На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.4 комментария
Российская ПВО уничтожила за ночь 12 украинских беспилотников над пятью регионами
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – передает ТАСС.
По информации Минобороны, дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотников, из которых пять – над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что в Орловской области сбитые беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру.
В Орловской области сбитые беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру и оставили без электричества несколько домов.
Ранее сообщалось, что сбитые украинские беспилотники, которые пытались атаковать объекты на территории Орловской области, при обезвреживании повредили энергетическую инфраструктуру в нескольких районах. Падение беспилотников привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.