оголтелых националистов, приближая трагедию Украины», – уточняет он.

    «Вполне возможно, что рано или поздно западные партнеры офиса Зеленского озаботятся репутацией поддерживаемого ими правительства и заставят местных политиков начать полноценное расследование трагедии. Но верится в это с трудом. Поэтому добиться справедливости в этом вопросе сможет только Россия», – резюмирует Скачко.

    Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе. В интервью ТАСС он сообщил, что трагедия была спланирована Александром Турчиновым (на тот момент исполняющим обязанности президента Украины). Именно под его руководством за десять дней до 2 мая прошло совещание по подготовке массового убийства противников госпереворота.

    На заседании также присутствовали глава МВД Арсен Аваков, руководитель СБУ Валентин Наливайченко и секретарь СНБО Андрей Парубий. К консультациям был привлечен и Игорь Коломойский, занимавший пост главы Днепропетровской ОГА. Помимо них, доставку радикалов к месту событий обеспечивал и Игорь Палица, позже назначенный на должность губернатора Одесской области.

    «Этими преступниками управляли внешние силы, которые до сих пор управляют Украиной сегодня уже режимом Зеленского, именно эти силы и не дают украинскому конфликту угаснуть, поскольку кровно заинтересованы в нем. Коллективный Запад, в первую очередь США, ввел насилие и убийство оппонентов как норму политического процесса», – подчеркнул Медведчук.

    При этом он уверен в том, что суд над виновными в сожжении людей «обязательно будет». По его мнению, это мероприятие станет открытым и будет проходить в месте трагедии – в Одессе. Заседание станет показательным, о нем узнает весь мир, а «священный долг» очиститься от этих преступников будет исполнен Россией.

    В Москве заявления Медведчука назвали крайне важными. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава движения «Другая Украина» видел события 2014 года «изнутри», что заставляет относиться к его словам со всей серьезностью. Он также назвал «абсолютно недопустимым и позорным» тот факт, что виновные в преступлении люди до сих пор не понесли заслуженного наказания.

    В том, что возмездие рано или поздно настигнет всех причастных к трагедии, уверена и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также выразила надежду на то, что Одесса в будущем сумеет сбросить иго действующей власти и стать свободным городом, где в согласии будут жить люди разных национальностей.

    В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник обратил внимание на то, что организаторы теракта в «Крокусе» и виновные в бойне в Одессе придерживались одного и того же подхода. Его также возмутил тот факт, что за прошедшие десять лет власти Украины не сделали ничего для поимки «чудовищ, сжигавших людей и добивавших раненых».

    Газета ВЗГЛЯД в подробностях вспоминала трагедию 2 мая 2014 года. Эксперты уверены, что жители Одессы до сих пор надеются на торжество справедливости в отношении всех виновных.

    Коментарии (3)
    3 мая 2024, 14:21 • Новости дня
    На Украине решили отправить воевать больных раком и ВИЧ

    «Страна.ua»: На Украине отправят воевать больных ВИЧ и раком

    На Украине решили отправить воевать больных раком и ВИЧ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Больных ВИЧ и раком смогут призывать в украинскую армию, а призывников, страдающих психическими расстройствами, мобилизуют в тыл, сообщило издание «Страна.ua».

    Согласно обновленному Минобороны Украины списку заболеваний, по которым определяется пригодность к военной службе, с учета снимаются больные туберкулезом, у которых идет распад легочной ткани с выделением бактерий, но люди с клинически излеченным туберкулезом могут служить в ТЦК или в штабах, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Годными могут признать призывников с «остаточными явлениями» ВИЧ, бессимптомных носителей ВИЧ, больных раком в стадии стойкой ремиссии.

    Неоперабельных с метастазами раковых больных, а также тех, у кого прогрессирует опухоль, снимут с учета. Те, кто имеет «медленно прогрессирующую» онкологию, отправят на службу в тыл. Кроме того, в тыл также отправят страдающих легкими психическими расстройствами.

    На Украине призывники, получившие статус ограниченно годных к службе, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию, где их разделят на категории.

    В апреле украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Ранее призывник на Украине умер от эпилепсии, он был признан годным к службе.

    Коментарии (8)
    3 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Украинские СМИ: Макрон не присылает войска и не спешит с визитом в Киев
    Украинские СМИ: Макрон не присылает войска и не спешит с визитом в Киев
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эммануэль Макрон вопреки собственным заявлениям не присылает войска на Украину, несмотря на совершаемые российскими военными успехи, пишет украинское издание «Страна».

    Отмечается, что вопрос об отправке западных войск на Украину все же безнадежно завис из-за отсутствия консенсуса в НАТО – данную идею не поддерживают Британия, Германия, США и Италия, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что большинство западных стран против этой идеи из-за угрозы ядерной войны в случае прямого столкновения НАТО и России.

    Кроме того, по данным украинского СМИ, Макрон не торопится посетить Киев, хотя его визит планировался в начале февраля.

    Накануне Макрон снова не исключил отправку французских войск на Украину. Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что высказывания Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели».

    Коментарии (11)
    3 мая 2024, 12:27 • Новости дня
    Стало известно о серьезном просчете командования ВСУ

    Newsweek Polska: В ВСУ недооценили важность линий укреплений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командование ВСУ допустило серьезную ошибку, не уделив достаточного внимания строительству линий укрепления, сообщило издание Newsweek Polska.

    Отмечается, что верховное командование украинских войск заявляет, что в сложившейся ситуации виновато отсутствие помощи со стороны США, однако это оправдание с целью свалить вину на союзников, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что это именно ВСУ недооценили важность строительства линий укреплений.

    Аналитики отмечают, что из-за этого грубого просчета командования положение ВСУ ухудшилось, а российские силы продвинулись на запад из-за отсутствия должного сопротивления.

    Ранее агентство АР сообщило со ссылкой на украинских чиновников, что линии укрепления мешает строить отсутствие необходимой техники.

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    3 мая 2024, 08:59 • Новости дня
    В Чехии заявили о невозможности отправить украинских уклонистов на родину

    МИД: Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от призыва, заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский, слова которого приводит портал novinky.cz.

    По его словам, Чехия поддерживает беженцев с Украины, но не тех, кто старается уклониться от призыва, передает ТАСС.

    Липавский добавил,что у страны нет возможности влиять на процесс возвращения украинцев призывного возраста на родину.

    Как сообщает портал, среди пребывающих в республике граждан Украины находятся 94643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.

    Ранее заместитель министра национальной обороны страны Павел Залевский заявил, что польская сторона не намеревается отправлять своих военнослужащих на украинскую территорию.

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    3 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    В Кремле назвали прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по России
    В Кремле назвали прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по России
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова главы МИД Великобритании о праве Украины наносить удары по территории России с помощью британского оружия являются прямой эскалацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей», – сказал он.

    Песков напомнил, что такая эскалация видна на уровне глав государств, когда это касается Франции, и на более экспертном уровне, когда речь идет о Лондоне, передает ТАСС.

    Подобная эскалация, по словам Пескова, может потенциально представлять опасность для всей архитектуры европейской безопасности.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с Кэмероном, они обсудили ускорение поставок оружия Киеву, в том числе систем ПВО.

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