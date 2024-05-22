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    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь, типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

    «Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

    Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.

    13 комментариев
    22 мая 2024, 13:23 • Новости дня

    Российские войска освободили Клещеевку в ДНР

    Российские войска освободили Клещеевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения Южной группировки ВС России в последние сутки освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны у Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 365 человек, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, американское орудие М119, британское орудие L-119.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ у Семеновки, Сокола, Новгородского и Карловки в ДНР.

    Также она отразила семь контратак украинских штурмовиков 47-й, 110-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад у Архангельского, Нетайлово, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки за сутки потеряли до 420 человек, три бронемашины, включая немецкую БМП Marder, гаубицу Д-30, два орудия М119.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны у Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного в ДНР.

    Также она отразила контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Владимировки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 125 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab, британскую гаубицу FH-70, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

    22 мая 2024, 08:43 • Новости дня
    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину

    МИД пригрозил Франции «не только политическим» ответом при отправке войск на Украину

    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не оставит без ответа отправку французских войск на Украину, заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    По его словам, ответ будет «не только политическим», о чем французскую сторону уже предупреждали, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что участие Франции в боевых действиях на Украине сделает ее стороной конфликта, что, в свою очередь, «многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав».

    Кроме того, дипломат выразил надежду, что в правящих кругах Франции «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться» и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.

    Коментарии (33)
    22 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию

    JB Press: Вьетнам отказался от нейтралитета в украинском кризисе и поддержал Россию

    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию
    @ LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Японское издание JB Press сообщает, что Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту. Об этом свидетельствует приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Ханой, говорится в статье.

    Опыт военных действий против армии США, как сказано в публикации, позволяет вьетнамскому руководству сделать вывод: в сухопутных войнах, подобных той, что идет на Украине, решающую роль играют численность живой силы и моральный дух сторон. Именно поэтому власти Вьетнама, по мнению автора, уверены в победе России, передает «Газета.Ru».

    «Нерешительная дипломатия» Вьетнама, по оценке японского издания, может привести к серьезному ущербу для интересов страны. Авторы статьи обратили внимание на ухудшение отношений между Ханоем и Вашингтоном и указали, что власти Вьетнама «окончательно выбрали сторону», попросив российского лидера о визите.

    Не исключено, что это приглашение повлияет и на позицию других государств, которые пока сохраняют нейтральную позицию на украинском направлении, говорится в статье.

    В Кремле ранее подтвердили, что Путина пригласили во Вьетнам. При этом детали этой поездки еще предстоит согласовать.

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    21 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором

    Конгрессвумен Грин призвала власти США больше не выделять деньги «диктатору Зеленскому»

    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский является диктатором на Украине, потому что его срок полномочий на посту президента истек, США больше не следует выделять средства на нужды Киева, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

    Грин заявила, что на Украине нет демократии, а американские налогоплательщики не должны финансировать Киев. По ее словам, США выделяют украинскому правительству каждый месяц 1 млрд долларов и почти 200 млрд долларов на войну, в которой Украина не может победить, передает ТАСС.

    Во вторник в соответствии с нормами, записанными в Конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства. Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    21 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины

    Зеленский пожаловался, что Запад рассматривает вариант поражения Украины

    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times .

    По мнению Зеленского, на Западе боятся полностью разорвать отношения в Россией. По его словам, не все закрыли посольства в России, не все отправили российских дипломатов домой, потому что оставляют двери с Москвой приоткрытыми и предполагают возможное поражение Украины, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.

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    22 мая 2024, 12:06 • Новости дня
    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины

    Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации

    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинцы после ужесточения закона о мобилизации стали прятаться по квартирам и погребам. На этом фоне украинские села, где идут сельскохозяйственные работы, становятся для сотрудников ТЦК основным источником живой силы для фронта, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации.

    «Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.

    В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.

    Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.

    Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.

    При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.

    «Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.

    Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.

    Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

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    21 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ

    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села ВСУ с помощью «Бабы-яги»

    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие используют коптеры «Баба-яга» для инсценировок взятия населенных пунктов в зоне СВО, рассказал боец спецназа «Ахмат», командир взвода с позывным «Сафон».

    По его словам, ВСУ делали вбросы в интернет, они якобы вешали флаги в населенных пунктах, несмотря на то, что населенные пункты оставались под контролем российской армии, передает РИА «Новости».

    «Сафон» добавил, что схему удалось раскрыть при помощи одного из бойцов, который во время ночного дежурства услышал приближение сельхоздрона «Баба-яга» – тот пролетел мимо, не атаковав позиции, а после рассвета в этом месте обнаружили висящий украинский флаг.

    «И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населенный пункт был за нами», – добавил «Сафон».

    Ранее российский военный рассказал о ночных полетах украинских БПЛА «Баба-яга».

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    21 мая 2024, 14:31 • Новости дня
    Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
    Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Некоторые «нейтральные» страны вынуждены откликаться на приглашение участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, однако участие в таком одиозном мероприятии означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского режима, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем англоязычном блоге в соцсети X написал, что «нейтральные» страны соглашаются участвовать в этом мероприятии, боясь испортить отношения с крупными игроками. Однако эти действия, по его словам, «будут должным образом оценены Россией». В будущем это непременно повлияет на двусторонние отношения, передает ТАСС слова Медведева.

    Кроме того, он отметил, что результаты конференции будут недействительными, поскольку мирные переговоры никогда не проводят только с одной стороной конфликта.

    Напомним, Индия ранее сообщила, что примет участие в запланированной в Швейцарии 15-16 июня конференции, посвященной Украине.

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    21 мая 2024, 19:12 • Новости дня
    Украинцев лишили более 17 млн книг на русском языке

    На Украине за два года из библиотек списали более 17 млн книг на русском языке

    Украинцев лишили более 17 млн книг на русском языке
    @ Klaus Ohlenschlager/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине из библиотек с начала 2022 года списали больше 17 млн книг на русском языке, сообщает местное издание «Читомо».

    Согласно данным Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого, доля списанных русскоязычных книг в прошлом году составила 66%, из них по 1 млн экземпляров – из фондов библиотек в Винницкой и Днепропетровской областях, пишут «Известия».

    Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь назвал угрозой национальным интересам страны ввоз книг на русском языке.

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    21 мая 2024, 23:58 • Новости дня
    Илон Маск засомневался в демократии на Украине из-за продления полномочий Зеленского

    Илон Маск засомневался в демократии на Украине из-за продления полномочий Владимира Зеленского

    Илон Маск засомневался в демократии на Украине из-за продления полномочий Зеленского
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

    В ответе на заявление о том, что срок полномочий Зеленского истек, а он продлил свой срок, введя военное положение, Маск написал в соцсетях: «Но я думал, мы там для того, чтобы «поддерживать демократию», передает ТАСС

    По Конституции Украины срок полномочий Зеленского, избранного в 2019 году, истек 21 мая. Однако в условиях военного положения в стране не проводились президентские выборы.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о легитимности Зеленского должен быть решен на Украине ее политической и правовой системами.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский нарушает законы своей страны, продлевая свой срок.

    Представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Зеленский продолжает оставаться для организации главой украинского государства.


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    Коментарии (8)
    22 мая 2024, 08:26 • Новости дня
    В Харькове прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    Других подробностей не приводится, сейчас в Харьковской области объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Ранее журнал Economist сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя.

    Коментарии (10)
    22 мая 2024, 11:15 • Новости дня
    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ
    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 30 лодок ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, бойцы группировки «Днепр» уничтожили 61 наблюдательный пункт, 45 дронов, 40 пунктов управления БПЛА, 30 лодок и три станции РЭБ, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Днепр» за сутки уничтожила 44 пункта управления БПЛА ВСУ.

    Коментарии (3)
    22 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    В Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации
    В Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Денис Тельманов

    В Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И, действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «

    В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул Барбашов.

    Коментарии (4)
    22 мая 2024, 08:52 • Новости дня
    FA: Украинской армии нужно утроить набор рекрутов

    Foreign Affairs: Украинской армии нужно утроить набор рекрутов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинской армии необходимо мобилизовать в три раза больше людей для проведения оборонительных операций, следует из публикации американского журнала Foreign Affairs.

    Как пишет издание, ВСУ «срочно нужно больше солдат», так как нерешительность Киева в проведении мобилизации привела к серьезной нехватке военных в частях, передает ТАСС.

    Foreign Affairs утверждает также, что потери Украины усугубила неготовность оборонительных сооружений на фоне роста огневой мощи ВС России.

    Как отмечается в публикации, украинской армии нужно утроить набор рекрутов, чтобы поддерживать оборону на текущем уровне боевых действий.

    Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что украинские «туристы», которые бегут за границу, оставляют вещи в лесах на границе с Румынией, в том числе еду, из-за этого на маршрутах появилось много медведей.

    Коментарии (2)
    22 мая 2024, 05:23 • Новости дня
    Экс-боевик «Айдара» рассказал об убийстве мирных жителей в ЛНР с ведома СБУ

    Экс-боевик нацбата «Айдар» рассказал, как СБУ покрывала убийства мирных жителей в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) покрывали преступления боевиков запрещенного в России террористического националистического батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в России) и помогли части из них избежать наказания за убийства мирных жителей в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал бывший член батальона Владимир Гавриленко.

    По словам Гавриленко, боевики «Айдара» грабили и убивали мирных жителей, а сотрудники СБУ помогали им скрывать следы преступлений и избегать ответственности.

    «За два трупа и мародерство ничего не было, его выпустили под домашний арест, а потом освободили сотрудники СБУ.  Он вину признал, я ездил, показывал, где трупы, но его в 2018 году забрали сотрудники СБУ. Сейчас он находится дома под Киевом», – рассказал Гавриленко ТАСС.

    Гавриленко утверждает, что высокопоставленные члены «Айдара» делились награбленным с сотрудниками СБУ.

    «Сотрудники СБУ покрывали, даже выпивали с ними, встречались в Киеве», – поведал бывший боевик.

    Он рассказал, что «Айдар» помогал освобождать своих сослуживцев из мест заключения.

    «Иногда они обстреливали СИЗО, где содержались их члены, вытаскивали их из отделений полиции», – сообщил Гавриленко.

    По словам Гавриленко, в батальон «Айдар» он попал не по своей воле: ему пригрозили смертью, если он откажется работать на боевиков водителем и грузчиком.

    В 2014 году Гавриленко убил одного из боевиков, который пытался изнасиловать его падчерицу. После этого ему пришлось бежать на Украину, а затем в Россию.

    В 2021 году Гавриленко был задержан и выдан Украине, где его осудили на семь лет за убийство.

    Гавриленко утверждает, что «Айдар» занимался не только грабежами и убийствами, но и похищениями людей.

    По его словам, многие из тех, кого боевики увозили в свой штаб, пропали без вести.

    «На колбасный цех людей забирали, если они не понравились или если у них была машина, деньги, все, что можно было отобрать, насиловали там. Многие люди без вести пропадали после колбасного цеха», – рассказал Гавриленко.

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    22 мая 2024, 10:02 • Новости дня
    Захарова напомнила Зеленскому о «чувстве самосохранения»

    Захарова назвала абсурдным желание Зеленского видеть Китай на конференции в Швейцарии

    Захарова напомнила Зеленскому о «чувстве самосохранения»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает «чувства самосохранения», раз он испытывает абсурдное желание видеть Китай на конференции по Украине в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему (Зеленскому – прим. ВЗГЛЯД) подсказать», – сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

    Заявления Зеленского, по ее словам, настолько абсурдны, что лучше такого не говорить.

    «Формула», которую продвигает Зеленский, как подчеркнула Захарова, является тупиковой. Это политический ультиматум, оформленный обманным путем, подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.

    Зеленский, по ее словам, оценивает ситуацию «со своей болезненной точки зрения, не понимая, что мир никогда не будет плясать под его дудку». Если Зеленский получает от Запада финансовую помощь, то это не потому, что Запад играет в его игру, а потому что сам является инструментом игры Запада, указала Захарова.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что конференция в Швейцарии по Украине нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Зеленского в качестве ультиматума.

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    Монголия перестанет балансировать между Россией и Китаем

    Шанхайская организация сотрудничества продолжает расширяться. На этот раз глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в состав объединения может войти и Монголия. С этой страной у Москвы имеется богатый опыт отношений, а перспективы трехстороннего сотрудничества с Китаем способны превратить Улан-Батор в крупный транспортный хаб. Чего еще стоит ожидать России от вступления Монголии в ШОС? Подробности

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    Российские войска выработали новую штурмовую практику

    «Царь-мангал», боевые мотоциклы и даже роботизированные мини-танки – так выглядят новые и модернизированные системы вооружений, которые применяют сегодня российские штурмовые группы в зоне СВО. Изменилась не только боевая техника, но и тактика работы штурмовиков. Кто, как и чем действует сегодня на поле боя? Подробности

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    Когда Запад избавится от Зеленского

    Сразу после официального истечения полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского представители Запада поспешили заявить, что по-прежнему признают его как президента Украины. Какие аргументы они для этого используют, почему эта позиция на самом деле сомнительна – и когда Запад решит, что Зеленский ему больше не нужен? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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